Luxusní „Tropicana věnečky“ z odpalovaného těsta – zapomeňte na klasický žloutkový krém. Tento ze 3 surovin chutná 100krát líp

Když v cukrárně zahlédnete věnečky s nadýchaným těstem a krémovou náplní, málokdo odolá. Obvykle sáhneme po klasice s vanilkovým krémem, ale tentokrát si můžete připravit trochu jinou verzi. Ananasová náplň přináší sladkou ovocnou chuť s lehkou kyselinkou, která se dobře doplňuje s jemným těstem. Křehké věnečky se hodí na oslavu, nedělní návštěvu i ke kávě, když máte chuť na něco, co vypadá jako z cukrárny.
Základem je odpalované těsto. Jeho příprava se liší od běžného těsta na buchty nebo koláče: mouka se nejprve zahřeje s vodou a tukem a teprve potom se přidávají vejce. Při pečení se uvnitř tvoří pára, která těsto nadzvedne a vytvoří dutinu pro krém. Ze stejného těsta se připravují také větrníky, profiterolky nebo francouzské éclairs. Stačí změnit tvar a náplň a vznikne jiný cukrářský zákusek.
Odpalované těsto patří mezi nejzajímavější základy klasického cukrářství. Jeho francouzský název pâte à choux znamená v překladu přibližně „zelné těsto“ – upečené kousky totiž svým nepravidelným tvarem trochu připomínají malé hlávky zelí. Z tohoto těsta vznikají nejen české věnečky a větrníky, ale také francouzské profiterolky a éclairs. Podle tvaru a náplně může posloužit k přípravě drobných zákusků na oslavu i větších dezertů do cukrárenských vitrín.
Ananasový krém dodá věnečkům svěží ovocný nádech. U konzervovaného ananasu využijete ovoce i šťávu, která pomůže zvýraznit jeho chuť. Základ se zahustí pudinkovým práškem a po vychladnutí se spojí s ušlehanou smetanou. Krém tak získá jemnější konzistenci a dobře se nanáší do upečených korpusů. Věnečky plňte až po úplném vychladnutí a před podáváním je nechte chvíli odležet v lednici. Pokud máte rádi výraznější ovocnou chuť, přidejte do krému několik drobných kousků dobře okapaného ananasu. Nakonec stačí lehce poprášit moučkovým cukrem a můžete podávat.
Do hrnce nalijte vodu, přidejte máslo nakrájené na menší kousky a vsypte sůl. Směs zahřívejte, dokud se tuk úplně nerozpustí a tekutina nezačne vřít. Hrnec stáhněte z plotny, najednou přisypte hladkou mouku a ihned začněte intenzivně míchat.
Hrnec vraťte na mírný až střední plamen a těsto za stálého míchání zahřívejte. Během několika minut se spojí do hladké hmoty, která se začne odlepovat od stěn hrnce a na jeho dně vytvoří tenký povlak. Těsto přendejte do mísy a nechte ho přibližně 10–15 minut zchladnout, aby při přidávání vajec nebylo příliš horké.
Do zchladlého těsta postupně zašlehejte vejce, vždy jedno po druhém. Další vejce přidejte teprve tehdy, když se předchozí dobře spojí s těstem. Výsledná hmota má být hladká, lesklá a dostatečně pevná, aby po nastříkání na plech držela tvar.
Troubu předehřejte na 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto přendejte do cukrářského sáčku s hvězdicovou špičkou a nastříkejte na plech věnečky o průměru přibližně 6–7 cm. Mezi jednotlivými kusy ponechte dostatek místa, protože těsto při pečení výrazně nabude.
Věnečky vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 10 minut při 200 °C. Poté teplotu snižte na 180 °C a pokračujte v pečení dalších 18–20 minut, dokud nebudou věnečky zlatavé a pevné. Během pečení troubu neotvírejte, protože by těsto mohlo splasknout. Upečené korpusy nechte úplně vychladnout.
Ananas i se šťávou rozmixujte dohladka. Část šťávy odlijte do misky a důkladně v ní rozmíchejte pudinkový prášek, aby v něm nezůstaly hrudky. Zbytek ananasového pyré nalijte do hrnce, přidejte rozmíchaný pudink a za stálého míchání přiveďte k varu.
Ananasovou směs vařte za stálého míchání, dokud nezhoustne. Hotový základ přendejte do čisté mísy, povrch přikryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala krému, a nechte ho úplně vychladnout.
Studenou smetanu vyšlehejte do pevné šlehačky. Vychladlý ananasový základ nejprve krátce prošlehejte, aby byl hladký, a poté do něj po částech zlehka vmíchejte šlehačku. Krém by měl být nadýchaný, ale zároveň dostatečně pevný, aby ve věnečcích držel.
Vychladlé věnečky podélně rozkrojte ostrým nožem. Spodní části naplňte ananasovým krémem pomocí cukrářského sáčku a přiklopte horními díly. Hotové věnečky lehce poprašte moučkovým cukrem a před podáváním je nechte alespoň 30 minut vychladit v lednici.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová