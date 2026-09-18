Luxusní skládaná bábovka se skořicí – kynuté těsto a chuť, která nemá konkurenci. Ostatní moučníky vedle ní blednou závistí

Skořicová bábovka z kynutého těsta představuje dokonalou alternativu k tradičním třeným či piškotovým bábovkám, které bývají často suché a drobivé. Tento jedinečný moučník vyniká neuvěřitelnou vláčností, nadýchanou strukturou a hravým konceptem trhacího koláče. Každý jednotlivý kousek je skrz na skrz promaštěný poctivým máslem a obalený v karamelové skořicové kůrce, takže se z bábovky dá s lehkostí odtrhávat prsty bez použití nože.
Tento styl pečení čerpá inspiraci ze slavného amerického dezertu zvaného Monkey Bread (opičí chléb), jehož kořeny sahají do maďarské židovské kuchyně pod názvem Aranygaluska (zlaté halušky). Právě maďarští imigranti přinesli v polovině 20. století do Ameriky recept na kuličky z kynutého těsta namáčené v másle a mletých ořeších či skořici. Hlavním kulinářským trikem této kynuté skořicové bábovky je obalení každé malé kuličky těsta zvlášť ještě před vložením do formy. Cukr se skořicí a máslem vytvoří během pečení mezi jednotlivými kousky jemnou karamelovou mřížku, která v sobě uzamkne veškerou vlhkost. Vznikne tak moučník, který vydrží měkký a nadýchaný po několik dní.
Největší předností kynuté skořicové bábovky je její společenský a pohodový charakter. Krásně vypadá na svátečně prostřeném stole a u dětí i dospělých vyvolává čistou radost z postupného odtrhávání ještě teplých skořicových polštářků.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do skořicového cukru lze přimíchat nasekané vlašské či pekanové ořechy, případně špetku kardamomu a perníkového koření pro severský nádech. Pokud chcete bábovku dotáhnout k absolutní dokonalosti, můžete ji po upečení ještě polít jemnou vanilkovou polevou z moučkového cukru a smetany nebo ji servírovat s kopečkem teplého vanilkového šodó.
Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte lžíci cukru a dvě lžíce mouky. Promíchejte a nechte na teplém místě asi 10 minut, dokud se na povrchu nevytvoří pěna.
Do mísy nasypte mouku, přidejte zbývající cukr a sůl. Přilijte zbytek vlažného mléka, vodu, rozpuštěné máslo a připravený kvásek. Vypracujte hladké a pružné těsto, které se odlepuje od stěn mísy.
Těsto zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout asi 1–2 hodiny. Během této doby by mělo přibližně zdvojnásobit svůj objem. Délka kynutí závisí na teplotě v místnosti, proto se řiďte především velikostí těsta.
Vykynuté těsto krátce propracujte a rozdělte na menší kousky. Z každého vytvarujte kuličku a postupně je namáčejte v rozpuštěném másle. Poté je obalte ve směsi třtinového cukru a skořice.
Kuličky skládejte volně vedle sebe do vymazané formy, aby mezi nimi zůstalo trochu prostoru. Naplněnou formu nechte ještě asi 20 minut odpočinout. Poté pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 30–35 minut dozlatova.
Upečenou bábovku nechte několik minut zchladnout ve formě. Nejlepší je ještě vlažná, kdy se jednotlivé měkké a voňavé kousky snadno oddělují. Podávat ji můžete samotnou ke kávě nebo čaji, případně s trochou vanilkového krému.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová