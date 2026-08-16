Luxusní čokoládový motanec – jemný, měkoučký a díky kynutému těstu nadýchaný jako peřinka. Dokonalý dezert na neděli

Kdykoliv provoní domov vůně čerstvě upečeného kynutého těsta, vytvoří to okamžitě hřejivou atmosféru pohody. Pokud už vás ale omrzely klasické buchty nebo kynuté záviny, kde náplň často zůstane jen uprostřed, zapletený motanec je trefou do černého. Propojením jemného máslového těsta a štědré porce nasekané čokolády vznikne moučník, který má neuvěřitelně křupavou kůrku na povrchu, ale uvnitř si zachovává neskutečnou vláčnost. Navíc na řezu vypadá naprosto úchvatně, jako by přišel z vyhlášené francouzské pekárny.
Tradice zapletených kynutých moučníků s bohatou náplní má hluboké kořeny ve východoevropské i židovské gastronomii, kde je extrémně populární slavná babka. V moderní cukrařině se tento tvar těší obrovské oblibě právě proto, že řezáním a zaplétáním se čokoláda dostane do každého jednoho záhybu a vrstvy. Čokoláda dodává tělu přírodní antioxidanty i látky podporující dobrou náladu, zatímco kvalitní kynuté těsto zjemněné mlékem a máslem představuje poctivý zdroj dlouhotrvající energie.
Největší pecka na tomto kynutém motanci je jeho obrovská variabilita. Místo čisté čokolády můžete do náplně přisypat hrst opražených vlašských či lískových oříšků, strouhaný kokos nebo špetku mleté skořice. Pokud máte rádi svěžejší tóny, skvěle funguje i jemně nastrouhaná pomerančová kůra zapracovaná přímo do těsta. Získáte tak nádherný, levný a neuvěřitelně voňavý poklad, ze kterého při rodinné snídani nezbude ani jediná patka.
Teplé mléko smíchejte se sušeným droždím a cukrem. Přidejte vejce, špetku soli a rozpuštěné máslo.
Tip: Máslo rozpustíte za 40 sekund v mikrovlnce. Před použitím ho nechte vychladnout.
Do směsi vmíchejte mouku a vytvořte těsto, které ručně hněťte 10 minut. Poté ho vložte do mísy, zakryjte čistou utěrkou a nechte 1 hodinu kynout na teplém místě.
Vykynuté těsto vyválejte na obdélníkový plát o tloušťce 0,5 cm, který potřete rozpuštěným máslem a posypte všemi druhy nasekané čokolády.
Poznámka: Z čokolády odeberte asi hrst, kterou si nechte na závěrečné zdobení.
Čokoládu do těsta mírně zatlačte pomocí válečku a těsto zarolujte. Středem válečku veďte horizontální řez od jednoho okraje k druhému s tím, že jeden okraj necháte vcelku.
Vzniknou dva ocásky těsta, které do sebe zapleťte jako cop. Vzniklý kynutý motanec s čokoládou poté vložte do formy na pečení vyložené pečicím papírem.
Motanec zakryjte utěrkou a nechte ho kynout 20 minut. Na závěr ho potřete směsí mléka s rozpuštěným máslem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30–35 minut.
Po upečení ho potřete ještě trochou másla, posypte čokoládou, kterou jste si odložili bokem a servírujte ho až po vychladnutí. Díky nižší teplotě bude lépe stravitelný.
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Zdroj receptu: Liza’s Delicious recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová