Luxusní skořicový chlebíček – dezert, který na podzim peču pořád. Je nadýchaný jako peřinka a úžasně chutná i voní

Kynutá těsta provoněná skořicí a máslem mají dlouhou historii především v severní Evropě a Severní Americe. Švédové nedají dopustit na své tradiční skořicové šneky kanelbullar , zatímco v USA se zrodil kult vláčných skořicových chlebíčků (takzvaný cinnamon roll bread ). Tento skvělý nápad vznikl spojením jemného kynutého těsta a máslově-skořicové náplně, která se při pečení lehce karamelizuje. Výsledkem je pečivo, které v sobě spojuje to nejlepší z klasického kynutého koláče a svižné elegantní formy sladkého chlebíčku.
Největším trumfem tohoto moučníku je jeho neuvěřitelná vláčnost a návyková vůně. Citronová kůra dodává kynutému základu lehký svěží tón, který geniálně rozbíjí sladkost třtinového cukru a intenzivní skořice. Díky rozřezání a následnému stáčení se náplň dostane do každého kousku, takže chlebíček není nikde suchý. Při pečení se celým domem rozline hřejivé aroma, které okamžitě vytvoří útulnou podzimní atmosféru. Je to naprosto dokonalá dobrota k nedělní kávě, hrnku horkého čaje nebo jako vydatná sladká snídaně pro celou rodinu.
Recept navíc přímo vybízí k nejrůznějším obměnám podle toho, na co máte zrovna chuť. Skořicovou náplň můžete obohatit o hrst nadrobno nasekaných vlašských nebo pekanových ořechů, případně o šťavnaté rozinky namočené v rumu. Pokud milujete čokoládu, zkusit můžete do skořicového maslíčka přimíchat trochu kvalitního kakaa nebo drobných čokoládových peciček. Po vychladnutí pak chlebíček nemusíte jen zaprášit moučkovým cukrem, ale sluší mu i jemná poleva z moudrého cukru, citronové šťávy nebo krémového sýra.
Oba druhy mouky smíchejte se třtinovým cukrem, solí a vaječným žloutkem.
Tip: Před použitím mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Přidejte droždí, mléko, rozpuštěné máslo a citronovou kůru z dobře omytého ovoce.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 20 sekund v mikrovlnné troubě.
Z ingrediencí vypracujte těsto, které posypte trochou hladké mouky, zakryjte čistou utěrkou a nechte kynout přibližně 45 minut na teplém místě. Mezitím připravte náplň.
Změklé máslo smíchejte s třtinovým cukrem a skořicí. Vykynuté těsto následně vyválejte na obdélníkový plát o tloušťce 0,4 cm, který náplní pokryjte.
Okraje těsta zahněte směrem do středu, abyste náplň zakryli a poté těsto rozřízněte na pruhy o šířce asi 2 cm tak, abyste jednu stranu těsta nechali nerozříznutou.
Pruhy obraťte tak, aby byla střídavě viditelná náplň a těsto zarolujte. Poté ho vložte do formy na pečení vyložené pečicím papírem.
Poznámka: Místo papíru můžete formu vymazat máslem a vysypat moukou.
Skořicový chlebíček nechte 15 minut kynout, potřete ho rozšlehaným vejcem a poté ho pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30–35 minut.
Tip: Pochoutku podávejte posypanou moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Vaření s Jančou
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová