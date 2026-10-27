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Luxusní karamelové poháry jen ze 4 surovin – dezert jako z cukrárny. Děti i manžel o něj prosím každý víkend

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Pochutnejte si na úžasně jemné sladké pochoutce s křupavými oříšky. Karamelový dezert do sklenice ohromí neuvěřitelně jemnou texturou a jednoduchou přípravou.
Luxusní karamelové poháry jen ze 4 surovin – dezert jako z cukrárny. Děti i manžel o něj prosím každý víkend

Luxusní karamelové poháry jen ze 4 surovin – dezert jako z cukrárny. Děti i manžel o něj prosím každý víkend

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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