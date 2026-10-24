Lžička skořice v květináči zlikviduje plíseň i mušky za pár hodin. Většina lidí ji má doma a netuší, co umí se zeminou

Je neděle ráno, zaléváte monsteru a nad květináčem se zvedne obláček černých mušek. Na povrchu zeminy navíc bělá chmýří, které tam minulý týden nebylo. Nejrychlejší pomoc stojí ve spíži. Plesnivý vršek substrátu seberte, nechte povrch proschnout a poprašte ho tenkou vrstvou mleté skořice. Během několika hodin vypadá květináč čistě, povrch začne vysychat a muškám se na něm přestane dařit. Trik popsala Kateřina Lulková v článku publikovaném s odkazem na iReceptář. My jsme dohledali, proč funguje, kolik koření použít a kdy už samotná skořice nestačí.
Kolik skořice do květináče: od špetky po lžičku
Původní návod mluví o „velmi lehkém poprášení“ a výslovně varuje před silnou vrstvou. Konkrétní gramáž neuvádí, proto jsme ji odvodili podle velikosti nádoby:
Průměr květináče Orientační dávka do 10 cm špetka 10 až 15 cm špetka až ¼ lžičky 15 až 25 cm ¼ až ½ lžičky nad 25 cm nejvýš zarovnaná lžička
Jedna lžička tak představuje spíš strop pro velkou nádobu nebo zásobu na několik menších květináčů. Koření rozprašte rovnoměrně, ideálně z prstů nebo přes sítko, aby na zemině vznikl jemný hnědý film. Hromádka uprostřed nadělá víc škody než užitku, protože hutná vrstva zadržuje vlhkost a může sama zplesnivět.
Pořadí kroků hraje zásadní roli. Nejdřív lžící odeberte povrchovou vrstvu s viditelným povlakem, zhruba centimetr až dva, a doplňte čerstvý substrát. Teprve na proschlý povrch přijde skořice. Do hloubky ji nezapracovávejte a nerozmíchávejte ji s vodou. Skořicová zálivka by jen znovu namočila právě tu vrstvu, kterou se snažíte vysušit.
Proč skořice na plíseň zabírá: cinnamaldehyd v akci
Za účinkem stojí skořicová silice. Obsahuje cinnamaldehyd, eugenol, linalool a další látky s antimikrobiálními vlastnostmi.
Studie z roku 2026, která zkoumala silici ze skořicové kůry jako přírodní prostředek ochrany rostlin, zjistila, že tato silice potlačila růst vybraných fytopatogenních bakterií, hub i oomycet. Působila přitom několika mechanismy současně. U pšenice navíc aktivovala obranné reakce a v testovaných koncentracích nevyvolala viditelné poškození listů.
Výzkumníci pracovali s koncentrovanou silicí a modelovými patogeny, s kuchyňským práškem ve fíkusu nepočítali. Mletá skořice obsahuje tytéž účinné složky v menší dávce, proto na povrchovou plíseň funguje jako jemná brzda a hloubkovou dezinfekci od ní čekat nelze. Pěstitelé ji ze stejného důvodu sypou i na čerstvé řezné rány nebo na řízky. Slouží jako dezinfekční poprašek, zakořenit ale řízku nepomůže.
Plíseň na zemině přitom hlavně signalizuje chybu v péči. Časopis Naše zahrada popisuje bělavý až šedý povlak jako varování před dlouhodobě vlhkým povrchem, slabým prouděním vzduchu, těžkou zeminou nebo příliš častou zálivkou. Pozor na záměnu: pevná bílá krusta po okrajích květináče bývá usazená sůl z tvrdé vody nebo hnojiva a skořice na ni nezabere.
Zdroj fotografie: Freepik Mušky nad zeminou: smutnice milují vlhko, skořice jim ho bere
Drobné černé mušky kroužící kolem pokojovek jsou téměř vždy smutnice. Podle Virginia Cooperative Extension kladou vajíčka do vlhkého organického substrátu a jejich larvy s černou hlavičkou žijí v horních centimetrech zeminy. Při početné populaci okusují kořeny, rostlina pak žloutne, shazuje listy a krní.
Skořice na smutnice působí oklikou. Spolu s odebráním mokré vrstvy pomáhá udržet povrch suchý a pro samičky nevábný. Klíčové číslo uvádí
Colorado State University Extension: mezi zálivkami nechat vyschnout horních 2,5 až 5 cm substrátu. Kde vlhko chybí, larvy nepřežijí a dospělci nemají kam klást.
Na rozjetou invazi se vyplatí přidat další nástroje:
Žluté lepové desky chytají dospělce a zároveň ukazují, jestli jejich počet klesá. Vrstva hrubého písku nebo jemného štěrku o tloušťce asi 2,5 cm mechanicky vysuší kladiště. Přípravky s Bti (bakterie Bacillus thuringiensis israelensis) cílí na larvy. Oklahoma State University doporučuje několik aplikací v rozestupu 5 až 7 dní, protože vajíčka, kukly ani dospělce nezasáhnou. Plátek syrové brambory položený na zeminu poslouží jako test. Larvy se během několika dní stáhnou na jeho spodní stranu.
Colorado State upozorňuje i na sezónnost. Smutnice se nejvíc množí koncem podzimu a v zimě, kdy kratší den zpomalí růst, rostliny vypijí méně vody a substrát zůstává déle mokrý. V českém bytě v topné sezóně je vzduch suchý, zemina v květináči ale může zůstat nasáklá celé týdny.
Kdy skořice nestačí: hniloba kořenů, larvy a ocet
Oregon State University Extension označuje přemokření za nejčastější příčinu úhynu pokojových rostlin. Nasycená zemina vytlačí od kořenů kyslík a ty začnou hnít. Pokud listy žloutnou, stonky měknou a rostlina vadne navzdory vlhké půdě, posyp povrchu nepomůže. Rostlinu vyjměte, ustřihněte tmavé, měkké a zapáchající kořeny a přesaďte ji do čerstvého propustného substrátu v nádobě s odtokovým otvorem.
Prevence stojí na třech návycích. Zalévejte až po proschnutí horní vrstvy, nechte vodu protéct odtokem a přebytek z misky do půl hodiny vylijte. Květináč nikdy nesmí stát ve vodě. U semenáčků platí ještě přísnější režim: padání klíčních rostlin je podle University of Wisconsin smrtelná choroba vlhkých půd a jedinou obranu tvoří čisté náčiní, vydezinfikovaný substrát a střídmá zálivka.
Kombinaci skořice s octem, kterou doporučují některé návody, vynechte. Octové pasti podle Oklahoma State na smutnice nezabírají a University of Maryland řadí kyselinu octovou mezi kontaktní herbicidy, které poškozují rostlinná pletiva.
Podle nás spočívá největší síla skořice jinde, než by čekal laboratorní chemik. Kdo ji jednou nasype, musí nechat povrch proschnout a hlídat ho. Pěstitel tak přestane přelévat a vyřeší horní vrstvu dřív, než se z kosmetické vady stane kořenová katastrofa.
Kasie z českého obchodu: nevadí rostlině, kočce ani dětem
Jaký druh skořice máte doma? Nejspíš kasii.
Studie Jany Blahové a Zdeňky Svobodové rozebrala 60 vzorků mleté skořice od 12 značek z českého maloobchodu, ve všech naměřila vysoký obsah kumarinu a vyhodnotila je jako kasii. Pro posyp substrátu je to jedno, rozdíl oproti cejlonské skořici hraje roli při dlouhodobém pojídání.
V domácnosti se zvířaty je malá dávka na zemině nízkorizikovým řešením. Americká ASPCA vede skořici jako netoxickou pro psy a kočky. Pet Poison Helpline ovšem varuje, že větší množství prášku nebo jeho vdechnutí mohou dráždit. Zvědavá kočka by tedy neměla květináč olizovat. Skořicovou silici do bytu se zvířaty raději vůbec nepouštějte, veterináři z VCA ji řadí mezi nebezpečné esenciální oleje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková