Lukáš Vaculík si střeží soukromí, utajil i svou svatbu. Už 20 let nepije alkohol a hlavu si čistí při sekání trávy

Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz Lukáš Vaculík a manželka Lucia, FOTO: NextFoto.cz
Herec Lukáš Vaculík si své soukromí bedlivě střeží, svatbu s vlivnou televizní manažerkou Luciou Kršákovou proto uspořádal v přísném utajení. Představitel Pavla Kříže z Lásky z pasáže si už dnes role pečlivě vybírá a natáčení bere mimo jiné jako vítaný prostor pro setkání s neteří Šárkou Krausovou. Velkým večírkům už ale příliš nedá, téměř dvě dekády totiž nepije alkohol a volný čas tráví mnohem raději relaxováním u sekání trávníku. Utajená svatba s mediální manažerkou
Vaculík si své soukromí dlouhodobě střeží. V roce 2017 se při natáčení seriálu Temný kraj seznámil s Luciou Kršákovou. Ta zastává pozici ředitelky obsahu na televizi Prima a pochází z rodiny se silným mediálním zázemím. Jejím otcem je slovenský režisér a jeden ze zakladatelů televize Nova Peter Kršák, matkou uznávaná historička Světlana Hrabánková.
Dvojice svůj vztah držela mimo pozornost veřejnosti a svatbu uspořádala v přísném utajení. Poprvé se spolu oficiálně ukázali na pohřbu režiséra Dušana Kleina. Loni se pak zúčastnili tiskové konference k seriálu Noční operatér.
Lucia Kršáková se s hercovou popularitou vyrovnává v klidu.
„Mně to tak nepřijde, jak v tom prostředí sama pracuji,“ uvedla k zájmu fanynek. Lidé, kteří se chtějí s jejím manželem vyfotit, se podle ní chovají většinou slušně a herec jim rád vyhoví. Rodinné setkání na place
Letos natáčel pokračování komedie
s podtitulem Třy. Opět se zhostil role trenéra Ctibora Šebka. Ten si zachoval své sklony ke svádění žen a podle Vaculíka si v novém díle začne dávat větší pozor. Dalšího potomka už jeho filmový hrdina neplánuje. Na place se potkal se svou neteří Vyšehrad . Během roku se rodina kvůli pracovním a mateřským povinnostem příliš nevidí. Šárkou Krausovou
Při čekání na záběry tak dostali prostor probrat věci, na které jindy nemají čas. V minulosti přitom neteř od uměleckých škol odrazoval. Chtěl ji upozornit na úskalí herecké profese. Letos v srpnu ale uznal, že je na ni pyšný.
„Musím říct, že konečně poprvé někdo v rodině Vaculíků začal hrát,“ vtipkoval. Konec s alkoholem a klid u sekačky
Vaculík už téměř dvacet let nepije alkohol. Skončil s ním sám od sebe, protože mu po něm bývalo špatně.
„Už jsem nemohl. Bylo mi po alkoholu fyzicky zle,“ vysvětlil své rozhodnutí. Z kocovin se dostával i tři dny. Nyní volí činnosti, při kterých musí myslet jen na přítomný okamžik.
Hlavu si dokáže nejlépe vyčistit při lyžování, jízdě na lodi nebo sekání trávy. Na zahradě vydrží pracovat hodiny a řeší jen krtky nebo suchá místa v trávníku. Změnil také přístup k pracovním nabídkám. Před čtením scénáře ho zajímá, s kým se na projektu potká a jaké budou podmínky natáčení. Vyhýbá se projektům, kde chybí čas na pečlivou přípravu. Texty se mu navíc učí hůře než dřív.
Ve volném čase sleduje fotbal. Jako dlouholetý fanoušek pražské Sparty uznává, že není fanatik a prohra jeho týmu mu večer nezkazí. V rozhovorech připustil, že umí ocenit i dobrou hru konkurenční Slavie. Kdyby se mohl vrátit do dětství, profesionální fotbalovou kariéru by si nezvolil. Vaculík také nepoužívá žádné sociální sítě a podle svých slov mu vůbec nechybějí.
Návrat Pavla Kříže na obrazovky
Ze svých starších filmů dnes rád vyzdvihuje několik titulů. Vítr v kapse představoval první spolupráci se Sagvanem Tofim. Snímek Kamarád do deště II zase vznikal jako první po revoluci. Největší divácký dosah ale měla podle něj Láska z pasáže z roku 1985.
V dramatu režiséra Jaroslava Soukupa ztvárnil devatenáctiletého čističe oken Pavla Kříže. Ten spolupracuje s partou bytových zlodějů a dodává jim zaručené tipy. Situace se zkomplikuje, když se zamiluje do mladé brigádnice Jany Hálkové v podání Tatiany Kulíškové. Snímek Láska z pasáže vysílá Nova Cinema 14. října v 16:15.
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