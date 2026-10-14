MacKinnon se popral podruhé za šest zápasů a schytal ránu do nosu. Z ledu odklouzal celý od krve

Druhá třetina, čas 6:46, American Airlines Center v Dallasu. Úterý 13. října 2026, šestý zápas Colorada v novém ročníku. Po několika sekáních si Nathan MacKinnon a Roope Hintz shodí rukavice a z tvrdého divizního duelu se stává osobní účtování. Fin trefuje hvězdu Avalanche několika pravými, jednou přímo do obličeje. Na ledě zůstávají kapky krve a jeden z nejlepších hokejistů světa odjíždí rovnou do kabiny. MacKinnon se tak v prvních šesti utkáních sezony 2026/27 popral podruhé. U hráče, který se proslavil rychlostí a gólovými akcemi, je to nezvyklá bilance. Ještě zajímavější je, co se stalo potom a co tomu předcházelo.
Tři pravé a otevřená rána
Popis souboje se v amerických médiích mírně liší. Server Daily Faceoff píše, že Hintz zasáhl MacKinnona několika tvrdými pravými a jedna z nich mířila přímo na nos. Kanaďan po zápase nabídl vlastní verzi: rozřízlo ho prý hledí, zároveň ale uznal, že ho soupeř několikrát dobře trefil.
Pravděpodobně platí obojí. Podle deníku Denver Gazette se MacKinnonovi během bitky znovu otevřela rána na kořeni nosu, kterou si přivezl z Winnipegu. Tam ho o týden dřív zasáhla vysoká hůl. Kombinace Hintzových úderů a kontaktu s vlastním hledím stačila, aby se strup roztrhl a krev se spustila.
Po utkání stál MacKinnon před novináři s obvázaným, viditelně křivým nosem a pod očima se mu začínaly rýsovat modřiny. Vlastní vysvětlení bitky shrnul stroze: dva chlapi hráli tvrdě, padlo pár seknutí a pak už se šlo na pěsti.
Oba hráči dostali shodně pětiminutový trest za bitku. Zápis neuvádí žádného iniciátora, osobní trest ani vyloučení do konce zápasu.
Březnová stopa
Na papíře šlo o obyčejnou hokejovou šarvátku. Dallas ji ale vidí jinak a má k tomu důvod.
Hintzův klubový profil připomíná, že 6. března 2026 se Hintz zamotal s MacKinnonem v souboji o puk. Natrhl si zadní stehenní sval na dvou místech a přišel o zbytek základní části i o play-off. Dallas tehdy v prvním kole proti Minnesotě musel hrát bez jednoho ze svých klíčových centrů.
Trenér Glen Gulutzan po úterním zápase řekl, že Hintz působil podrážděně od prvního vhazování, a výslovně to spojil s tím, co se stalo loni. Klubový komentátor Mike Heika šel ještě dál: bitku označil za „vzkaz“ a připomněl, že Hintz není hráč, který by se běžně pral.
Sám Fin souvislost přímo nepotvrdil. Po utkání nebyl k dispozici médiím a podle CBS Sports si v trestné lavici ledoval ruku. Zápas ale dohrál a dokonce v poslední třetině snížil na 2:3. Pokud šlo o osobní odvetu, Hintz ji vybral se vším všudy: pěstmi i gólem.
Podle nás je právě tohle jádro celého večera. MacKinnon bitku podal jako hokejovou emoci. Druhá strana si ji pamatuje jako dohru zranění, které jí vzalo sezonu. Obě verze mohou platit zároveň a nejspíš se ještě několikrát potkají na ledě.
Návrat do hry a Nečasova noc
Pro Colorado mohl MacKinnonův odchod znamenat potíž. Avalanche hráli bez Calea Makara, který chyběl kvůli očekávanému narození dvojčat. Po pozdním vyřazení Zacharyho L’Heureuxe navíc měli k dispozici jen sedmnáct bruslařů. Ztráta první hvězdy na delší dobu by tým rozbila.
Jenže MacKinnon se vrátil ještě ve druhé třetině. Záznam utkání u něj po bitce eviduje další střelu na branku. Přesný lékařský postup klub nezveřejnil, dá se ale čekat, že šlo o rychlé zastavení krvácení, vyčištění a zalepení rány. Definitivní ošetření nosu přijde mimo led.
