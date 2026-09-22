Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Luxusní XXL větrník – karamel, kakaový krém a chuť, která ohromí každého. Příprava je překvapivě jednoduchá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chystáte-li oslavu, zapomeňte na předražené dezerty z cukráren. Tento kakaový maxi větrník je jednoduchý a vypadá i chutná jako by ho pekl profesionál.
Luxusní XXL větrník – karamel, kakaový krém a chuť, která ohromí každého. Příprava je překvapivě jednoduchá

Luxusní XXL větrník – karamel, kakaový krém a chuť, která ohromí každého. Příprava je překvapivě jednoduchá

Zdroj:
Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Jiný koláč ze švestek než tento mřížkovaný už nedělám – příprava zabere jen chvíli a chuťově nemá konkurenci
Jiný koláč ze švestek než tento mřížkovaný už nedělám – příprava zabere jen chvíli a chuťově nemá konkurenci
Hovězí v rajčatové omáčce – křehké, voňavé a chutná tak skvěle, že klasický guláš proti tomu nemá šanci
Hovězí v rajčatové omáčce – křehké, voňavé a chutná tak skvěle, že klasický guláš proti tomu nemá šanci

Hovězí maso, drobné cibulky, rajčata a červené víno vytvoří při pomalém dušení nádherně voňavé jídlo. Řecké...

Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví
Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví

Zralé šípky jsou jako stvořené pro domácí zavařování. Připravte z nich voňavý džem s citronem, který se...

U kamarádky jsem ochutnala tento dýňový koláč a tak mi zachutnal, že jsem ho další den musela upéct – i rodina si ho hned zamilovala
U kamarádky jsem ochutnala tento dýňový koláč a tak mi zachutnal, že jsem ho další den musela upéct – i rodina si ho hned zamilovala

Jakmile se spojí dýně, skořice a zázvor, kuchyní zavoní podzim. Křehký dýňový koláč s krémovou náplní je...

Tahle trampská omáčka je top – zmizela během pár minut a nikdo nepoznal, že je z vepřové konzervy. Levná, rychlá a výborná
Tahle trampská omáčka je top – zmizela během pár minut a nikdo nepoznal, že je z vepřové konzervy. Levná, rychlá a výborná

Trampská omáčka z vepřové konzervy, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, je rychlá a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.