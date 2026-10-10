Lucie Zedníčková se stala babičkou: Pod dojemnou fotkou sklízí samé gratulace a mluví o svém „ňunínkovi“

Lucie Zedníčková prožívá mimořádně šťastné dny. Herečka potvrdila, že se poprvé stala babičkou, a z jejích slov je znát, že nová životní role pro ni znamená víc než jen další rodinnou událost.
Lucie Zedníčková prožívá jednu z nejkrásnějších životních změn. Už krátce před porodem sama naznačovala, že rodina čeká velkou událost a že miminko může přijít každou chvíli. Teď se znovu na sociálních sítích ozvala a oznámila, že je už týden šťastnou babičkou. Své velké štěstí už neskrývá a je také patrné, že miminko přišlo na svět v pořádku a celé rodině teď dělá radost. Jak jsme si v redakci In-Lifestyle všimli, pod radostným příspěvkem Lucie Zedníčkové se okamžitě začaly hromadit gratulace a herečka se v některých odpovědích dál rozplývala nad vnoučátkem.
Lucie Zedníčková je novopečenou babičkou
Lucie Zedníčková prožívá jednu z nejkrásnějších životních změn. Oblíbená herečka se poprvé stala babičkou. Na Instagramu zveřejnila fotografii kočárku a připsala k ní jen krátkou, ale výmluvnou větu: „Minulý týden se mi změnil život.“ A svou novou životní roli si podle všeho užívá plnými doušky. Na dotazy a gratulace svých sledujících reagovala velmi otevřeně a rozhodně nebylo pochyb o tom, jak moc je ze svého prvního vnoučete dojatá.
Na jeden z komentářů odpověděla jednoduše „Rozplývám se“, v další reakci napsala „Jsem přešťastná“ a ještě přidala velmi něžné označení miminka: „Je to ňunínek nejvoňavější.“ Pod fotografií kočárku se mezitím objevila celá řada přání. „Luci, velká gratulace – užívej si tu krásu, bezprostřednost a čistotu toho malýho človíčka,“ napsala jedna z gratulantek. Další komentující zase připomněla, jak výjimečná může být role babičky.
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Tatínkem je její syn Mikuláš
Prvního vnoučete se Lucie Zedníčková dočkala díky svému staršímu synovi Mikulášovi. Osmadvacetiletý mladý muž se věnuje hudbě a je jazzovým pianistou. Do hledáčku médií se přitom nikdy příliš nehrnul a své soukromí si, na rozdíl od své známé maminky, poměrně pečlivě střeží. S partnerkou se brali loni a nyní na svět přivítali své první dítě. Zedníčková má kromě Mikuláše ještě mladší dceru Amélii, které je 21 let. Tu už televizní diváci dobře znají, protože se stejně jako její maminka vydala na hereckou dráhu. Objevila se například v seriálech a vedle herectví se věnuje také tanci. Z Amélie je tedy pro změnu novopečená teta.
Gratulace přicházely nejen od běžných sledujících, ale také od lidí z hereččina preofesního okolí. Kolegyně Ivana Korolová připojila stručné „Ach,“ se srdíčkem. „To je nejvíc!“ napsala herečka a modelka Eva Decastelo. A emotikony srdíček poslala také Lucie Benešová nebo David Gránský. Zdá se tak, že Lucii Zedníčkovou čeká úplně nová kapitola života, na kterou se podle jejích vlastních reakcí velmi těší. A přestože zatím ukázala pouze kočárek a soukromí miminka si zatím pečlivě hlídá, z několika krátkých vět je patrné, že narození prvního vnoučete ji skutečně dojalo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Lucie Zedníčková se stala babičkou: Pod fotkou sklízí samé gratulace a mluví o svém „ňunínkovi“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.