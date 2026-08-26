Macháčův návrat po zranění se mění v noční můru. Na generálce před US Open prohrál s hráčem bez jediné výhry na okruhu

Poslední singlový zápas před pauzou odehrál Macháč 27. května na Roland Garros, kde ve druhém kole nestačil na Alexandera Zvereva. Pak ticho. Na Instagramu oznámil trhlinu v levé noze, odhlásil se z Wimbledonu a podle serveru Tenisový svět se problém rozjel už během pařížského antukového grandslamu, kde nakonec odstoupil i ze čtyřhry. Pauza trvala zhruba 79 dní.
Comeback přišel 14. srpna v Cincinnati. Pablo Carreño Busta ho sundal 6:3, 6:2. O deset dní později ve Winston-Salemu přidal druhou porážku osmnáctiletý Nizozemec Mees Rottgering, 6:2, 7:6(1). Dvě prohry, nula vyhraných setů, nula vyhraných zápasů. S touhle bilancí teď Macháč letí na US Open.
Kdo je Mees Rottgering
Právě identita soupeře z Winston-Salemu dělá z výsledku víc než běžnou comebackovou ztrátu. Rottgering přijel do turnaje jako kvalifikant s žebříčkovým postavením kolem 460. místa. Červnové mediální podklady ATP ho vedly jako bývalou juniorskou světovou jedničku s kariérním maximem 416, a výslovně uváděly, že stále čeká na první výhru na ATP Tour.
Tu si připsal až ve Winston-Salemu, když v prvním kole porazil Brita Jana Choinského. Macháč byl jeho druhou obětí v řadě. Teenager z programu #NextGenATP tak během jednoho týdne přešel od nuly k bilanci 2–0 na hlavním okruhu. Není to náhodný rekreační hráč, juniorský pedigree má silný. Ale na úrovni ATP šlo o hráče, který si teprve ověřoval, zda na profesionální tenis vůbec stačí. A Macháč mu odpověď usnadnil.
Čeští kolegové jdou jinou cestou
Kontrast s ostatními českými singlisty je nepříjemně ostrý. Jiří Lehečka v Montrealu porazil Víta Kopřivu i Alexandera Blockxe, než vypadl s Rafaelem Jodarem. V Cincinnati přidal výhru nad Matteem Berrettinim a skončil až na Arthuru Filsovi. Jakub Menšík v Montrealu prošel přes Jacoba Fearnleyho a Terence Atmaneho až do čtvrtfinále, kde ho zastavil Ben Shelton; v Cincinnati ještě zvládl Mattiu Bellucciho.
Oba mají za sebou vítězné zápasy, oba nasbírali body, oba si ověřili formu proti kvalitním soupeřům. Macháč proti tomu stojí s bilancí 0–2 a bez jediného signálu, že se jeho hra po pauze vrací na úroveň hráče z okolí první třicítky.
Co je v sázce v New Yorku
Podle ATP Macháč na US Open obhajuje 200 bodů za loňské osmifinále. Aktuálně drží žebříčkovou pozici 32 a po potvrzených odhláškách Jannika Sinnera, Joãa Fonsecy a Alejandra Davidoviche Fokiny by měl zůstat mezi dvaatřiceti nasazenými. Přesné číslo nasazení potvrdí až los, který US Open zveřejní ve čtvrtek 27. srpna.
Nasazení mu garantuje, že v prvních dvou kolech nenarazí na jiného nasazeného. To je výhoda. Ale 200 obhajovaných bodů je zároveň past: cokoli výrazně pod osmifinále znamená žebříčkový propad. A po dvou srpnových porážkách bez výhry nepřijíždí s žádným bodovým polštářem z přípravných turnajů.
Uspěchaný návrat, nebo nutný risk?
Otázka, zda se Macháč nevrátil příliš brzy, visí ve vzduchu. Poslední veřejně dohledatelné vlastní vyjádření pochází z června, kdy na Instagramu psal, že se trhlina v levé noze ještě nezahojila a že chce stihnout americké turnaje. Po porážce ve Winston-Salemu svůj stav veřejně nekomentoval.
Dvě prohry ve dvou setech po jedenáctitýdenní výluce mohou znamenat cokoli, od přirozené herní rzi přes nedostatek zápasového rytmu až po přetrvávající fyzické limity. Bez vyjádření jeho týmu nebo lékařů nelze jednoznačně říct, co převážilo. Výsledky ale mluví jasně: pohyb i načasování úderů zatím nejsou tam, kde byly před Roland Garros, kdy Macháč držel profil hráče s titulem z Adelaide a stabilní pozicí v první třicítce.
Macháč míří do New Yorku jako nasazený hráč bez jediného vítězství po návratu, s 200 body k obraně a s formou, kterou zatím prověřili jen Carreño Busta a teenager z kvalifikace. Los ve čtvrtek ukáže, jak těžkou cestu dostane. Ale i ta nejlehčí bude těžká, pokud noha a rytmus nepřidají to, co v Cincinnati a Winston-Salemu chybělo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář