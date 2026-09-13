Lukáš Pavlásek vyrazil s nádhernou manželkou do New Yorku: Na fotky zachytil i její dokonalou postavu

Lukáš Pavlásek vyrazil s manželkou Denisou do New Yorku. Nechybělo nakupování ani výpravy za kulturou.
Na společnou cestu Pavláska s manželkou do New Yorku upozornily společné fotografie na Instagramu. Z těch je vidět, že si svou dovolenou pořádně užili. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili na to, jak jim to v ulicích amerického velkoměsta slušelo, i na místa, která navštívili.
Kdo je žena, po boku které dnes Lukáš Pavlásek žije
Denisa Pavlásek Cingelová nepatří k lidem, kteří by se sami tlačili do popředí českého showbyznysu. Podle iDnes pracuje jako PR manažerka v hudebním byznysu a s Pavláskem tvoří pár už delší dobu. Poznali se na hudebně-filmovém festivalu, kde se dali jednoduše do řeči u baru. Vzali se v roce 2022.
Do médií se jejich vztah příliš často nedostává a ani na sociálních sítích ze svého soukromí nedělají velkou show. Leckoho možná překvapí i fakt, že v soukromí je prý zábavnější Denisa. Pavlásek po svatbě v rozhovoru říkal, že se po sňatku u nich doma nic zásadního nezměnilo a že se neloučí ani se svobodou. S odstupem to působí jako poměrně přesný popis toho, jak spolu fungují.
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New York si zamilovali
Pavlásek popisoval už krátce po svatbě, že s Denisou rádi cestují a klasickou svatební cestu ani zvlášť neřešili, protože spolu vyrážejí průběžně, což je ostatně dobře vidět i z různých příspěvků na jeho sociálních sítích. Není to možná nejvděčnější materiál na velký titulek, ale o vztahu taková obyčejnost někdy řekne víc než pečlivě naaranžované gesto.
Denisa na svém instagramovém profilu mluví o New Yorku jako o své velké lásce. Na zveřejněných snímcích je vidět, že vystřídala několik outfitů v jednoduchém městském stylu, bez zbytečného vrstvení a výrazných kombinací. Její newyorský styl stojí hlavně na jednoduchých střizích, neutrálních barvách a výrazných doplňcích.
Na jedné z procházek zvolila černé šaty bez rukávů, které ozvláštnila širokým páskem s kovovými cvočky, velkými slunečními brýlemi a světle béžovou kabelkou. Jindy sáhla po velmi letním bílém outfitu, jednoduchých šatech s výrazně strukturovaným a zdobeným horním dílem, které doplnila černými brýlemi, červenou kabelkou a červenou čelenkou. Působí to žensky, ale zároveň nijak překombinovaně.
Užívali si všeho, co New York nabízí
S manželem Lukášem Pavláskem si přitom New York evidentně užívají především chozením po městě, nakupováním a nasáváním jeho atmosféry. Na fotografiích se objevují v typickém ruchu Manhattanu, jednou přímo v oblasti Times Square a Broadwaye, podruhé na jedné z výrazných ulic v Midtownu, kde jsou v pozadí typické newyorské výškové budovy a množství amerických vlajek.
V redakci In-Lifestyle nám neuniklo ani to, že se vydali do muzea, do galerie i hudebního klubu. Tamní uměleckou scénu si tak vychutnávali z různých úhlů. A našla se i chvilka na návštěvu baru. Sami přitom v nedávném rozhovoru prozradili, že mají New York rádi právě kvůli jeho energii a že při návštěvách rádi chodí po místech spojených s filmy, hudbou a knihami, mimo jiné po lokalitách, kde natáčel Woody Allen.
Lukáš Pavlásek má rád humor a pozornost na pódiu, svůj osobní život si ale s Denisou drží spíš stranou. Společné fotografie proto ukazují hlavně obyčejné chvíle z cest a život po boku ženy, která sama stojí mimo hlavní pozornost českého showbyznysu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Lukáš Pavlásek vyrazil s manželkou do New Yorku. Zamilovaný výlet ukázali pomocí krásných fotek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.