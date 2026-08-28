Luxusní mrkvový dort – jiný už na oslavu nedělám. S tímto osvěžujícím krémem chutná doslova jako nebe v hubě

Hledáte dokonalý sváteční dezert, který spolehlivě okouzlí i ty nejnáročnější gurmány, ale zároveň nepůsobí těžce ani přeplácaně? Mrkvový dort s pomerančovým krémem je mistrovským dílem moderní cukrařiny. Vůně hřejivé skořice a muškátového oříšku se v něm snoubí se šťavnatou texturou nastrouhané mrkve a lehkým smetanovým sýrem. Skutečným trumfem je však svěží akcent v podobě pomerančového sirupu a podmanivého citrusového krému, který celé kompozici dodá punc absolutního luxusu.
Ačkoliv si mrkvový koláč mnozí spojují především s americkou tradicí, jeho kořeny sahají až do evropského středověku. V dobách, kdy byl běžný cukr drahým a vzácným zbožím, kuchaři s oblibou využívali přirozenou sladkost kořenové zeleniny. Dnešní sofistikovaná verze doplňuje tradiční vláčné těsto o poctivý domáci pomerančový curd a sametově jemnou smetanovou náplň. Propojení sladkého těsta, citrusové kyselosti a křupavých ořechů vytváří chuťový profil, kterému jednoduše nelze odolat.
Tenhle variabilní recept navíc skýtá spoustu prostoru pro vaše vlastní nápady. Do těsta můžete kromě vlašských ořechů přimíchat například nasekané pekanové ořechy, sušené brusinky nebo špetku mletého zázvoru pro ještě pikantnější nádech. Pokud chcete dort ozvláštnit vizuálně, povrch lze vedle karamelizovaných ořechů dozdobit plátky čerstvého pomeranče či lístky máty. Vychlazený z lednice představuje tenhle král dezertů naprostou korunu každé slavnostní tabule.
Začněte s přípravou pomerančového krému. V rendlíku vyšlehejte vejce s vaječnými žloutky a cukrem. Přidejte pomerančovou kůru, šťávu, škrob, směs zamíchejte a zahřívejte 2–3 minuty.
Jakmile krém začne bublat, vařte ho 1 minutu a vmíchejte do něj máslo. Pak krém přendejte do mísy, zakryjte ho potravinovou fólií a nechte vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Pokračujte s přípravou těsta. Oloupanou mrkev nastrouhejte najemno a smíchejte ji s nasekanými vlašskými ořechy, skořicí a muškátovým oříškem.
V samostatné míse smíchejte mouku, kypřicí prášek do pečiva, jedlou sodu a špetku soli.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, suché ingredience prosejte.
V další míse vyšlehejte vejce s cukrem do světlé pěny. Postupně přidejte olej, vanilkový extrakt a nakonec směs suchých ingrediencí.
Přidejte mrkvovou směs s ořechy a vzniklé těsto rozdělte na dvě části. Každou z nich vložte do samostatné dortové formy vyložené pečicím papírem.
Těsto následně pečte v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 50–60 minut. Upečené korpusy poté nechte vychladnout.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Nyní připravte smetanový krém. Změklé máslo šlehejte 1–2 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj vychlazený smetanový sýr. Přidejte moučkový cukr a poté vanilkový extrakt.
Teď připravte sirup. V rendlíku smíchejte pomerančovou šťávu, kůru a cukr. Tekutinu přiveďte k varu, odstavte ji z tepla a nechte vychladnout.
Pokračujte s karamelizováním ořechů, které budete potřebovat k závěrečnému zdobení. V rendlíku smíchejte cukr s vodou, ve které ho nechte rozpustit.
Asi po minutě přidejte vlašské ořechy a sůl. Za další minutu směs odstavte z tepla a vmíchejte do ní máslo. Ořechy pak rozprostřete na pečicí papír a nechte je zcela vychladnout.
Pokračujte s kompletací dezertu. Oba korpusy navlhčete připraveným vychladlým pomerančovým sirupem. První korpus pak potřete ⅓ smetanového krému a zakryjte ho pomerančovým krémem.
Na pomerančový krém naneste druhou třetinou smetanového krému, který zakryjte druhým korpusem. Ten pokryjte poslední třetinou smetanového krému. Dezert pak ozdobte zkaramelizovanými ořechy a pomerančovou kůrou.
Mrkvový dort s pomerančovým krémem vložte na 3–4 hodiny do lednice, kde ho nechte ztuhnout. Pak ho servírujte nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Whisk Takers
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová