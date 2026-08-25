Má až 83krát víc železa než špenát, ale Češi ho každý týden posekají sekačkou. Roste u každého plotu a chutná jako mladý hrášek

Většina zahrádkářů v něm vidí jen otravný plevel, který se pořád vrací do záhonů, ať ho pleje, jak chce. Málokdo přitom tuší, že drží v ruce zelenou nať, kterou naši předkové na jaře běžně přidávali do salátu. Vyraší brzy po zimě, kdy ze země ještě nic zasetého nevykouklo, roste úplně sám a nepřijde na jedinou korunu.
Osmdesátkrát víc železa? Skutečnost je střízlivější
Tou přehlíženou bylinou je ptačinec žabinec, odborně ptačinec prostřední (latinsky Stellaria media). Sběrači a bylinkáři o něm po internetu šíří jedno efektní tvrzení. Údajně obsahuje až 83krát víc železa než špenát, k tomu mnohonásobek vitaminu C i vápníku. Znělo by to jako zázrak vytažený přímo z trávníku.
Realita je mnohem střízlivější. Když se sáhne do laboratorních rozborů, vychází u sušené natě řádově desítky miligramů železa na sto gramů. Ty ohromující násobky vznikají jen tím, že se sušená bylina poměřuje s čerstvým špenátem, což je srovnávání jablek s hruškami. Doložit přesné číslo se prakticky nedá a v bylinkářských příručkách se spíš přepisuje z jedné do druhé. Pravda je nakonec méně senzační, ale pořád příjemná. Ptačinec je opravdu dobrý zdroj železa, vápníku i vitaminu C, a máte ho zadarmo v období, kdy zahrada po zimě nic jiného nenabízí.
Podle čeho ptačinec poznáte a s čím si ho nesmíte splést
Naštěstí se pozná docela snadno, když víte, na co se dívat:
nízká měkká rostlinka s poléhavými stonky, zpravidla vysoká pět až třicet centimetrů; drobné oválné lístky zašpičatělé do hrotu; bílé hvězdicovité květy s pěti lístky, které jsou tak hluboko vykrojené, že jich napočítáte klidně dvojnásobek; na stonku jediný úzký pruh chloupků, běžící vždy jen po jedné straně. Přečtěte si také: Ani máslo, ani margarín. Češi letos přešli na 1 tuk, který se nepřepaluje a hodí se na pečení i smažení
S určením souvisí jediné, ale o to důležitější varování. Ptačinec se dá splést s drchničkou rolní, jedovatou rostlinou, jejíž glykosid cyklamin dokáže poškodit ledviny. Prozradí ji ale květ. Zatímco ptačinec kvete čistě bíle, drchnička nasazuje kvítky výrazně oranžové až červené. Řiďte se proto prostým pravidlem a do košíku berte jen rostlinky s bílými hvězdičkami. Cokoli s barevným květem nechte být.
Bílé hvězdicovité květy s hluboce vykrojenými lístky jsou nejjistější poznávací znamení ptačince žabince. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jemná nasládlá chuť bez špetky hořkosti
Že by obyčejný plevel mohl slušně chutnat, čeká málokdo, a v tom je právě to překvapení. Ptačinec je jemný, svěží a nasládlý, po hořkosti ani stopa. Chuťově má nejblíž ke sladkému hrášku, občas se přirovnává i k mladé kukuřici. Do mísy se hodí místo špenátových nebo rukolových listů, chutná ale mírněji, takže si vystačí i bez ostré zálivky.
Nejvíc si na něm pochutnáte, když ho utrhnete mladý a dáte do jídla hned. Staré a přemrzlé lístky tvrdnou a bývají nahořklé, proto si v zimě před sběrem radši ochutnejte, jestli za trhání ještě stojí.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru Kam s ptačincem v kuchyni
Ptačinec je v kuchyni univerzální a nahradí prakticky každou jemnou listovku. Nápadů, kam ho schovat, je spousta:
syrový nasekaný do jarního salátu s cherry rajčaty a praženými slunečnicovými semínky; rozmixovaný do zeleného koktejlu s jablkem a banánem; utřený na bylinkové pesto místo bazalky; vmíchaný do tvarohové pomazánky nebo do teplé bramboračky; na závěr nasypaný na hotové rizoto nebo míchaná vejce.
Když chcete jeho čistou chuť, bohatě stačí pár kapek dobrého oleje a nic dalšího. Trhejte hlavně mladé nekvetoucí vršky, jsou totiž ze všeho nejkřehčí a nejchutnější. Platí u toho jedna podmínka. Sbírejte výhradně na čistých místech, nejlépe na vlastní zahradě, a vyhněte se okolí rušných silnic i plochám, kde se stříká. A protože ptačinci nevadí ani mírná zima pod sněhem a najdete ho skoro pořád, čerstvou hrst si utrhnete i mimo hlavní jarní sezonu.
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Své meze má ovšem i tahle skromná rostlinka. Obsahuje saponiny, po kterých může větší dávka zatížit žaludek, a kvůli vysokému obsahu draslíku se nehodí na to, aby tvořila celou porci na talíři. Pro první ochutnávku vezměte jen malou hrstku jako doplněk k jídlu a sledujte, jak vám sedne.
Opatrnost je namístě u těhotných a kojících žen a u malých dětí, kterým se rostlina raději nedoporučuje, protože bezpečnost pro ně není dostatečně prozkoumaná. Lidová medicína žabinec odjakživa nasazovala při nachlazení a přikládala na zanícenou pokožku, tohle využití ale stojí jen na tradici. Pokud vás nějaké potíže trápí delší dobu, spolehněte se radši na lékaře než na bylinku.
Zdroje: https://specialtyproduce.com/produce/Chickweed_9823.php, https://radimejak.cz/ptacinec-zabinec-ucinky-vyuziti/, https://www.terrapotheka.cz/a/ptacinec-zabinec-plevel-nebo-zazrak, https://www.kondice.cz/prirodni-cesta/bylina-mlady-pokozka-jidlo-chut/, https://www.healthline.com/nutrition/chickweed-benefits, https://www.tiscali.cz/ma-vic-zeleza-nez-spenat-ale-vetsina-cechu-ji-vytrha-jako-plevel-roste-u-kazde-zdi-a-chutna-jako-mlady-hrasek-738935