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Macinka zuří kvůli debatě na ČT: Mimořádně stupidní! Ministerstvu zakázal mluvit s televizí

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Dennívýzva
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Ministr zahraničí Petr Macinka (48) ostře zkritizoval Českou televizi za to, že do předvolební Superdebaty nepustí předsedy čtyř stran, kteří sami kandidují v komunálních či senátních volbách. Jeho reakce? Zaměstnancům ministerstva zakázal s ČT komunikovat až do uzavření volebních místností.
Petr Macinka je v New Yorku.

Petr Macinka je v New Yorku.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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