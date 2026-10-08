Mafiána v exilu čekají zkorumpovaní politici i krutá ztráta. Stallone se vrací ve 4. řadě oblíbeného krimi, Češi mu dávají 81 %

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Paramount+ představila trailer ke čtvrté řadě a v Americe ji začne vydávat v pátek 16. října. Čeští diváci si počkají jen o šest dní déle. První díl u nás vyjde 22. října a další budou přibývat jednou týdně, celkem jich bude deset. Foto: Paramount+
Připomeňme, že
Sylvester Stallone v Králi Tulsy hraje newyorského mafiána Dwighta Manfrediho, který si za šéfa odseděl pětadvacet let. Místo vděku ho rodina poslala do exilu do Oklahomy a on si tam z ničeho postavil vlastní impérium. Pro legendu akčních filmů šlo podle magazínu Forbes o vůbec první seriálovou roli a vyplatilo se.
Muž, kterého Češi milují hlavně jako Rockyho (na ČSFD 87 %) a Ramba z První krve (86 %), si v roli stárnoucího gangstera zjevně užívá, že může být drsný i vtipný zároveň. Dwight rozdává rány i suché hlášky a seriál si rád dělá legraci z toho, že jeho hrdina už není nejmladší. Právě díky téhle poloze se k seriálu diváci vracejí už čtvrtou řadu.
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Dwight se dál snaží zlegalizovat svůj byznys s marihuanou a alkoholem a ochránit lidi, kteří za ním stojí. Oficiální popis slibuje zkorumpované politiky, nebezpečné nové nepřátele a osobní ztrátu, která ho zasáhne ze všech stran.
„Je to špinavý byznys. A každý se trochu ušpiní,“ říká Dwight v traileru.
Novou tváří je Gretchen Mol, která se s hlavním scenáristou Terencem Winterem zná už z HBO seriálu o
mafii v Atlantic City (na ČSFD 88 %). Zahraje vlivnou političku Amandu Clark a Dwightovi podle všeho pořádně zatopí. Proti němu se navíc postaví konkurenční boss English Dan (Richie Stephens), upozorňuje magazín Complex.
Klidné to nebude ani s agentem FBI Mussem. Ten Dwightovi na konci třetí řady připomněl, že mu dluží, a jeho představitel Kevin Pollak podle stejného magazínu láká na násilí a smrt. Nevyřízené účty mezi oběma muži tak budou hnát děj dál.
Kdo se vrací
Vedle Stallonea se vrací Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Frank Grillo, Neal McDonough, Garrett Hedlund a Dana Delany. Scénáře dál vede Terence Winter, jeden z autorů Rodiny Sopránů (87 %), a mezi výkonnými producenty zůstává
Taylor Sheridan, tvůrce Yellowstonu (85 %).
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Svět Krále Tulsy se navíc rozrůstá.
Samuel L. Jackson, který se ve třetí řadě objevil jako Russell Lee Washington Jr., dostal vlastní spin-off Frisco King a všechny jeho díly píše Sheridan. Jak připomněl server Deadline, děj se z původně plánovaného New Orleans přesunul do texaského Frisca. Foto: Paramount+ Foto: Paramount+ A jak Krále Tulsy hodnotí Češi?
Čeští diváci si Stallonova mafiána oblíbili. Seriál má na ČSFD 81 % z bezmála 4 500 hodnocení, což je na
krimi seriál s nadsázkou velmi slušné číslo. Předchozí řady jsou u nás na SkyShowtime.
Jak připomíná americký byznysový magazín, první řada vyšla v roce 2022 a druhá až o dva roky později. Od té doby se ale Dwight vrací každý podzim a letošní řada tenhle rytmus drží.
Foto: Paramount+
Čtvrtá řada Krále Tulsy začne na SkyShowtime 22. října, v Americe na Paramount+ o šest dní dřív. Pro Dwighta to bude podle všeho nejtěžší zkouška od chvíle, kdy ho rodina poslala do exilu. Zdroje: Paramount+, SkyShowtime, Complex, Deadline, Forbes, ČSFD