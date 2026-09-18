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Luxusní skládaná bábovka se skořicí – kynuté těsto a chuť, která nemá konkurenci. Ostatní moučníky vedle ní blednou závistí

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Zapomeňte na klasickou suchou bábovku. Skořicová bábovka z kynutého těsta je měkká, vláčná a plná másla, cukru a skořice. Každý kousek se snadno odděluje.
Luxusní skládaná bábovka se skořicí – kynuté těsto a chuť, která nemá konkurenci. Ostatní moučníky vedle ní blednou závistí

Luxusní skládaná bábovka se skořicí – kynuté těsto a chuť, která nemá konkurenci. Ostatní moučníky vedle ní blednou závistí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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