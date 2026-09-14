Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Lymfom může spustit nenápadná varování v oblasti krku a hrudníku. Právě tyto projevy pomohou nemoc rozpoznat včas

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lymfatické buňky s dlouhodobou životností mohou způsobit rakovinu lymfatického systému, takzvaný lymfom. Je důležité vědět, jak se projevuje a co ho způsobuje.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Špatným vytažením klíštěte lidé zbytečně zvyšují zdravotní rizika. Správné postupy omezí možnost přenosu nebezpečných nemocí
Špatným vytažením klíštěte lidé zbytečně zvyšují zdravotní rizika. Správné postupy omezí možnost přenosu nebezpečných nemocí
Syrová cibule může prospívat ženám v každém věku. Při správném způsobu použití má organismu přinášet překvapivé výhody
Syrová cibule může prospívat ženám v každém věku. Při správném způsobu použití má organismu přinášet překvapivé výhody

Cibule patří mezi nejpoužívanější potravinu na celém světě. Je základem mnoha pokrmů nebo se z ní dělají...

Nenápadná cibule ukrývá překvapivou léčivou sílu. Přírodní pomocník nachází využití při celé řadě zdravotních potíží
Nenápadná cibule ukrývá překvapivou léčivou sílu. Přírodní pomocník nachází využití při celé řadě zdravotních potíží

Že cibule nesmí chybět v žádné kuchyni, jistě víte. Ale že má skvělé účinky jak pro vaše zdraví, tak pro...

Obyčejný česnek dokáže organismu nabídnout řadu příznivých účinků. Nepříjemný dech po jeho konzumaci lze snadno odstranit
Obyčejný česnek dokáže organismu nabídnout řadu příznivých účinků. Nepříjemný dech po jeho konzumaci lze snadno odstranit

Česnek je společně s cibulí nejpoužívanější ingrediencí k dochucení mnoha jídel po celém světě. Může se...

Ve 102 letech odhalila veřejnosti svůj recept na dlouhý život. Údajný klíč k dlouhověkosti má každý na dosah a nestojí ani korunu
Ve 102 letech odhalila veřejnosti svůj recept na dlouhý život. Údajný klíč k dlouhověkosti má každý na dosah a nestojí ani korunu

Babička, která brzy oslaví neuvěřitelné 102. narozeniny, prozradila své tajemství, jak si užít dlouhý a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.