Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet

Česká politika nám v posledních dnech nabídla pozoruhodnou podívanou. Zatímco prezident Petr Pavel trávil dovolenou v Maroku a čelil kritice za plánovanou neúčast v komunálních volbách, ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl situaci využít po svém. Nezůstal pouze u komentářů z pohodlí vlastní kanceláře, ale vyrazil přímo do Černoučku na Litoměřicku. Tedy do obce, kde má prezident trvalé bydliště a kde měl původně hlasování vynechat.
Macinkova návštěva místní hospody by sama o sobě nemusela nikoho překvapovat. Politici běžně cestují mezi občany, zajímají se o jejich názory a diskutují o aktuálních problémech. Jenže tentokrát nešlo o obyčejné setkání s veřejností. Ministr svůj výlet představil na sociálních sítích způsobem, který z něj udělal další epizodu jeho veřejného soupeření s prezidentem.
A právě zde se podle nás otevírá otázka, jakou politickou kulturu vlastně chceme v České republice mít. Máme oceňovat především toho, kdo dokáže svého soupeře nejvýstižněji zesměšnit? Nebo bychom měli větší pozornost věnovat lidem, kteří dokážou přijmout kritiku a vyvodit z ní konkrétní důsledky?
Macinka zamířil do prezidentovy obce. Z hospody následoval ironický vzkaz
Petr Macinka se ve čtvrtek 8. října vydal do Černoučku, kde podle svého vyjádření hovořil s místními obyvateli o prezidentově plánované neúčasti u voleb. O návštěvě informoval na Facebooku a připomněl, že veřejnost intenzivně řeší Pavlovo rozhodnutí upřednostnit dovolenou v Maroku.
Ministr současně naznačil, že názory prezidentových sousedů mohou být pro celou debatu obzvláště zajímavé. Svůj příspěvek zakončil větou, která okamžitě získala pozornost médií. „Po diskusi v délce dvou malých piv raději neříkám nic,“ uvedl Macinka.
Na první pohled nenápadná poznámka, která však měla zjevně ironický podtext. Ministr neprozradil, co mu konkrétně lidé v hospodě řekli, koho oslovil ani jaké názory během setkání zaznívaly. Místo skutečného obsahu diskuse nabídl veřejnosti náznak, který si každý mohl vyložit podle svého.
Právě tento způsob komunikace považujeme za problematický. Pokud politik tvrdí, že ho zajímá názor občanů, očekávali bychom alespoň základní informaci o tom, co se od nich skutečně dozvěděl. Jinak se z údajného zjišťování veřejného mínění stává především příležitost k vlastnímu zviditelnění.
Samozřejmě nezpochybňujeme Macinkovo právo prezidenta kritizovat. Stejně jako kterýkoli jiný občan může nesouhlasit s jeho rozhodnutími, upozorňovat na chyby a používat při tom ironii. Od ministra zahraničí však očekáváme také určitou míru věcnosti a schopnost rozlišovat mezi oprávněnou kritikou a neustálým politickým popichováním.
Jenže přišel pátek a prezident udělal něco, s čím se nepočítalo
Když Petr Macinka zveřejňoval svůj ironický komentář, vše nasvědčovalo tomu, že Petr Pavel komunální volby skutečně vynechá. Pražský hrad jeho neúčast opakovaně potvrzoval a vysvětloval ji soukromou zahraniční cestou. Prezident byl v Maroku, kde se mimo jiné setkal s českými účastníky automobilové rallye. V pátek 9. října se však situace zásadně změnila.
Petr Pavel se nečekaně vrátil z Maroka do České republiky a krátce před třetí hodinou odpolední osobně odvolil v Černoučku. Po hlasování před novináři připustil, že jeho původní rozhodnutí bylo chybné. Vysvětlil, že ho vlastní neúčast trápila a že hledal způsob, jak situaci napravit.
Prezident připomněl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem. Současně uznal oprávněnost části veřejné kritiky, přestože některé reakce považoval za přehnané.
Právě v tomto okamžiku podle nás získal celý příběh úplně jiný rozměr. Macinka ještě ve čtvrtek ironicky upozorňoval na prezidentovu plánovanou nepřítomnost. O den později už tento argument ztratil podstatnou část své síly. Pavel totiž ve volební místnosti nechyběl.
Netvrdíme, že ministr zahraničí prezidenta svými výroky přiměl k návratu. Nic takového není doloženo. Časová posloupnost je ale pozoruhodná sama o sobě. Zatímco jeden politik komentoval předpokládané selhání druhého, kritizovaný politik nakonec udělal přesně to, co se od něj očekávalo. A v tom podle nás spočívá nejzajímavější pointa celé události.
Kritizovat umí téměř každý. Přiznat chybu už vyžaduje větší odvahu
Připusťme si jednu věc. Petr Pavel se skutečně dopustil chyby, když si naplánoval soukromou cestu přes termín komunálních voleb. Prezident republiky by měl podobným situacím předcházet a jeho veřejně deklarovaný respekt k demokracii by se měl promítat také do osobního jednání.
Kritika, která na něj kvůli tomu mířila, proto nebyla automaticky neoprávněná. Dokonce i lidé, kteří prezidenta dlouhodobě podporují, mohli být jeho původním rozhodnutím zklamáni. Jenže podstatné je také to, co následuje po upozornění na chybu.
