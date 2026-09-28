Má majetek za 470 miliard a nikdy nejel metrem. Nejbohatší fotbalista světa teď marně shání klub

Faiq Bolkiah stál v létě 2026 na prahu, který peníze neotevřou. Smlouva s thajským Ratchaburi vypršela 30. června, databáze Sofascore ho od prvního červencového dne eviduje bez týmu a žádný klub dosud neohlásil zájem. Osmadvacetiletý záložník, který prošel mládežnickými akademiemi Arsenalu, Chelsea i Leicesteru, má za sebou kariéru plnou titulků o pohádkovém bohatství, a sportovní bilanci, která by se vešla na vizitku.
Miliardář, který žádné miliardy nemá
Číslo dvacet miliard dolarů, v přepočtu zhruba 470 miliard korun, koluje internetem jako Bolkiahův osobní majetek. Jenže žádný auditovaný zdroj takovou částku nikdy nepřiřadil přímo jemu. Jde o mediální zkratku, která bere jmění brunejské vládnoucí dynastie a přilepí ho na jediného člena rodiny, který náhodou kopá do míče.
Skutečný původ těch peněz je ropa. Podle brunejské Petroleum Authority tvoří Brunei Shell Petroleum asi 90 % ropných a plynových příjmů země a energetika představovala v roce 2024 téměř 47 % HDP sultanátu. Faiqův strýc, sultán Hassanal Bolkiah, patří mezi nejbohatší monarchy světa. Faiq je synovcem, ne dědicem, ne majitelem ropných polí. Rozdíl mezi rodinným zázemím a osobním jměním je obrovský, ale pro virální titulek se nehodí.
Akademie za miliony, nula seniorských minut v Anglii
Bolkiah vstoupil do mládežnického fotbalu v Anglii jako dítě. Arsenal, Chelsea, Leicester: názvy klubů, které v jeho životopise fungují jako důkaz, že měl přístup k absolutní špičce. Jenže přístup a průlom jsou dvě věci.
Bukayo Saka přišel do akademie Arsenalu v osmi letech a podle Premier League nasbíral přes 170 ligových startů v seniorském týmu. Chelsea se pravidelně chlubí absolventy, kteří pronikli až do reprezentace Anglie. Bolkiah? Ani jeden seniorský zápas v anglické lize. V Leicesteru podepsal profesionální smlouvu, ale na trávník se v soutěžním utkání nedostal.
Jeho dospělá kariéra začala až v portugalském Marítimu na Madeiře, kde odehrál minimum minut, a pokračovala v Thajsku. Tam konečně hrál. Ale i tam jsou čísla skromná.
49 zápasů, 4 góly, a pak ticho
Podle Soccerway má Bolkiah v thajské lize celkem 49 ligových startů a 4 góly za tři sezony v Ratchaburi. V ročníku 2025/26 zasáhl do pouhých dvou ligových zápasů. Dva. Pro srovnání: průměrný hráč kádru thajské první ligy odehraje za sezonu kolem dvaceti utkání.
Klub mu smlouvu neprodloužil. Žádná kauza, žádný skandál, prostě sportovní rozhodnutí založené na minutáži a výkonu. Ratchaburi ho podle BeSoccer eviduje jako uvolněného hráče k 1. červenci 2026.
A tady naráží příběh „nejbohatšího fotbalisty“ na tvrdou realitu profesionálního sportu. Peníze dokážou zaplatit čekání, soukromé trenéry i život bez výplaty. Nedokážou ale obejít registrační systém FIFA, přestupová okna ani rozhodnutí trenéra, který potřebuje body, ne titulky.
Skromný princ, nebo protekční hráč?
Spoluhráči z Marítima pro ESPN popsali Bolkiaha jako nenápadného člověka, který na trénink jezdil s klubovým svozem, oblékal se bez okázalosti a nesnášel vtipy o penězích. Žádná ochranka, žádné zlaté hodinky v kabině. V rozhovoru pro AFC sám řekl, že chce být braný jako jakýkoli jiný fotbalista a že mu příjmení dělá situaci „dvacetkrát těžší“.
Těžší v obou směrech. Některé kluby po zjištění jeho identity ztratily zájem, protože ho automaticky zaškatulkovaly jako líného protekčního hráče. Jiné ho naopak podepsaly s nadějí na mediální pozornost. Ani jedno z toho nesouvisí s tím, co umí na hřišti.
Co dál s kariérou za nula korun
Bolkiah je volný hráč v systému, kde i miliardářský synovec musí čekat na přestupové okno a sportovní nabídku. Návrat do Asie se jeví pravděpodobněji než evropské dobrodružství, právě v Thajsku má jedinou souvislejší seniorskou stopu. Teoreticky by mohl zaujmout i klub v nižší evropské soutěži, kde by jeho jméno přineslo publicitu. Sportovně by to ale byla sázka na marketing, ne na výkon.
Cristiano Ronaldo si podle dat Sportico vydělal fotbalem a byznysem přes 50 miliard korun. Messi kolem 38 miliard. Bolkiah nevydělal fotbalem prakticky nic, a přesto ho internet označuje za nejbohatšího hráče na světě. Ten paradox říká víc o tom, jak fungují virální příběhy, než o tom, jak funguje fotbal.
Faiq Bolkiah dostal podmínky, o kterých většina mladých fotbalistů sní. Elitní akademie, profesionální zázemí, nulový finanční tlak. Na konci stojí 49 ligových zápasů v Thajsku a prázdná kolonka u aktuálního klubu. Privilegium koupilo dveře. Projít jimi musel sám, a neprošel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle