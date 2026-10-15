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Lyžař není, ale pomáhá Ledecké na svahu. Fyzioterapeut odložil operaci kolene a dostal šanci snů

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Šimon Tomeš měl jít na operaci křížového vazu. Den předem mu zavolala Ester Ledecká a nabídla mu místo v týmu. Zákrok odložil.
Lyžař není, ale pomáhá Ledecké na svahu. Fyzioterapeut odložil operaci kolene a dostal šanci snů

Lyžař není, ale pomáhá Ledecké na svahu. Fyzioterapeut odložil operaci kolene a dostal šanci snů

Zdroj: Stefan Brending / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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