Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Závěrečná předvolební Superdebata České televize má nabídnout střet předsedů parlamentních stran, jenže hned několik…
Ministr zahraničí Petr Macinka, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Ministr zahraničí Petr Macinka, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:56

Reklama
Další články z Inregion.cz
Roun je hrdý soudruh a lidovci šmejdi. Grolichovi po komunistické lekci dějin došla trpělivost
Roun je hrdý soudruh a lidovci šmejdi. Grolichovi po komunistické lekci dějin došla trpělivost
Havlíček našel ideový kompas. Lidovci ne, SPD ano. Bývalý ekonom by snad kvůli Babišovi objal i Marxe
Havlíček našel ideový kompas. Lidovci ne, SPD ano. Bývalý ekonom by snad kvůli Babišovi objal i Marxe

Karel Havlíček kdysi působil jako ekonom, podnikatel a muž, od něhož by se dalo…

Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35
Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35

Jana Černochová si vzala na mušku premiéra Andreje Babiše i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia…

Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti
Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti

Andrej Babiš by od novinářů uvítal více pochvaly, Otok Klempíř by zase ocenil méně…

Turek porušil důležitou povinnost a ohrozil sedm lidí. Před trestním stíháním ho zachránila jen závažnost zranění
Turek porušil důležitou povinnost a ohrozil sedm lidí. Před trestním stíháním ho zachránila jen závažnost zranění

Policie uzavřela červencovou nehodu poslance Motoristů Filipa Turka s tím, že nejde o trestný…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.