Lyžování a termály pro čtyřčlennou rodinu za méně než 3 900 Kč. Slovenský areál připravil zimní balíček

Resort leží v Oravicích pod Západními Tatrami, nedaleko polských hranic. Jeho hlavní praktickou výhodou je blízkost obou programů. Dolní stanice lanovky je podle provozovatele jen padesát metrů od vstupu do aquaparku. Mezi lyžováním a koupáním proto není nutné plánovat další přejezd autem do jiného města nebo samostatného lázeňského areálu.
Po vánoční špičce je rodinná cena nižší
Od 7. ledna 2027 uvádí ceník stejné rodinné složení přibližně za 3 626 Kč. Oproti vánočnímu tarifu je to asi o 243 Kč méně. Rozdíl se týká jednoho dne pro všechny čtyři návštěvníky, nikoli slevy na každého jednotlivce. Pro rodinu, která si může vybrat termín mimo nejvytíženější sváteční období, je proto lednová část sezony levnější.
Rodinný produkt je v nabídce označen jako jednodenní lyžování a termály. Na sjezdovku je nutný platný skipas a věk dítěte se dokládá například cestovním pasem nebo průkazem pojištěnce. Slevy nelze libovolně sčítat. Zvláštní pravidla pro malé děti u jiných typů skipasů proto není možné automaticky přidat ještě k rodinnému balíčku.
Teplá voda čeká i mimo lyžařskou sezonu
Aquapark využívá geotermální vodu a má vnitřní i venkovní bazény. Provozovatel u jednotlivých vodních částí uvádí teploty od 28 do 38 stupňů. Na rozdíl od lyžování není koupání odkázané na dostatečnou sněhovou pokrývku a areál má celoroční provoz. Zimní návštěva tak může spojit sport na svahu s pobytem v teplé vodě pod širým nebem.
Samotná existence bazénů ovšem neznamená, že kombinovaná vstupenka zahrnuje také všechny doplňkové služby nebo neomezený pobyt ve všech zónách. Ubytování, půjčovna lyží a lyžařská výuka jsou v nabídce samostatně. Částka v titulku představuje rodinný vstupní balíček, nikoli úplný rozpočet zimní dovolené včetně vybavení, dopravy a noclehu.
Pro opakované koupání na Slovensku jsou jinou variantou zimní vstupy do Bešeňové a Tatralandie. Jde ale o bazénové produkty s vlastní platností, nikoli o stejný rodinný balíček lyžování a termálů.
Otevřené sjezdovky určí sníh
Skipark nabízí lehčí rodinné tratě i náročnější lyžování. Přesný rozsah zimního provozu však závisí na sněhových a provozních podmínkách. Vypsané cenové období samo o sobě není zárukou, že budou od prvního dne fungovat všechny svahy. Před cestou je proto rozhodující aktuální hlášení střediska a podmínky konkrétního balíčku pro vybraný den.
Jak zjistila naše redakce, tento areál je mezi českými návštěvníky téměř neznámý. Mnoho turistů totiž vyráží do jiných, vyhlášených areálů. Podle místních jde přitom o jedno z nejkrásnějších míst, které můžete na Slovensku navštívit, a přitom si užít lyžování, teplou vodu a skutečný horský odpočinek.
meanderoravice.sk, slovakia.travel