Rozhodující ránu zasadil Čech. Martin Nečas, účastník olympiády 2026, se postaral o oba další góly Colorada po úvodní trefě Arttua Lehkonena. Ten druhý, na 3:1, padl ve druhé třetině při přesilovce pět na tři. Jednou z příčin dvojnásobné výhody byl dvouminutový trest Radka Faksy za podražení. Jediný Čech na soupisce Dallasu tak nepřímo otevřel cestu ke gólu krajana.
MacKinnon zápas zakončil se dvěma asistencemi a Colorado se posunulo na bilanci čtyř výher a dvou porážek. Podrobný průběh utkání shrnuje NHL.com.
Dallas přitom nehrál špatně. Podle vlastního klubového hodnocení přestřílel soupeře 26:25, vyhrál vhazování 36:27 a měl víc střeleckých pokusů, 59:47. Chybělo mu zakončení ve hře pět na pět. Hvězdy domácích, včetně bývalého hráče Colorada Mikka Rantanena, odcházely se smíšenými pocity.
Hvězda, ne bitkař
Kdo zná MacKinnona jen z posledních dvou týdnů, mohl by ho mít za drsňáka, který hledá konfrontaci. Čísla mluví jinak.
Databáze HockeyFights mu před letošní sezonou připisuje jen krátký seznam bitek v NHL a poslední z nich spadají do let 2021 a 2022. Pak přišlo několik let klidu. A najednou dvě bitky během šesti zápasů.
První přišla hned v úvodním duelu ročníku. Při výhře 8:4 nad Los Angeles, v níž MacKinnon dal dva góly, se pustil do obránce Brandta Clarka. Vysvětlení bylo přímočaré: Clarke mu řekl slovo, které se mu nelíbilo. MacKinnon zároveň uznal, že jde o hráče, který hraje tvrdě a leze soupeřům pod kůži, a že za takový styl se někdy musí bojovat. Kings incident popsali po svém: podle nich MacKinnon předtím Clarka nepotrestaně sekl kolem kotníků a po bitce odhodil helmu.
Pro srovnání stačí pohled na širší ligu. Agentura AP připomíná, že bitky jsou v NHL výrazně vzácnější než před dvaceti lety. Specializovaní bitkaři z ligy prakticky zmizeli a pěstní souboj dnes přichází zhruba jednou za čtyři až pět zápasů. Legendární rváč Rick Tocchet jich za kariéru nasbíral 237.
MacKinnon do této kategorie nepatří a nikdy patřit nebude. O to víc jeho říjnová bilance vyčnívá. Podle našeho názoru nejde o proměnu stylu, ale o hráče, který je ochotný zaplatit fyzickou cenu za to, že je terčem. Elitní útočník, na kterého se soupeři zaměřují, se buď stáhne, nebo dá najevo, že ho to nezastaví. MacKinnon si letos zatím dvakrát vybral druhou cestu.
Co bude dál
Colorado k úternímu večeru nezveřejnilo diagnózu ani nic, co by naznačovalo absenci. MacKinnon dohrál zápas a mluvil s novináři, což jsou dobré signály. Opakované poranění stejného místa na obličeji ale může být bolestivé a bez oficiální aktualizace nelze vyloučit další vyšetření. Odpověď přinese až sestava na odvetu, kterou oba týmy hrají hned ve středu 14. října.
Stejná otázka visí nad Hintzem a jeho rukou. Dallas měl jeho stav prověřit ještě před dalším zápasem.
Dodatečný postih od ligy zatím oznámen nebyl. Pokud zůstane jen u běžných pětiminutových trestů, oddělení pro bezpečnost hráčů NHL by nemělo mít důvod zasahovat.
Další díly této rivality lze sledovat i v Česku. Podle NHL.com přenášejí skupiny Nova a Prima dohromady 24 zápasů týdně, vybrané zdarma na Nova Action a Prima Sport. Všechna utkání pak nabízí NHL.tv na platformě DAZN s anglickým komentářem.
Odveta přichází méně než den po bitce, a to ve stejné aréně a mezi stejnými soupeři. MacKinnon do ní pojede s obvazem přes nos, Hintz možná s oteklou rukou. Účet z března je teď z jedné strany splacený, jenže v hokeji takové účty málokdy zůstávají uzavřené.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka