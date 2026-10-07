Macinka zuří kvůli debatě na ČT: Mimořádně stupidní! Ministerstvu zakázal mluvit s televizí

Macinka zuří kvůli debatě na ČT: Mimořádně stupidní! Ministerstvu zakázal mluvit s televizíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Petr Macinka je v New Yorku.Zdroj: Getty Images
Článek byl publikován 07.10.2026 16:29
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