Má to cenu dál? Nemá to cenu dál? Pohlreichovi si sedli a řekli si pravdu. Od té doby už 18 let žádná krize

Manželské krize se dají řešit různě. VIP život zaznamenal, že své o tom ví i televizní šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Když ji měli se svou ženou Zdeňkou, stáhli se. Oba najednou, každý do svého rohu.
Žádné křičení, žádné práskání dveřmi, jen ticho, které v domácnosti člověka známého svou hlasitostí v televizi muselo působit obzvlášť nepřirozeně. Jenže už druhý den si sedli a položili si otázku, která nemá diplomatickou verzi: Má to cenu dál? Nemá to cenu dál? V rozhovoru pro Lifee.cz Zdeňka Pohlreichová říká, že od té chvíle žádnou další krizi nezažili. Osmnáct let. Jeden den ticha, osmnáct let klidu
Co přesně krizi spustilo, Zdeňka veřejně neřekla. Žádná nevěra, žádné peníze, žádný konkrétní spouštěč, alespoň ne takový, který by chtěla sdílet. Důležitější než příčina je ale to, co následovalo. Oba se na chvíli stáhli, a místo aby nechali ticho přerůst v zeď, vrátili se k sobě s jedinou otázkou.
Formulovali ji nahlas, přímo, bez obalu. Odpověď zněla ano. A podle Zdeňky právě rychlost, s jakou se od mlčení dostali k otevřenému rozhovoru, definuje celý jejich vztah. Ne že by se nikdy nehádali. Ale nikdy nenechali problém ležet tak dlouho, aby z něj vyrostlo něco, co už nejde opravit.
Když Zdeňka mluví o tom, proč jejich vztah funguje, nepoužívá slovo kompromis. Naopak, v rozhovoru pro časopis Svět ženy, ho výslovně odmítá. Kompromis pro ni znamená být „poloviční“, slevovat ze sebe. Jejich model stojí na něčem jiném: volnosti a důvěře. Konkrétní příklad? Nehlídá manžela otázkami, kam jde a kdy se vrátí.
Sama klidně odjede na několik dní na jógu. Zdeněk to akceptuje, ona akceptuje jeho rytmus. Není to lhostejnost, je to vědomé rozhodnutí nedusit druhého kontrolou. A pak je tu ještě něco. Mezi nimi prý od začátku existuje silná přitažlivost a pocit, že k sobě patří. Něco mezi nebem a zemí, jak sama říká. Zdroj fotografie: Se svolením FTV Prima Doma pohodář, ne televizní rapl
Zdeněk Pohlreich v restauracích nahání hrůzu. Křičí, vrací talíře, nešetří i vulgárními slovy. Devátá série Ano, šéfe! běží na
Primě každý čtvrtek a jeho televizní persona je za ta léta prakticky neměnná. Doma je to ale podle Zdeňky jiný člověk. „Usměvavý pohodář,“ popisuje ho. Prý zkouší mít hlavní slovo, ale „úplně to nefunguje.“ Říká to s úsměvem, ne s frustrací. Televizní dominance se do soukromí nepřenáší, nebo přinejmenším ne v plné síle.
V roce 2014 si Zdeňka vyslechla diagnózu rakoviny prsu. Velký nádor, roční léčba, chemoterapie, ozařování, operace, biologická léčba, ztráta prsu. Chtěla zpočátku alternativní cestu. Zdeněk trval na klasické medicíně. Prosadil se.
Tahle zkušenost jejich vztah nezlomila, ale proměnila. Zdeňka po nemoci přehodnotila životní rytmus. Dnes provozuje ranč Barefoot v Líšnici u Prahy, stará se o čtrnáct koní a nabízí konzultace lidem, kteří si procházejí podobným obdobím. Říká, že když se někdo ozve, pomůže, ale nikde to oficiálně neprezentuje jako službu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová