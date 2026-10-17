Magazín vTelce.cz spouští vlastní televizní program. Oblíbené pořady i herce si lze ukládat i bez registrace

Magazín vTelce.cz nově doplňuje své dosavadní články o ucelený televizní program dvaceti čtyř nejsledovanějších českých stanic. Přehled vysílání umožňuje ukládání oblíbených formátů a osobností bez nutnosti registrace. Rozšíření přináší detailní profily herců, propojení pořadů s redakčními texty i celkovou změnu vzhledu webových stránek.
Tři možnosti zobrazení vysílání
Původně čistě magazínový web vTelce.cz, který se zaměřuje na seriály, filmy a reality show, nově nabízí funkci televizního programu. Přístupný je přes červené tlačítko v hlavičce nebo na samostatné adrese vtelce.cz/tv-program. Nabídka pokrývá čtyřiadvacet stanic, mezi nimiž figuruje ČT1, Nova, Prima, Seznam.cz TV, Nova Lady, Prima SHOW, Prima ZOOM, Óčko a další filmové či kriminální kanály. Rozpis vysílání sahá třiadvacet dní do budoucnosti a jeden týden do minulosti.
Uživatelé si volí ze tří různých zobrazení. K dispozici jsou sloupce se stanicemi vedle sebe, mřížka s časovou osou a červenou čárou označující aktuální čas, a také zobrazení aktuálně vysílaných a následujících pořadů. Tlačítko pro aktuální čas přesune pohled na konkrétní část dne. Běžící pořady doplňuje informace o čase zbývajícím do konce a premiérová vysílání označuje speciální štítek. Vyhledávací pole v hlavičce webu nachází pořady i jména bez nutnosti používat diakritiku, potvrzením klávesou se pak prohledávají samotné články.
Jak se v programu vyznat, ukazuje krátké video.
Propojení herců s pořady
Každá televizní stanice i samotný pořad či film dostaly vlastní stránku. V detailu konkrétního formátu se nachází informace o moderátorech, hereckém obsazení, režii, hodnocení a popisu děje. Zobrazeny jsou i fotografie a další termíny vysílání. Jména tvůrců a herců fungují jako odkazy, které vedou do nově vytvořené rubriky Osobnosti.
Profily osobností obsahují medailonek, filmografii, redakční články a přehled toho, kdy a kde se daný člověk objeví na obrazovce. Samotná rubrika osobností nabízí rozcestník s kalendářem narozenin a výběrem lidí, kteří ten den hrají v televizi. Jednotlivé pořady lze procházet také podle druhu a žánru, k dispozici je tak samostatný výpis pro filmy, seriály nebo tvorbu pro děti.
Ukládání oblíbených stanic
Nové funkce umožňují čtenářům přizpůsobit si program vlastním potřebám. Oblíbené pořady a herce je možné označit symbolem srdíčka. Takto vybrané položky se následně shromažďují ve speciálních seznamech, které hned ukazují jejich další vysílání. Lze si také vytvořit vlastní pořadí stanic v TV programu a ty nesledované úplně skrýt.
S nasazením programu se změnil i celkový vzhled webu vTelce.cz. Nové logo tvoří pruhy odkazující na televizní program, přičemž červený pruh symbolizuje aktuálně vysílaný pořad. Úvodní stránka nyní ukazuje aktuální dění v televizi, nejoblíbenější texty a denní televizní tváře. Pod jednotlivými články se objevují informace o nejbližším televizním uvedení zmiňovaného pořadu, odkud si ho uživatelé rovnou přidávají mezi své oblíbené.
Pokud v průběhu používání webu narazíte na chybu, případně máte další podněty k vylepšení, neváhejte se nám ozvat na email redakce@vtelce.cz.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií.