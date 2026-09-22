Luxusní XXL větrník – karamel, kakaový krém a chuť, která ohromí každého. Příprava je překvapivě jednoduchá

Kakaový maxi větrník z odpalovaného těsta představuje naprostou korunu domácího pečení. Tento velkolepý větrník v sobě snoubí nadýchané kakaové odpalované těsto, sametově jemný krém se smetanovým sýrem, domácí karamelový přeliv a bohatou čokoládovou polevu posypanou křupavými arašídy. Výsledkem je královský moučník, který potěší všechny milovníky poctivého čokoládově-karamelového pokušení.
Ikonické odpalované těsto neboli pâte à choux pochází z francouzské cukrářské tradice a v našich končinách dalo vzniknout klasickým větrníkům a věnečkům. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je přidání kvalitního kakaa přímo do odpáleného základu z másla, mléka a mouky a následné velkorysé tvarování jednoho velkého kruhu na plechu. Při pečení vznikne uvnitř korpusu dokonalá dutina, která je jako stvořená pro bohatou náplň. Kombinace nadýchaného kakaového základu s domácím slaným karamelem a krémem ze smetanového sýra vytváří chuťový profil, který hravě předčí jakékoliv kupované zákusky.
Největší předností tohoto maxi větrníku je jeho neuvěřitelný vizuální efekt a vyvážená chuť. I přes svou monumentálnost nepůsobí dezert těžce a díky odležení v lednici korpus krásně zvláční a propojí se se všemi vrstvami.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastních představ. Pokud nemáte rádi arašídy, můžete čokoládovou polevu posypat opraženými plátky mandlí, nasekanými lískovými oříšky nebo sušenými malinami. Do karamelové složky se skvěle hodí špetka hrubozrnné mořské soli pro podmanivý kontrast chutí. Místo kakaového krému lze do spodní části použít i lehkou šlehačku s pravou vanilkou nebo mascarpone. Tento maxi větrník nakrájený na úhledné klínky zaručeně stvrdí vaši pověst mistra cukráře.
Do rozpálené pánve vsypte cukr, který nechte zkaramelizovat. Asi po 3 minutách přidejte smetanu a následně máslo.
Poznámka: Po přidání smetany se karamel srazí. Dalším zahříváním se rozpustí.
Přidejte špetku soli, a jakmile se máslo rozpustí, směs přelijte do větší mísy, zakryjte ji potravinovou fólií a nechte ji zcela vychladnout.
Mezitím v rendlíku smíchejte vodu s mlékem a máslem. Směs zahřívejte 2–3 minuty a pak do ní vmíchejte mouku s kakaovým práškem.
Následně přidejte vejce, jedno po druhém a vzniklé těsto odpalujte 1–2 minuty. Poté ho přendejte do cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí a vytvarujte z něj kruh na plechu pokrytém pečicím papírem.
Těsto posypte moučkovým cukrem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 50 minut. Upečený korpus horizontálně rozkrojte na dvě části, které nechte vychladnout. Mezitím připravte krém.
Smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem. Jakmile zhoustne, vešlehejte do ní kakaový prášek a smetanový sýr. Spodní část vychladlého korpusu krémem pokryjte a polijte ho karamelem. Ten zakryjte druhou částí korpusu.
Nakonec připravte polevu smícháním čokolády, oleje a rozpuštěním směsi v mikrovlnce nebo vodní lázni.
Poznámka: Polevu nechte před použitím pár minut chladnout.
Kakaový maxi větrník polijte polevou, kterou posypte nasekanými arašídy a dezert vložte na 2–3 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc. Pak ho servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Better Bakery
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato