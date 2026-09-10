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Luxusní hruškový koláč s medem a ořechy – podzimní skvost, který vypadá božsky a chutná ještě lépe. Recept zvládne i začátečník

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Sladké hrušky, křupavé vlašské ořechy a med se postarají o chuť, která připomíná začátek podzimu. Hruškový koláč potěší při běžném rodinném posezení i jako moučník pro návštěvu.
Luxusní hruškový koláč s medem a ořechy – podzimní skvost, který vypadá božsky a chutná ještě lépe. Recept zvládne i začátečník

Luxusní hruškový koláč s medem a ořechy – podzimní skvost, který vypadá božsky a chutná ještě lépe. Recept zvládne i začátečník

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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