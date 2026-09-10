Luxusní hruškový koláč s medem a ořechy – podzimní skvost, který vypadá božsky a chutná ještě lépe. Recept zvládne i začátečník

Hrušky mají pro podzimní pečení jednu velkou přednost. Jakmile dozrají, stačí k nim přidat pár dobře zvolených surovin a vznikne moučník, který nepotřebuje žádné složité zdobení. Hruškový koláč s vlašskými ořechy a medem spojuje šťavnaté ovoce s výraznější chutí ořechů a jemnou sladkostí medu. Je to přesně ten druh domácího pečení, který se hodí ke kávě, na víkendový stůl i jako jednoduché pohoštění pro návštěvu.
Hrušky se v evropské kuchyni objevují v moučnících už po generace. V českých domácnostech se tradičně používaly do buchet, koláčů, povidel i kompotů a často se kombinovaly právě s ořechy nebo kořením. Vlašské ořechy dodají sladkému ovoci výraznější chuť a med celou kombinaci příjemně zakulatí. Výsledkem není přeslazený moučník, ale chuťově plnější koláč, ve kterém má každá ze základních surovin své místo.
Recept se dá navíc snadno přizpůsobit podle toho, co máte doma. K hruškám se hodí skořice, citronová kůra nebo špetka vanilky, výraznější verzi může doplnit několik kousků hořké čokolády. Vlašské ořechy lze částečně nahradit lískovými, pokud chcete trochu jinou chuť.
Koláč je příjemný ještě vlažný, ale dobře chutná i po vychladnutí, kdy se jeho jednotlivé chutě lépe propojí. Stačí ho nakrájet na úhledné kousky a podávat bez složitého zdobení. Právě v jednoduchosti je jeho největší kouzlo.
Troubu předehřejte na 180 °C. Dno dortové formy o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem a boky lehce vymažte máslem.
Hrušky oloupejte a podélně je rozkrojte. Odstraňte jádřince a každou polovinu nakrájejte na tenké plátky tak, aby zůstaly u jednoho konce spojené. Díky tomu je budete moci rozevřít do tvaru vějíře a snadno položit na povrch koláče.
Máslo rozpusťte v rendlíku a nechte ho několik minut zchladnout. V míse smíchejte hladkou mouku, jemně mleté vlašské ořechy, skořici a prášek do pečiva. Suchou směs krátce promíchejte, aby se skořice a kypřicí prášek rovnoměrně rozptýlily.
V jiné míse prošlehejte vejce s třtinovým cukrem. Přilijte mléko, tekutý med a zchladlé rozpuštěné máslo a vše promíchejte do hladké směsi. Tekutou směs postupně přilévejte k suchým surovinám a promíchejte jen do chvíle, kdy vznikne hladké těsto.
Těsto nalijte do připravené formy a rovnoměrně ho rozetřete. Na povrch rozložte připravené hruškové vějíře a lehce je zatlačte do těsta. Pečte v troubě při 180 °C přibližně 60 minut, dokud povrch nezezlátne a špejle zapíchnutá do středu nevyjde bez syrového těsta.
Mezitím nasekejte vlašské ořechy na větší kousky. Nasypte je na suchou pánev a krátce je opražte, aby se rozvoněly. Přidejte med, promíchejte a směs odstavte, aby se ořechy obalily v medu.
Asi po 60 minutách pečení rozložte medové ořechy na povrch koláče. Vraťte ho do trouby ještě na 5 minut, aby ořechy lehce zkaramelizovaly. Dávejte pozor, aby med ani ořechy příliš neztmavly.
Upečený koláč vyjměte z trouby a nechte ho přibližně 10 minut chladnout ve formě. Poté opatrně uvolněte boky formy a koláč nechte zcela vychladnout na mřížce. Před podáváním ho můžete nakrájet na klínky a podávat samotný nebo s trochou bílého jogurtu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová