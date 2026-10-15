Lyžař není, ale pomáhá Ledecké na svahu. Fyzioterapeut odložil operaci kolene a dostal šanci snů

Zranění přišlo nenápadně, při basketbalu. Prasklý křížový vaz, termín na operačním sále a před sebou zhruba půl roku, kdy by se na sjezdovce nepostavil. Pak zazvonil telefon. Na druhém konci byla trojnásobná olympijská vítězka, která po olympiádě v Cortině skládala tým téměř od nuly a hledala fyzioterapeuta. Osmadvacetiletý Tomeš ze Šumperka se domluvil s operatérem MUDr. Beznoskou a operaci odsunul. Ledecká k tomu s úsměvem dodala, že ho po sezoně k Beznoskovi osobně doveze. Za vtipem se ale skrývá vážnější věc. V elitním sportu se o tělo závodnice nestará jen ona sama a zdraví lidí kolem ní se počítá stejně jako její vlastní.
Šumperská linka a jeden telefonát
Cesta k Ledecké nevedla přes konkurz ani svazovou kancelář. Vedla přes Šumperk. Kontakt na Tomeše předal Jakub Marek, bývalý fyzioterapeut Ledecké, který pochází ze stejného města. Tomeš navíc zná Ondřeje Banka, bývalého reprezentačního lyžaře, který má podle něj nedaleko obchod. Zná se i s jeho matkou. Ještě před nabídkou se Banka vyptával, jestli nemá v lyžování nějaké kontakty. O práci kolem vrcholového sportu stál a cíleně ji hledal.
Takovou nabídku ale čekat nemohl. Ledecká závodí ve světové špičce ve dvou úplně odlišných disciplínách, takže se podobná příležitost v české fyzioterapii objeví jednou za dlouhou dobu. Tomeš přiznal, že na první schůzku šel nervózní. Od začátku to ale podle něj bylo „strašně fajn“. Ledecká je podle něj profesionálka, která zná svoje tělo a novému člověku v týmu pomáhá se zapracováním.
Podle nás právě tady stojí za to se zastavit. Romantická verze příběhu zní tak, že mladý fyzioterapeut obětoval koleno kariéře. Přesnější je, že tým potřeboval člověka, který se bude celou zimu pohybovat po svazích, a s čerstvě operovaným kolenem by to nešlo. Tomešovo koleno se tak stalo součástí sezonního plánu Ledecké.
Co dělá fyzioterapeut na kopci
Tomeš sám říká, že lyžař v závodním smyslu není. Svah ale podle svých slov sjede „relativně v pohodě“. S prasklým vazem prý basketbal hrát nejde, lyže ho ale překvapivě nezlobí. A sjíždět svah bude potřebovat, protože jeho práce se neodehrává jen na masérském lehátku v hotelu.
V týmu je vedený jako fyzioterapeut a kondiční trenér. Má tedy na starosti průběžnou péči o tělo, hlídá zátěž a pomáhá s návratem do režimu po náročných dnech. Na srpnovém soustředění v Chile se navíc učil provozní stránku role. Patří k ní pohyb po tréninkové trati, spolupráce s trenéry přímo na kopci a základní povely do vysílačky, přes kterou se tým během tréninku domlouvá.
U Ledecké má tahle role jednu zvláštnost, která z ní dělá jedno z nejnáročnějších míst v českém zimním sportu:
- Trenéři se střídají, fyzioterapeut zůstává. Lyžařští kouči ji mají na starosti v alpské přípravě, snowboardový trenér na prkně. Fyzioterapeut je s ní přes zimu prakticky nonstop.
- Dva sporty, dva typy zátěže. Na lyžích a na snowboardu pracuje tělo v jiném postoji a s jinými pohybovými stereotypy. Přepínání mezi nimi klade na páteř, kolena a kyčle nároky, které specialistka na jednu disciplínu nezná.
- Minimum volna. Kalendáře dvou Světových pohárů na sebe ohled neberou, takže regenerace se musí vejít do mezer mezi přesuny.
Tomeš přesný počet dní na cestách nepočítal. Doma jich podle svých slov moc nebude. Bere to věcně: nemá rodinu ani závazky, má energii a práce ho baví.
Záda z Cortiny a tým postavený znovu
Nový fyzioterapeut nepřichází do klidné situace. Na olympiádě v Cortině si Ledecká 12. února 2026 při rozjížďce krátce před startem super-G poranila záda. Do závodu nastoupila ve velkých bolestech, které ji omezovaly v pohybu, a po pádu ho nedokončila. Na místě jí tehdy pomáhali lékař výpravy Hospodár a fyzioterapeut Ladislav Polášek, který se o ni staral v uplynulém olympijském cyklu. Na snowboardu v paralelním obřím slalomu skončila pátá.
Tomeš říká, že o zádech s Ledeckou mluvili a průběžně komunikují. Spoléhají na to, že svoje tělo zná. Když bude cítit, že potřebuje ubrat, domluví se. Na první pohled to zní skromně. U sportovkyně, která tělo prověřuje ve dvou sportech na hraně možností, je ale právě schopnost zátěž včas stáhnout často cennější než jakákoli speciální technika.
Polášek v týmu skončil. Ledecká na tiskové konferenci 7. října v Praze řekla, že ji „po dvou letech bohužel opustil fyzioterapeut“. Důvod veřejně nezazněl. Nebyl ale jediný, kdo odešel. Po sezoně se tým prakticky rozpadl:
|Kdo odešel
|Role
|Kdo přišel
|Franz Gamper, Tomáš Bank
|lyžařští trenéři
|Rakušané Pichler a Grasser
|Ladislav Polášek
|fyzioterapeut
|Šimon Tomeš
|Guntram Mathis
|lyžařský servisman
|Tobias Geiger
U Gampera tisková zpráva manažerky uvedla, že se chce věnovat lovu, medu a vnukovi. Snowboardovým koučem zůstává Justin Reiter, prkna nově připravuje Slovinec Tadej Trdina.
Noví lyžařští trenéři nejsou nováčci. Pichler pracoval s Tinou Weiratherovou a s německým týmem kolem Emmy Aicherové a Kiry Weidleové-Winkelmannové. Grasser naposledy vedl servis rakouského ženského týmu ve Světovém poháru a předtím jedenáct let působil u kanadských mužů. Ledecká u Pichlera vyzdvihuje přirozenou autoritu a klid, s Grasserem si podle ní sedli. Naplno se sehrávali až v Chile, tedy ve stejných týdnech, kdy se do provozu učil i Tomeš.
Nové lyže, dva šampionáty a minimum dní doma
Změna navíc není jen personální. Ledecká po konci smlouvy přešla na lyže Head, takže tým ladí nastavení od bot přes airbag po samotné skluznice. Na jeden trénink se testuje až osm párů lyží. Nový materiál znamená jiné reakce na sněhu a jiné síly působící na tělo, což je pro fyzioterapeuta i kondičního trenéra další proměnná navíc.
Sezona 2026/27 přitom bude výjimečně nabitá. Po Chile následuje ladění v Evropě podle sněhových podmínek, v polovině listopadu odlet do Ameriky a start na lyžích v Beaver Creeku, kde podle kalendáře FIS ženy závodí 11. až 13. prosince. Vrcholy přijdou rychle po sobě. Mistrovství světa v alpském lyžování v Crans-Montaně proběhne 1. až 14. února, snowboardový šampionát v rakouském Montafonu podle pořadatelů od 6. do 21. března.
Ledecká naznačila, že by letos ráda dala větší přednost snowboardu, zároveň ale chce stihnout oba šampionáty. Dá se čekat, že právě přechody mezi lyžemi a prknem v únoru a březnu budou nejvytíženějším obdobím Tomešovy první zimy.
Koleno, které čeká na jaro
A co Tomešův vlastní vaz? Konkrétní termín operace zveřejněný není, platí jen dohoda, že na sál půjde po sezoně. Hodnotit jeho individuální riziko bez zdravotní dokumentace nelze. Obecný medicínský kontext ale stojí za připomenutí. Americká akademie ortopedických chirurgů v aktualizovaných doporučeních k poranění křížového vazu uvádí, že pokud je operace indikovaná, je vhodnější rekonstrukce do tří měsíců. Při delším odkladu roste riziko dalšího poškození menisku a chrupavky. Návrat ke sportu po rekonstrukci podle Mayo Clinic běžně trvá rok i déle a u odkladu se sleduje hlavně stabilita kolene.
Tomeš si tedy do sezony nese vlastní zátěžový test. Celou zimu bude hlídat tělo jedné z nejúspěšnějších českých sportovkyň a přitom šetřit to svoje.
Až Ledecká v březnu dojede poslední jízdu v Montafonu, začne Tomešovi teprve jeho vlastní sezona: operace, rehabilitace a měsíce cvičení, které jinak předepisuje ostatním. Tentokrát bude na lehátku ležet on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta