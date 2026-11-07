Luxusní 5vrstvé řezy „Královské jablko” – nejlepší dezert, jaký jsem kdy jedla. Příprava je snadná a zabere jen půl hodiny

Máte doma jablka a přemýšlíte, co upéct ke kávě, aby obyčejný moučník dostal trochu slavnostnější podobu? Představte si plech, na kterém se potkává kakaové těsto, šťavnatá jablečná vrstva a vysoký bílý sníh s kokosem. Když koláč vytáhnete z trouby, kuchyní se rozline vůně pečených jablek a kokosu. A jakmile ho nakonec přelijete sladkou polevou, promění se v moučník, který se neztratí ani na nedělním stole při rodinné návštěvě.
Jablka tvoří srdce celého koláče. Během pečení změknou, uvolní svou šťávu a příjemně vyváží sladkost kokosového sněhu. Pokud máte na výběr, sáhněte po kyselejších nebo navinulých odrůdách, které se při pečení nerozplynou úplně a jejich chuť se neztratí mezi ostatními vrstvami. Právě kontrast mezi ovocnou svěžestí, kakaovým základem a sladkým sněhem dělá z obyčejných jablek něco trochu jiného než v klasickém štrúdlu nebo jednoduchém litém koláči.
Zajímavou tečku představuje poleva z vanilkové chalvy. Pokud jste se s ní ještě nesetkali, jde o sladkou cukrovinku s drobivou, jemně vláknitou strukturou, která se vyrábí například ze sezamové nebo slunečnicové hmoty. V tomto receptu se chalva zahřívá s máslem, mlékem a cukrem, až vznikne sladká poleva s osobitou chutí. Právě ta dodá koláči nezvyklý tón a propojí kakaové těsto s kokosem. Při nákupu si ověřte, jaký druh chalvy máte, protože chuť se podle použitých semínek může lišit.
Koláč se hodí připravit den předem, třeba když čekáte návštěvu nebo chcete mít o víkendu něco sladkého už hotové. Po odležení v lednici se vrstvy lépe spojí a chalvová poleva zpevní, takže se moučník snáze krájí na úhledné řezy. Jestli dáváte přednost méně sladkým dezertům, zvolte kyselejší jablka a cukr v polevě nepřidávejte navíc. Kokos můžete ponechat v jemných vločkách, aby byl sníh vláčný, nebo ho lehce promnout mezi prsty, pokud chcete rovnoměrnější strukturu.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. Pokud pustí hodně šťávy, mírně je vymačkejte, aby koláč nebyl příliš mokrý. Připravte si formu o rozměrech 24 × 24 cm a vyložte ji pečicím papírem.
Změklý margarín utřete s cukrem do světlé, nadýchané hmoty. Postupně zašlehejte 7 žloutků, vždy jeden po druhém, aby se směs dobře spojila. Mouku smíchejte s práškem do pečiva, prosejte ji a vmíchejte do žloutkové směsi.
Ze 2 bílků vyšlehejte pevný sníh a opatrně ho stěrkou zapracujte do těsta. Těsto rozdělte na 2 přibližně stejné části a do jedné vmíchejte kakao. Kakaovou část rovnoměrně rozetřete na dno připravené formy.
Zbývajících 5 bílků začněte šlehat do pěny. Postupně přisypávejte cukr a šlehejte, dokud nevznikne pevný, lesklý sníh. Nakonec opatrně vmíchejte bramborový škrob a strouhaný kokos, aby sníh zůstal nadýchaný.
Kokosový sníh rovnoměrně rozetřete na kakaové těsto. Na sníh rozložte nastrouhaná jablka a rozprostřete je do stejnoměrné vrstvy. Nakonec na jablka opatrně naneste světlou část těsta a uhlaďte ji stěrkou, aby zakryla celý povrch.
Troubu předehřejte na 180 °C. Koláč pečte přibližně 50 minut, dokud nebude vrchní těsto propečené a povrch lehce zlatavý. Po upečení nechte moučník zcela vychladnout ve formě, než začnete připravovat polevu.
Do menšího kastrůlku vložte máslo, přilijte mléko a přisypte cukr. Za mírného zahřívání míchejte, dokud se máslo nerozpustí a cukr se nezačne rozpouštět. Kastrůlek odstavte z plotny, přidejte nadrobenou vanilkovou chalvu a míchejte, dokud se směs co nejvíce nespojí do hladké polevy.
Vychladlý koláč přelijte chalvovou polevou a rovnoměrně ji rozetřete po povrchu. Nechte ji zpevnit a poté moučník uložte do lednice alespoň na 4 hodiny, nejlépe přes noc. Před podáváním nakrájejte koláč ostrým nožem na řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová