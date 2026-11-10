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Lžička s okřídleným kolem ČSD stojí až 15 000 Kč. O ceně rozhoduje ražba, kterou dráhy po válce přestaly používat

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Drobný příbor z jídelních vozů první republiky nese na rukojeti okřídlené kolo Československých státních drah. Ucelená sada se u sběratelů cení až na 15 000 Kč.
Lžička s okřídleným kolem ČSD stojí až 15 000 Kč. O ceně rozhoduje ražba, kterou dráhy po válce přestaly používat

Lžička s okřídleným kolem ČSD stojí až 15 000 Kč. O ceně rozhoduje ražba, kterou dráhy po válce přestaly používat

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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