Lucie Neumannová dorazila na akci sama, přítele Lehečku má na druhé straně planety. Škola ji prý začíná brzdit

Na otevření obchodu přišla Lucie Neumannová sama. Na podobné akce přitom skoro nechodí. Pro Super.cz řekla, že naposledy byla takhle venku asi ve dvanácti s mámou. Jiří Lehečka je podle jejích slov „na turnaji v Číně“ a ona doufá, že se tam dostane co nejdál. Zajímavější než chybějící partner je ale věta o škole: „Dodělávám bakaláře, magistr ještě počká. Když to budu potřebovat, dodělám si ho. Mám fakt hodně práce, k tomu to cestování. Spíš mám pocit, že mě teď škola trochu brzdí, abych rozjela svoje vlastní projekty.“ Nejde o odpor ke vzdělání. Lucie popisuje přechodnou fázi, kdy ji jedna povinnost dočasně drží na místě.
Z tokijského finále rovnou do Šanghaje
Lehečka má za sebou jeden z nejcennějších týdnů kariéry. Dne 6. října 2026 hrál finále turnaje ATP v Tokiu proti Carlosi Alcarazovi a prohrál 6:7, 4:6. Šlo o šanci na třetí titul kariéry, a to nejcennější. Podle ČTK se stal čtvrtým českým finalistou v Tokiu po Ivanu Lendlovi, Jiřím Novákovi a Tomáši Berdychovi.
Na odpočinek ale nezbyl čas. Asijská část sezony pokračuje turnajem Rolex Shanghai Masters, který se hraje od 7. do 18. října. Lehečka je v pavouku nasazený jako dvaadvacítka, první kolo měl volné a ve druhém vyzve Portugalce Nuna Borgese. V jeho části pavouku čekají například Arthur Fils, Alex Michelsen nebo Roberto Jódar. Pokud by došel až do finále, zůstal by v Číně do samého konce turnaje.
Čeští diváci můžou Šanghaj sledovat na Oneplay, který má turnaj kategorie Masters v tenisové nabídce. Přenosy začínají kvůli časovému posunu brzy ráno, první vysílací okna běží od šesti hodin. Přesný čas Lehečkova zápasu najdete v aktuálním programu, protože se v Šanghaji posouvá podle průběhu předchozích utkání.
Kdy se pár znovu uvidí, Lucie neřekla. „Teď ho, doufám, uvidím co nejdéle,“ dodala jen. Termín tak určí tenis. Čím déle Lehečka v Šanghaji vydrží, tím později se vrátí.
Tři předměty do konce bakaláře
Lucie studuje sportovní management v angličtině na University of New York in Prague. Do konce bakaláře jí podle vlastních slov chybějí tři předměty. Termín dokončení nezmínila, jen to, že je to teď její priorita.
Na webu UNYP škola popisuje sportovní management jako zaměření v rámci programu Business Administration. Výuka zahrnuje pořádání akcí, správu sportovišť, výživu, koučování, sportovní právo, marketing a sponzoring i sportovní psychologii. Součástí je povinná praxe a projekty s Českým olympijským týmem. Pro někoho, kdo chce postavit kariéru na sportu, médiích a vlastní značce, dává takové studium smysl.
Právě proto Luciina slova nevyznívají jako stížnost. Popisují spíš nepoměr mezi tím, co už dělá, a tím, co ji ještě drží v lavici. Tenisová sezona trvá jedenáct měsíců. Lucie už dřív na Instagramu popsala, že svůj kalendář přizpůsobuje partnerovým turnajům, jinak by se skoro neviděli. Kdo s tímhle režimem dodělává zkoušky, pozná, proč povinnost může působit jako brzda. Magistra proto zatím odkládá.
Běhá znovu, ale pomalu
Druhou linkou je sport. Lucie se podle Super.cz po zranění vrací k běhu a začíná hodně pomalu. Jaké zranění ji tentokrát vyřadilo, neupřesnila. CNN Prima News před pár dny psala o potížích s nohou a o tom, že jí Lehečka pomáhal sehnat lékaře.
Zdravotní limity ji provázejí dlouhodobě. Při přechodu od tenisu k atletice prodělala únavovou zlomeninu v nártu a na druhé noze měla k další našlápnuto. V rozhovoru pro DVTV letos v březnu řekla, že je často nemocná, zdědila imunitní problémy a každý týden si musí píchat injekci. V srpnu navíc spadla při cyklistickém závodě na Lipně. Odřeniny, naražený loket a koleno ji ale nezastavily a závod dokončila.
Když ji Lehečka bere s sebou na turnaje, hledá v cizích městech stadiony a hotely s posilovnou, v New Yorku běhala v Central Parku. Lehečka v jejich prvním společném rozhovoru pro iSport přiznal, že v Evropě je to jednodušší. Za oceánem je horší posun času i návrat do tréninku. Po dostudování si chce Lucie dát nějakou sportovní výzvu. Podle CNN Prima News zmínila třeba maraton.
Podcast s mámou a vlastní značka
Projekty, které teď škola brzdí, Lucie jmenuje konkrétně: podcast s maminkou a Instagram. Pořad Krize neexistuje už běží a Apple Podcasts ho popisuje slovy „Máma s dcerou, které mají co vyprávět“. Díly se točí kolem sportu, rodinných historek, vedení dětí ke sportu, zákulisí Wimbledonu či US Open a hostů ze sportovního prostředí. Celé epizody jsou na platformě Herohero, část vychází zdarma na YouTube a v podcastových aplikacích.
Název vznikl na Jizerské padesátce, kde Kateřina takhle povzbuzovala dceru v závodě. Lucie ji k podcastu podle CNN Prima News přemlouvala celý rok.
Srovnání s mámou se nabízí, ale cesty se liší. Kateřina Neumannová je šestinásobná olympionička, olympijská vítězka z Turína a dvojnásobná mistryně světa, která se k vrcholovému sportu vrátila po narození Lucie. Lucie sama říká, že kdyby chtěla závodit vrcholově, nemohla by mít vztah ani práci, kterou má teď. U mámy rozhodovaly medaile, u dcery skládání sportu, obsahu a vlastní značky. V DVTV dodala, že už nechce být celý život jen „ta holka v růžové bundičce“ z olympijských fotek z Turína.
Podle nás v tom vztahu žádné drama nehledejte. Lucie mluví o Lehečkovi s podporou a říká, že její volný čas je čas s ním. Tenhle týden ho tráví v Praze nad zbývajícími třemi předměty, zatímco on v Šanghaji brzy ráno českého času nastupuje proti Borgesovi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta