Lyžařská ikona Rieschová po rozpadu manželství našla lásku o 22 let staršího muže. O dětech řekla jediné

Od zlata k tichu po závodech
Když Maria Riesch, dříve Maria Höfl-Riesch, v roce 2014 pověsila lyže na hřebík, měla za sebou tři olympijská zlata, dva malé glóby a kariéru, která ji řadila mezi nejlepší sjezdařky své generace. Její jméno dodnes evokuje souboje s Lindsey Vonnovou a později i obdiv k Ester Ledecké, o kterém mluvila pro CNN Prima NEWS ještě v roce 2021. Po konci závodění ale přišla otázka, kterou slyší sportovkyně její generace skoro automaticky: a co děti?
Postoj, který dozrával patnáct let
V roce 2010 Riesch v rozhovoru pro BILD říkala, že jednou děti chce. V roce 2013 opakovala totéž: „Samozřejmě jednou rodinu, ale ne hned.“ Ještě v únoru 2016, dva roky po konci kariéry, mluvila o tom, že myšlenka na mateřství v ní „pomalu dozrává“. Jenže pak se něco změnilo. Nebo spíš nezměnilo.
V roce 2020 už na otázku po dítěti odpověděla prostým „ne.“ A letos v září to vysvětlila nejpřímočařeji: po kariéře čekala, že mateřská touha dorazí, ale nestalo se to. „Nechtěla jsem je,“ shrnula pro BILD. A dodala vzkaz, který míří dál než jen k jejímu příběhu: otázku „proč nemáš děti“ by si lidé měli odpustit, i proto, že mohou zasáhnout ženy, kterým se dítě mít nepodařilo.
Není to vzdor. Je to patnáct let postupného zjišťování, že scénář, který se od ženy čeká, nemusí být ten její.
Rozpad manželství jako uzavření kapitoly
S Marcusem Höflem tvořili pár, který fungoval i jako pracovní jednotka, on byl její manažer. Po konci kariéry ale tahle dvojrole začala skřípat. Riesch chtěla víc svobody a volnější rytmus, Höfl tlačil na pracovní tempo. K tomu jeho časté cesty do Číny, málo společného času a pocit, že žijí ve „dvou různých světech“.
Veřejné oznámení rozchodu přišlo 6. srpna 2024. Riesch tehdy pro GALA popsala rozpad jako „plíživý proces“, žádný zlom, žádná scéna, jen pomalé vzdalování. Rozvod byl formálně vyřízen 9. ledna 2025 u okresního soudu v Kitzbühelu.
Nová láska z paluby výletní lodi
Johanna Schrempfa, manažera v segmentu výletních lodí, potkávala Riesch od roku 2015. Sama totiž od konce kariéry působí jako fitness trenérka na lodích Hapag-Lloyd Cruises, není to náhoda ani kulisa, ale dlouhodobá profesní dráha. Schrempf na stejných lodích pracoval v hotelovém a provozním managementu. Roky se znali, bavili se na „lodních party“, ale nic víc.
Zlom přišel v létě 2024, krátce po jejím rozchodu s Höflem. Začali se vídat častěji a z přátelství se stal vztah, který Riesch v rozhovoru pro BUNTE označila za „nádherný nový začátek“. Schrempfovi je šestašedesát, Marii jedenačtyřicet, věkový rozdíl tedy činí zhruba čtvrt století. Oba tvrdí, že problém s tím mají spíš ostatní. Skutečnou výzvou je podle Riesch něco jiného: dálka, časové posuny a jeho dlouhé pobyty na moři.
Co na vztahu oceňuje? Humor, společnou lásku k horám a cestování, a hlavně klid. Žádná profesní hierarchie, žádný manažerský tlak. „Je nejlepší průvodce pro tuhle fázi mého života,“ řekla v září 2025.
Svoboda jako vědomá volba
V aktuálním rozhovoru pro t-online Riesch říká, že „teď pro ni všechno sedí“. Je ráda, když může být sama, nebo s Johannem. Děti pro pár nejsou téma a v dostupných rozhovorech působí jejich postoje sladěně.
Její příběh není o rebelii proti mateřství ani o senzaci věkového rozdílu. Je o ženě, která patnáct let čekala na pocit, který nepřišel, a místo aby ho předstírala, řekla to nahlas. V zemi, kde se bývalé sportovkyně ptají na děti dřív než na cokoliv jiného, to pořád vyžaduje odvahu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta