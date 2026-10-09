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Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet

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Dennívýzva
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Ministr zahraničí Petr Macinka si zřejmě nechtěl nechat ujít další příležitost, jak si veřejně rýpnout do prezidenta Petra Pavla. Tentokrát se dokonce vydal přímo do Černoučku, kde hlava státu žije, a v místní hospodě zjišťoval, co si lidé myslí o prezidentově dovolené v Maroku. Svou návštěvu následně doprovodil ironickým komentářem. Jenže o pouhý den později dostal celý příběh nečekaný závěr. Petr Pavel se vrátil do České republiky a osobně odvolil. Podle našeho názoru je to další ukázka rozdílu mezi politikou postavenou na posměšcích a schopností přiznat chybu a napravit ji.
Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet

Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet

Zdroj: ČT24
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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