Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva

Reklama
Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstvaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Závěrečná předvolební Superdebata České televize má nabídnout střet předsedů parlamentních stran, jenže hned několik…
Ministr zahraničí Petr Macinka, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 07.10.2026 15:56
Reklama
Havlíček našel ideový kompas. Lidovci ne, SPD ano. Bývalý ekonom by snad kvůli Babišovi objal i Marxe
Karel Havlíček kdysi působil jako ekonom, podnikatel a muž, od něhož by se dalo…
Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35
Jana Černochová si vzala na mušku premiéra Andreje Babiše i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia…
Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti
Andrej Babiš by od novinářů uvítal více pochvaly, Otok Klempíř by zase ocenil méně…
Turek porušil důležitou povinnost a ohrozil sedm lidí. Před trestním stíháním ho zachránila jen závažnost zranění
Policie uzavřela červencovou nehodu poslance Motoristů Filipa Turka s tím, že nejde o trestný…
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
Lekce neslušného chování: Problémy s věkem, příšerná rada od režiséra a moderní hity
V Telce
dnes, 16:50
3 min
Jaroslav Uhlíř je své manželce moc vděčný: Helena je moc krásná a chodí s ním téměř všude
In-lifestyle.cz
dnes, 16:49
2 min
Celý den jsi skoro nic nedělala. Tak proč tě večer bolí záda? Právě v tom může být problém
Poudree.cz
dnes, 16:49
4 min
Totti jr. trpěl od dětství bolestmi hlavy. Náhodný snímek nosu odhalil vzácnou diagnózu v mozku
SportyŽivě
dnes, 16:49
6 min
Adamský o rekordu Třince: Cennější je jiná věc. Lídr? Strašně procitl a zavírá pusy
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:45
Reklama
Shiffrinová má devět malých glóbů ze slalomu. Teď překvapila rozhodnutím, které změní její další sezonu
SportyŽivě
dnes, 16:44
6 min
Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.
Výletárium
dnes, 16:36
3 min
Evropa si připomněla oběti teroristů z Hamásu, politici odsoudili antisemitismus
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:32
Kubalík září ve Švýcarsku na ledě i mimo něj. Krásná manželka Klára oznámila, že čekají druhé dítě
SportyŽivě
dnes, 16:30
4 min
Přežil oba výbuchy atomových bomb v Japonsku. Tohle byste zažít nechtěli
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Reklama
Došla vám vajíčka? Tyhle suroviny má doma každý a dokonale je nahradí
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Macinka zuří kvůli debatě na ČT: Mimořádně stupidní! Ministerstvu zakázal mluvit s televizí
Aplausin.cz
dnes, 16:29
1 min
31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky
DámskýDeník.cz
dnes, 16:29
2 min
Osmnáctiletý papež udělal z paláce nevěstinec, pořádal orgie i hazardní hry. Ubil ho žárlivý manžel
kroniQa
dnes, 16:28
4 min
Jak básníci přicházejí o iluze: Původ povzbuzujících tablet, první diskžokej před kamerou a tajemství jména Mirečkova dědečka
V Telce
dnes, 16:28
3 min
Reklama
„Napínáte strunu.“ Schillerová pohrozila bankám kvůli drahým hypotékám
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:28
Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Druhý mrazák v garáži může stát ročně tisíce navíc
Planeta ekonomiky
dnes, 16:27
6 min
Servírka v nouzi dostala obrovské spropitné, které jí mohlo zachránit život. Majitel restaurace však podnikl krok, který nikdo nečekal
Světkreativity
dnes, 16:27
2 min
Z DAMU odešla po roce, protože onemocněla. Alžběta Malá z Ulice promluvila o temné kapitole i slavném pradědečkovi
VIPživot.cz
dnes, 16:25
2 min
Medveděv navštívil v nemocnici fanouška, kterého trefil míčkem. Kromě diskvalifikace přijde o miliony
SportyŽivě
dnes, 16:24
6 min
Reklama
Žena si v bazaru nakoupila drobnosti. Brzy však zjistila, co si vlastně přinesla domů a nestačila se divit. Tohle se může stát i vám
Světkreativity
dnes, 16:23
2 min
Janáčkova filharmonie zve k hudbě batolata i seniory. Chystá nové workshopy
Ostravská Drbna
dnes, 16:17
1 min
Sinner trénoval i přes bolest kolena a doplatil na to. V týmu vře nespokojenost a sezona je u konce
SportyŽivě
dnes, 16:17
6 min
Parádní tříbarevné řezy: Možná trochu retro moučník, ale u nás doma patří mezi top oblíbence
Cooky.cz
dnes, 16:15
3 min
Velká pardubická bez Váni poprvé od roku 2000. Italský spolumajitel spočítal náklady a řekl ne
SportyŽivě
dnes, 16:14
6 min
Reklama
Výše kompenzace pro Christiana Hornera byla astronomická
SvětFormule.cz
dnes, 16:13
1 min
Vsetín marně bojuje o extraligu roky, teď se tam má dostat Slovan Bratislava. Fanoušci vyvěsili vulgární vzkaz vedení
SportyŽivě
dnes, 16:13
6 min
Předpověď počasí: Konec teplých dní. Mapa ukazuje, kdy přijde deštivý podzim
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:11
Komentář: Barbaři před branami aneb Kdo zapaluje Francii
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 16:07
Seniorům slibovali pomoc a poradenství, ve skutečnosti je okrádali. Čtveřice z Brněnska vylákala 234 milionů korun
Mobify.cz
dnes, 16:06
4 min
Reklama
Andrea Klementová se chce prosadit ve světě. Dostala také dopis z Hradu
Jihlavská Drbna
dnes, 16:02
2 min
Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
1 min
Znojmo otevřelo nové parkoviště u vlakové stanice. Vzniklo na místě bývalého autobusového nádraží
Náš REGION
dnes, 16:00
1 min
Před Vánoci očekává Česko další vlnu podvodů: Tento druh balíčků od přepravců nepřebírejte
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
Majitelé koček prý trpí duševními poruchami dvakrát častěji. Australská studie ale skrývá háček, který změní celý obraz
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
6 min
Reklama
Brněnští vědci zachytili při zatmění koronální díru. Tohle se na světě povede málokomu
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
6 min
Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva
Inregion.cz
dnes, 15:56
6 min
Visí vám na zpětném zrcátku voňavý stromeček? V některých zemích za něj můžete dostat tučnou pokutu
Trendy svět
dnes, 15:53
2 min
Muškáty nepotřebují cukr ani droždí, přesto kvetou celé léto až do listopadu. Stačí je správně zastřihnout a zazimovat podle jednoho pravidla
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:34
2 min
Povinnost uloženou soudem jsem splnil, forma zvýšila dosah, řekl Turek ke své omluvě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:34
Reklama
Reklama
Maskovaní ozbrojenci pronikli do země NATO. Provedli sabotáž a hrozili vojákům
„Toho kluka bereme.“ Ledecká popsala, jak kvůli sezoně zrušila trenérovi operaci
Vražedkyně šokovala tím, v jaké je kondici po nepovedené popravě. Pouta jí nechali
Tady končí sranda! Pavlova první velká politická chyba je tu. Zavařila mu i první dáma?
Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta
Reklama
Reklama