Často sledujeme politiky, kteří se za každou cenu snaží obhájit vlastní rozhodnutí. I tehdy, když už je zřejmé, že se situace nepovedla. Raději hledají výmluvy, přesouvají odpovědnost na své spolupracovníky nebo se pokoušejí veřejnou debatu odvést jiným směrem.
Petr Pavel v tomto případě zvolil jinou cestu. Přiznal, že se rozhodl špatně, a své rozhodnutí napravil. Nemusel přitom předstírat, že se nic nestalo. Jeho návrat samozřejmě nevymaže původní chybu v plánování. Stejně tak zůstávají legitimní otázky ohledně organizace a nákladů mimořádné cesty. Ani sympatické gesto totiž nikoho nezbavuje odpovědnosti za praktické okolnosti vlastního jednání.
Přesto se domníváme, že schopnost veřejně uznat omyl je vlastnost, kterou bychom měli u vrcholných představitelů státu oceňovat podstatně více než pohotové ironické poznámky.
Od ministra zahraničí očekáváme víc než další politické rýpnutí
Petr Macinka není řadovým komentátorem politického dění. Zastává funkci ministra zahraničních věcí, tedy jednu z nejvýznamnějších pozic ve vládě. Jeho slova a veřejné vystupování proto mají jinou váhu než příspěvky běžných uživatelů sociálních sítí.
To samozřejmě neznamená, že by měl ztratit smysl pro humor nebo se zdržet jakékoli kritiky prezidenta. Demokratická politika není prostředím, v němž musí všichni předstírat vzájemné sympatie. Věcné spory mezi Hradem a vládou mohou být naprosto legitimní.
Problém nastává ve chvíli, kdy se politické soupeření mění v opakovanou snahu získávat pozornost prostřednictvím osobních narážek. Macinka ostatně prezidentovu dovolenou komentoval už dříve. Začátkem října si na sociálních sítích pohrával s prezidentovou zálibou v motocyklech a s názvem vlastního politického uskupení. Návštěva Černoučku tak nepředstavovala jeho první ironickou reakci na tuto záležitost.
Máme za to, že od člena vlády je namístě očekávat také schopnost ocenit, když druhý politický představitel udělá správnou věc. Pokud jsme prezidentovi oprávněně vyčítali neúčast ve volbách, měli bychom stejně otevřeně uznat, že nakonec hlasoval.
Nejde přitom o osobní sympatie k Petru Pavlovi ani o podporu konkrétního politického směru. Jde o základní princip spravedlivého hodnocení veřejných činitelů. Nemůžeme po politicích požadovat odpovědnost, a současně odmítat uznat její projevy jen proto, že se nám dotyčný člověk politicky nehodí.
Obyvatelé Černoučku si zaslouží více než roli v politické přestřelce
Na Macinkově návštěvě nás zaujala ještě jedna věc. Malá obec Černouček se najednou ocitla v centru celostátní politické debaty, která zdaleka přesahuje běžné komunální problémy jejích obyvatel.
Právě obecní volby jsou přitom především o každodenním životě místních lidí. O správě obecního majetku, investicích, infrastruktuře nebo budoucím rozvoji obce. Nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako další kulisa sporů mezi vrcholnými politiky.
Macinka se podle svého vyjádření zajímal o to, co si prezidentovi sousedé myslí. O jejich konkrétních názorech jsme se však z jeho příspěvku nic podstatného nedozvěděli.
Proto bychom byli opatrní při jakýchkoli závěrech o tom, jak místní obyvatelé prezidenta skutečně hodnotí. Dvě malá piva v jedné hospodě nejsou reprezentativním průzkumem veřejného mínění. A neurčitá poznámka ministra nemůže sloužit jako důkaz, že obyvatelé obce sdílejí jeho postoje.
Černouček si zaslouží, aby byl vnímán jako skutečná obec s vlastními zájmy, nikoli pouze jako místo, kam se mohou politici vydat pro další mediálně vděčný konflikt.
Pavel odpověděl činem. A právě ten má podle nás větší hodnotu
Celá záležitost má nakonec určitou ironii, kterou pravděpodobně nikdo z aktérů předem neplánoval. Ministr zahraničí přijel do prezidentovy obce, aby upozornil na jeho nepřítomnost. Následující den se prezident v téže obci osobně objevil a odvolil. Není důležité, zda Petr Macinka považuje prezidentův návrat za dostatečnou nápravu. Na svůj názor má samozřejmě právo. Důležité je, že skutečnost se změnila a že veřejná debata by tuto změnu měla reflektovat.
Podle našeho názoru se právě zde ukazuje rozdíl mezi snadným politickým gestem a konkrétním rozhodnutím. Napsat ironický komentář na sociální síť nevyžaduje mnoho. Přehodnotit vlastní postup, zorganizovat návrat ze zahraničí a před veřejností přiznat chybu představuje podstatně složitější krok.
Petr Pavel není bezchybný prezident a rozhodně by neměl být nekritizovatelný. Jeho původní rozhodnutí neúčastnit se voleb bylo oprávněným důvodem k veřejné debatě. Dnes však máme před sebou také jeho nápravu.
A právě tu považujeme za podstatnou. Rádi bychom v české politice vídali více situací, kdy se představitelé státu dokážou povznést nad osobní rivalitu a uznat správné jednání druhého. Nemusí se mít rádi. Nemusí sdílet stejné politické názory. Měli by ale dokázat rozlišovat mezi skutečným problémem a příležitostí k dalšímu posměšku.
zdroje: komentář redakce