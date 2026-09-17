Luxusní palačinkový dort jsem udělala na oslavu a hosté byli nadšení – prý chutná mnohem lépe než populární tiramisu

Tiramisu patří mezi dezerty, které se jen tak neomrzí. Jemný krém, výrazná chuť kávy a lehce nahořklé kakao spolu fungují tak dobře, že není divu, že se tento italský dezert rozšířil daleko za hranice své domoviny. Tentokrát ale dostává známá kombinace trochu jinou podobu. Místo piškotů přicházejí na řadu palačinky a z jednoduchého dezertu se rázem stane dort, který se hodí i na slavnostnější příležitost.
Na palačinkovém dortu je příjemné především to, že nepůsobí zbytečně složitě. Tenké palačinky můžete připravit s předstihem a po vychladnutí se s nimi dobře pracuje. Právě odpočinuté palačinky jsou pro vrstvení vhodnější než čerstvé z pánve, protože jsou pružnější a při skládání se tolik netrhají. Díky tomu můžete dort sestavit bez zbytečného nervování.
Káva tu není jen kvůli své výrazné chuti. V kombinaci se sladkým mascarpone krémem dodává dezertu příjemnou hořkost, která vyvažuje jeho sladkost a zároveň zvýrazňuje čokoládové tóny kakaa. Právě díky ní nepůsobí dort těžce ani přeslazeně a známá chuť tiramisu zůstává krásně vyvážená. Pokud dezert připravujete i pro děti, můžete alkohol jednoduše vynechat a použít mandlový sirup.
Výsledkem je dezert, který spojuje dvě oblíbené věci trochu neobvyklým způsobem. Na řezu vyniknou pravidelné vrstvy palačinek a krému a po několika hodinách v chladničce se všechny chutě příjemně propojí. Je to dobrá volba pro narozeniny, rodinné setkání nebo jednoduše pro chvíli, kdy chcete připravit něco jiného než klasické tiramisu.
Do větší mísy nasypte hladkou mouku a přidejte mléko, perlivou vodu, vejce, cukr a sůl. Vše prošlehejte do hladkého těsta bez hrudek a nakonec vmíchejte rozpuštěné, vychladlé máslo. Těsto nechte 20 minut odpočinout, aby mouka dobře nasákla tekutinu a palačinky byly po upečení pružné.
Pánev lehce potřete olejem a postupně na ní smažte tenké palačinky z obou stran. Z uvedeného množství těsta připravte přibližně 12–14 palačinek o průměru 22–24 cm a snažte se, aby měly podobnou velikost a nebyly příliš silné. Hotové palačinky nechte úplně vychladnout, případně je můžete připravit několik hodin předem nebo den předem.
Uvařte silnou kávu a nechte ji úplně vychladnout. Poté ji smíchejte s amarettem a směs odložte stranou. Pokud chcete dort připravit bez alkoholu, můžete amarettem nahradit mandlovým sirupem.
Dobře vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem do pevné šlehačky. Poté postupně přidávejte mascarpone a krátce prošlehejte, aby vznikl hladký a pevný krém. Krém nepřešlehávejte, aby zůstal jemný a hladký.
První palačinku položte na servírovací talíř a lehce ji pokapejte vychladlou kávovou směsí. Potřete ji tenkou vrstvou krému a přikryjte další palačinkou. Kávu používejte střídmě, aby palačinky zvlhly, ale nerozmočily se.
Stejným způsobem pokračujte ve vrstvení palačinek, kávy a krému, dokud nespotřebujete všechny palačinky. Přibližně třetinu krému si ponechte na potření horní části a boků dortu. Pokud chcete dort ozdobit růžičkami, část krému si nechte také na jejich vytvoření pomocí cukrářského sáčku.
Celý dort potřete zbývajícím krémem a podle potřeby uhlaďte jeho povrch i boky. Zbytek krému nastříkejte na vršek pomocí cukrářského sáčku do menších růžiček nebo jiných ozdob. Nakonec dort poprašte prosátým kakaem.
Hotový dort uložte nejméně na 4 hodiny do chladničky, ideálně ho nechte odležet přes noc. Palačinky během chlazení zvláční a jednotlivé vrstvy se lépe spojí. Před podáváním dort krájejte ostrým nožem na trojúhelníkové porce a podávejte vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová