Maďarský guláš dělám už jen podle tohoto poctivého hospodského receptu – chuťově nemá jedinou chybičku

Poctivý maďarský guláš z hovězího je naprostá srdcovka. Přesně to jídlo, které začne z hrnce úžasně vonět po celém domě a všichni se hned chodí ptát, kdy už se bude konečně jíst. Nádherně tmavá, hustá omáčka, mírně pikantní tón a maso, které je tak krásně křehké, že k němu v podstatě ani nepotřebujete nůž.
Však taky guláš není žádná věda z luxusních restaurací, ale poctivá bašta, kterou na maďarských pláních vymysleli starodávní pastýři. Ti vařili maso v kotlíku přímo na otevřeném ohni. Velká kulinářská revoluce ale přišla ve chvíli, kdy se v kuchyni objevila mletá paprika a kapka dobrého červeného vína. Právě víno v kombinaci s uzenou paprikou dodá celému hrnci neskutečnou hloubku, lehkou navinulost a jemně kouřové aroma, které maso úžasně zjemní.
Největší paráda na tomhle receptu je, že omáčku vůben nemusíte zahušťovat žádnou moučnou jíškou. O pořádně husté tělo se postará pořádná porce poctivě orestované cibulky, rajčatový protlak a silný vývar. Jak se maso pomaličku dusí na mírném plameni, česnek, uzená paprika, kmín a majoránka se spolu nádherně propletou. A co si budeme povídat — guláš je prostě nejlepší druhý den, když se pořádně rozleží a všechny chutě se usadí.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát. Jestli máte rádi, když jídlo trochu řízně, přihodíte do základu nasekanou čerstvou chilli papričku nebo lžičku ostré maďarské paprikové pasty. Před koncem dusění se do omáčky báječně hodí přihodit nakrájená čerstvá červená paprika a rajčata. A příloha? Ať už sáhnete po houskovém knedlíku, šťouchaných bramborách nebo křupavé kůrce čerstvého chleba, nešlápnete vedle.
V hrnci s rozpáleným olejem restujte nahrubo nakrájenou cibuli 3–4 minuty. Poté ji přendejte do mísy a do hrnce vložte na větší kousky nakrájené hovězí maso.
Tip: Pro výraznější chuť guláše zvolte místo oleje sádlo.
Kousky masa restujte 4–6 minut. Jakmile se maso zatáhne, vmíchejte do něj rajčatový protlak a prolisovaný česnek. Do směsi přidejte cibuli a ochuťte ji mletou sladkou paprikou, kmínem a majoránkou.
Přidejte mletou uzenou papriku, bobkový list a vše zalijte červeným vínem. Směs promíchejte a duste 2 minuty. Poté přilijte vývar.
Pokrm zamíchejte, zakryjte pokličkou a duste 90 minut na mírném ohni. Jakmile maso změkne, vyjměte ho z hrnce a omáčku rozmixujte dohladka.
Maso i s rozmixovanou omáčkou vraťte zpět do hrnce a pokrm ochuťte solí i pepřem. Maďarský guláš s hovězím masem 1–2 minuty prohřívejte a poté ho servírujte s knedlíkem, bramborovou kaší nebo pečivem.
Tip: Po uvaření nechte guláš aspoň 10 minut odpočívat. Díky této krátké době budou mít ingredience čas dokonale se propojit a pokrm získá výraznější chuť.
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Zdroj receptu: Katys Home Kitchen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová