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Má to cenu dál? Nemá to cenu dál? Pohlreichovi si sedli a řekli si pravdu. Od té doby už 18 let žádná krize

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Zdeňka Pohlreichová v čerstvém rozhovoru popsala jedinou krizi za celý vztah se Zdeňkem. Trvala necelé dva dny.
Zdeněk a Zdeňka Pohlreichovi

Zdeněk a Zdeňka Pohlreichovi

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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