Lyžařská legenda se po vážném zranění na olympiádě ukázala v bikinách. Vonnová vypadá ve 41 letech fantasticky

Černé bikiny u bazénu, červený plavkový set na paddleboardu, slunce na francouzském pobřeží. Tak vypadá léto a podzim Lindsey Vonnové na Instagramu, jak je popisují zahraniční média. Kdo by neznal souvislosti, viděl by sportovkyni na vrcholu sil. Jenže tatáž žena v únoru ležela na sněhu v Cortině d’Ampezzo se zlomenou holenní kostí a o pár dní později podle svých slov málem přišla o nohu. V červenci ještě přiznávala, že má potíže s chůzí. Podle nás fotky nedokazují zázračné uzdravení. Ukazují ale, kde má olympijská vítězka nastavenou laťku.
Černá, červená a pobřeží Francie
Přímo na profilu Vonnové se nám příspěvky načíst nepodařilo. Jejich obsah i popisky ale konkrétně citují americké magazíny, které z Instagramu lyžařky čerpaly. Z nich jsme sestavili časovou osu.
|Datum
|Co ukázala
|Popisek podle médií
|21. června 2026
|černé bikiny u bazénu, záběry z posilovny a z volna
|„Červen je bomba, a bez přikrašlování!“ (volně přeloženo)
|5. srpna 2026
|červený plavkový set, paddleboard, sluneční brýle
|„Pořád v pohybu…“
|15. října 2026
|letní a plavkové snímky z Francie, pes Chance, partner Matthieu Bailet
|s Chancem si podle ní „užili ještě pár dní léta“, je unavená a šťastná
Červnová série přitom nebyla jen přehlídkou postavy. Podle Us Weekly v ní byly i fotky z posilovny a momentky ze společnosti, tedy průřez létem v době rekonvalescence. Bikiny byly jen jedním obrázkem z mnoha.
Fanoušci reagovali předvídatelně a vřele. Pod příspěvky se množily komentáře typu „krásná“, „nádherná“ nebo „takhle chci vypadat“. Kritika chyběla, podpora převládala.
Jedna věc zapadla. Vonnová 18. října oslavila dvaačtyřicáté narozeniny. Na olympiádě i po většinu léta jí bylo jednačtyřicet. Kondice, kterou na fotkách ukazuje, by vzbudila respekt i u o dvacet let mladších závodnic.
Třináct sekund v Cortině
Do sjezdu 8. února 2026 nastupovala Vonnová už zraněná. O devět dní dřív si v Crans-Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleni. Ještě 5. února ale pro FIS tvrdila, že se cítí stabilně, koleno není oteklé a s ortézou věří ve start. Na trať tedy šla s vědomým rizikem.
Pád přišel podle FIS 13 sekund po startu. Na prvním skoku zavadila o branku, ztratila rovnováhu a spadla. Český iDNES popisoval křik bolesti a ticho, které se rozhostilo v cíli. Vrtulník ji odvezl do nemocnice v Trevisu.
Diagnóza zněla tvrdě: komplexní zlomenina levé holenní kosti, k tomu podle FIS zlomený pravý kotník. Teprve o dva týdny později, v rozhovoru pro BBC Sport, vyšlo najevo, jak blízko byla horšímu konci. Vonnová popsala kompartmentový syndrom, tedy stav, kdy otok ve svalovém oddílu nohy zvýší tlak natolik, že ohrožuje prokrvení. Lékaři museli provést fasciotomii. Jde o urgentní zákrok, při kterém se nařízne vazivový obal svalů, aby se tlak uvolnil. Klinika Cleveland Clinic ho popisuje jako zákrok, který často zachrání končetinu.
Vonnové ji podle jejích slov zachránil. Přidaly se ztráta krve, transfuze, série operací, vozík a berle. Sama zranění označila za nejextrémnější, nejbolestivější a nejnáročnější v celé kariéře. Z úst ženy, která kvůli zraněním vynechala olympiádu v Soči a v roce 2019 kvůli rozbitému koleni ukončila kariéru, to něco znamená.
Pět operací a pořád těžká chůze
Návrat do posilovny začal překvapivě brzy. Už šest týdnů po pádu podle Us Weekly sdílela první shyby po operaci. V březnu zveřejnila sérii s popiskem „Život v poslední době…“, ve které ukázala i ty méně fotogenické dny po operacích. Horní polovina těla mohla pracovat. Noha zatím ne.
Koncem dubna přišel střízlivý rozhovor pro agenturu AP, který převzal deník The Washington Post. Vonnová v něm řekla, že ji čeká vyjmutí kovového materiálu z nohy a nová rekonstrukce zkříženého vazu. Na návrat do stavu blízkého sto procentům, kdy zvládne i plnohodnotný trénink v posilovně, počítala nejméně s rokem a půl.
V polovině července, tři týdny po černých bikinách, se objevila na červeném koberci cen ESPY. Podle iDNES zářila v diamantech, ale zároveň přiznala, že chůze je pro ni stále obtížná. Kotník se pořád hojil, za sebou měla pět operací a další zákrok v plánu. Celých pět měsíců prý nemohla pořádně trénovat.
Fotky a zdravotní realita tak běží ve dvou paralelních liniích. Na sítích: bazén, paddleboard, úsměv. Mimo ně: kov v noze, zlomený kotník a čekání na další operaci. Obojí je pravda. Ani jedno nevyvrací to druhé.
Podle nás právě v tom je síla jejích příspěvků. Vonnová neukazuje konec léčby, ale disciplínu vrcholové sportovkyně. Trénuje, co trénovat jde, drží tělo v kondici, kterou si dovolit může, a zbytek nechává lékařům. V srpnu si na tenisové exhibici v Newportu, kde přihlížela uvedení Rogera Federera do Síně slávy, dokonce zahrála čtyřhru. Běžný člověk by po stejném výčtu zranění podle všeho ještě seděl na gauči s nohou na polštáři.
Nominace do týmu neznamená start
7. října přišla zpráva, která rozvířila spekulace o návratu. Americká federace U.S. Ski & Snowboard zařadila Vonnovou do alpského týmu pro sezonu 2026/27. Hned ale dodala, že se lyžařka dál zotavuje po zraněních z Milána a Cortiny. Nominace jí drží dveře otevřené. Potvrzený start v závodech to není.
Sama Vonnová definitivní konec neohlásila. V dubnu tvrdila, že nechce dělat emotivní rozhodnutí a soustředí se na zdraví nohy. Pokud by se vrátila, podle jejích tehdejších slov ne dřív než v sezoně 2027/28. To by jí bylo třiačtyřicet.
Že takové návraty jsou možné, ukázala nedávno Federica Brignoneová. Italka si v dubnu 2025 zlomila holenní kost a přetrhla vaz, za deset měsíců byla zpět a na domácí olympiádě vyhrála super-G i obří slalom. FIS ve svém sezonním přehledu staví oba příběhy vedle sebe. Příběh Brignoneové skončil pohádkou, Vonnové pádem. Dá se čekat, že právě na italský precedens bude Američanka myslet, až se bude o budoucnosti rozhodovat.
Čeští fanoušci mají k Vonnové zvláštní vazbu. V Pchjongčchangu 2018 stála ve startovním poli super-G, které nečekaně ovládla Ester Ledecká. Magazín Sports Illustrated tehdy psal o snowboardistce, která porazila elitu včetně americké hvězdy. Vonnová v tom závodě medaili nezískala, Ledecká přepsala dějiny.
A proč se vůbec v jednačtyřiceti vracela? V autorském textu pro iDNES z února 2025 psala o lásce k rychlosti, soutěžení a radosti ze svahu. Cortinu označila za druhý domov. Na tomhle svahu vyhrála víc závodů než kdekoli jinde, a právě tady ji olympijský sjezd srazil k zemi.
Co si z jejího návratu vzít
Tempo Vonnové nikdo bez lékaře kopírovat nemá. Za jejími fotkami stojí desítky let vrcholové kondice a profesionální tým ortopedů i fyzioterapeutů. Principy jsou ale přenosné i pro běžné lidi po vážném úrazu:
- Zátěž řídí lékař. Americká ortopedická akademie AAOS u zlomenin holenní kosti doporučuje časné řízené pohyby, ale zatěžování nohy jen tak, jak dovolí hojení.
- Trénuj, co jde. Horní polovina těla, trup, zdravá noha. Svalová hmota se ztrácí rychle a vrací pomalu.
- Fyzioterapie je základ. Síla, rozsah pohybu i pružnost se vracejí postupně a pod dohledem.
- Návrat ke sportu má svůj čas. Po operaci zkříženého vazu se podle americké společnosti sportovních ortopedů AOSSM o návratu ke sportu většinou nerozhoduje dřív než po šesti až devíti měsících, často i později.
Ani Vonnová tyto lhůty nepřeskočila. Jen je vyplnila prací.
Na říjnových fotkách z Francie leží vedle ní pes Chance a za zády má moře. Noha, o kterou v únoru málem přišla, se pořád hojí a čeká na další operaci. Vonnová mezitím dělá to, co dělala celou kariéru: jede na hraně toho, co tělo zrovna dovolí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta