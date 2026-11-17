Na střední škole jsem měla ve třídě několik spolužáků, kteří doma mluvili maďarsky. Do školy se tehdy nosily první domácí buchty, koláče a recepty se úplně obyčejně opisovaly do sešitů. Tenhle maďarský tvarohový koláč s třešněmi jsem po letech znovu vytáhla a rychle mi bylo jasné, proč se u nás kdysi tak zabydlel. Je a díky hrnkový, jednoduchý, na velký plech tvarohu s třešněmi zůstane vláčný i druhý den.
Nejde o
žádné cukrářské cvičení. Spíš o těsto z věcí, které člověk většinou najde doma, aniž by kvůli nim musel běžet do obchodu. Hrnkové odměřování tomu bere i tu otravnou část s váhou. Peču ho hlavně tehdy, když potřebuju něco rychle nakrájet na kostky, dát na tác a dál už to moc neřešit. O zbytek se doma obvykle postará někdo jiný.
Můj tip: Pokud máte hodně šťavnaté třešně, nechte je předem aspoň chvíli okapat. Tvarohová vrstva pak zůstane jemná a koláč se nerozmočí víc, než je potřeba. Recept na maďarský tvarohový koláč s třešněmi
Poctivý koláč na plech, bez složitostí. Hodí se ke kávě, na víkend i pro chvíli, kdy má přijít návštěva a na velké pečení už není čas ani nálada.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 větší plech, zhruba 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 3 ks vejce 200 ml mléka 200 ml oleje 250 ml krystalového cukru 500 ml polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva
Tvarohová vrstva: 250 g měkkého tvarohu 1 ks vejce 2 až 4 lžíce moučkového cukru podle chuti
Dokončení: 2 hrsti až 250 g třešní, vypeckovaných 1 lžíce másla nebo trochu oleje na vymazání plechu 1 lžíce hrubé mouky nebo strouhanky na vysypání plechu Postup přípravy vláčného tvarohového koláče
1.
Předehřejte troubu na 180 °C. Připravte si větší plech, vymažte ho máslem nebo olejem a vysypte trochou mouky nebo strouhanky.
2. Do mísy rozklepněte
vejce a přisypte krystalový cukr. Krátce prošlehejte, stačí jen tolik, aby směs trochu zesvětlala. Vysoká pěna tady není potřeba.
3. Přilijte
mléko a olej, promíchejte. Pak přidejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva a umíchejte hladké, spíš řidší těsto.
4.
Těsto vlijte na připravený plech a stěrkou ho roztáhněte ke krajům. U takového hrnkového koláče je příjemné, že se s ním člověk nemusí dlouho párat.
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5. V druhé míse rozmíchejte
tvaroh, vejce a moučkový cukr. Směs má být jemná a dobře se nanášet. Když je tvaroh moc tuhý, přidejte lžíci mléka.
6.
Tvarohovou směs dávejte na těsto po lžících, klidně jen v menších hromádkách. Souvislou vrstvu z ní dělat nemusíte. Po upečení ta nepravidelnost vypadá docela dobře. Foto: Cooky.cz, Tvarohovou směs dávejte na těsto lžící.
7. Navrch rozložte
vypeckované třešně. Pokud používáte mražené třešně, nechte je nejdřív povolit a pořádně okapat, jinak pustí do koláče příliš vody.
8. Plech vložte do trouby a pečte asi
35 až 40 minut. Koláč je hotový, když okraje lehce zezlátnou a střed se při opatrném dotyku už netřese.
9. Upečený koláč nechte nejdřív chladnout přímo na plechu. Tvarohová vrstva si trochu sedne a při krájení se pak řezy tolik netrhají.
10. Podávejte vychladlý, případně ještě mírně vlažný, nakrájený na kostky. Uchovávejte ho v chladu a snězte nejlépe do
2 dnů. U nás se tedy většinou tak dlouho neohřeje. Proč se tenhle koláč doma rychle ujme Pro jemnější chuť se dá do tvarohové vrstvy přidat trochu vanilkového cukru. Pokud jsou třešně kyselejší, hotový koláč lehce poprašte moučkovým cukrem. Místo třešní můžete použít i višně nebo rybíz, hlavně mimo sezónu.
Má v sobě něco ze starých receptů psaných do sešitu, ale není těžkopádný ani zdlouhavý. Žádné kynutí, žádné vrstvení, u kterého by člověk strávil půl odpoledne. Nalít těsto, přidat tvaroh, rozhodit třešně a dát péct. A během pečení se z kuchyně začne ozývat ta známá vůně, po které se dřív nebo později někdo objeví ve dveřích s otázkou, jestli už bude.
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