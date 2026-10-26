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Lyžování a termály pro čtyřčlennou rodinu za méně než 3 900 Kč. Slovenský areál připravil zimní balíček

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Slovenský Meander Oravice zveřejnil zimní balíček, který spojuje lyžování a termální koupání pro dva dospělé a dvě děti přibližně za 3 869 Kč. Cena platí pro hlavní vánoční období od 25. prosince 2026 do 6. ledna 2027. Děti se do rodinné nabídky započítávají do věku 15,99 roku. Jde o jednodenní kombinaci, nikoli o pobyt s ubytováním.
Nádherný slovenský areál, který turisté téměř neznají.

Nádherný slovenský areál, který turisté téměř neznají.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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