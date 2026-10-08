Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mafiána v exilu čekají zkorumpovaní politici i krutá ztráta. Stallone se vrací ve 4. řadě oblíbeného krimi, Češi mu dávají 81 %

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dwight Manfredi chtěl ze svého impéria udělat poctivý byznys. Ve čtvrté řadě seriálu Král Tulsy (Tulsa King) mu to zkomplikují zkorumpovaní politici, noví nepřátelé i ztráta, která ho zasáhne nejvíc. Paramount+ zveřejnil oficiální trailer a SkyShowtime potvrdil, kdy nové díly dorazí k nám. Stallone
Mafiána v exilu čekají zkorumpovaní politici i krutá ztráta. Stallone se vrací ve 4. řadě oblíbeného krimi, Češi mu dávají 81 %

Mafiána v exilu čekají zkorumpovaní politici i krutá ztráta. Stallone se vrací ve 4. řadě oblíbeného krimi, Češi mu dávají 81 %

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
Diváci začali tleskat už uprostřed filmu. Julianne Moore v nové komedii sbírá ovace a kritici jí věští druhého Oscara
Diváci začali tleskat už uprostřed filmu. Julianne Moore v nové komedii sbírá ovace a kritici jí věští druhého Oscara
Kvíz: České komedie určitě znáte nazpaměť. Víte ale, kdy měly premiéru?
Kvíz: České komedie určitě znáte nazpaměť. Víte ale, kdy měly premiéru?

Naše kvízy vás baví, a tak jsme si pro vás tentokrát připravili jeden, u kterého se možná zapotí mladší i...

Za animaci se mu fanoušci roky smáli. Dragon Ball Super teď dostává druhou šanci v podobě kompletního remaku
Za animaci se mu fanoušci roky smáli. Dragon Ball Super teď dostává druhou šanci v podobě kompletního remaku

Bůh zkázy se probouzí podruhé. Beerus, kočičí božstvo s nejhorší náladou ve vesmíru, znovu vyráží hledat...

Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout
Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout

Monstrum mělo původně skončit po jediné řadě. Dnes už tvůrci mluví o deseti sezónách a mezi možnými případy...

700 tyčinek dynamitu, skutečná letadla a rozpočet 140 milionů dolarů. Netflix vytáhl z archivu hollywoodský kolos
700 tyčinek dynamitu, skutečná letadla a rozpočet 140 milionů dolarů. Netflix vytáhl z archivu hollywoodský kolos

Některé filmy se po letech vracejí jako nostalgická připomínka éry, kdy Hollywood utrácel stovky milionů za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.