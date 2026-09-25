Lucie Borhyová natočila svůj vysněný odchod do práce. Porovnání s realitou pobavilo tisíce fanoušků

Lucie Borhyová znovu ukázala, že si umí udělat legraci sama ze sebe. Ve videu z cesty do práce pobavila fanoušky kontrastem mezi ideální představou a skutečností.
Moderátorka Televizních novin na sociálních sítích už delší dobu nesází jen na dokonale nasvícené snímky a pečlivě vybrané momenty. Tentokrát vytáhla obyčejnou, každodenní situaci, ale právě takové věci často zaujmou nejvíc. Na In-Lifestyle jsme nemohli přehlédnout, že pod příspěvkem se brzy začaly objevovat reakce od lidí, kteří se v tom zjevně našli.
Odchod, jak si ho člověk plánuje. A pak ten skutečný
Ve svém videu na Instagramu Lucie Borhyová nejprve ukázala klidnější a upravenější verzi odchodu do práce. Přesně ten okamžik, který si člověk dokáže v hlavě předem představit: všechno stíhá, vypadá dobře, nic se nesype. Jenže pak přijde druhá část. Civilnější, rychlejší a o dost bližší běžnému provozu. Střih mezi představou a skutečností funguje hned, protože ten rozdíl je až podezřele povědomý.
Není za tím žádná velká produkce. Prostě krátká scénka, kterou by si uměl natočit skoro každý, kdyby na to měl v danou chvíli čas. A reakce pod videem ukazují, že v tom je jeho kouzlo. Lidé psali, že podobné odchody do práce znají velmi dobře, a někteří se podělili i o vlastní ranní zkušenosti. Objevily se také pobavené reakce na samotné provedení videa a pochvaly za to, že si Borhyová umí udělat legraci sama ze sebe.
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U Borhyové navíc podobné momenty nejsou na sociálních sítích novinkou. Vedle fotografií z práce, společenských akcí nebo dovolených tam pravidelně přidává také zákulisní a osobnější momenty a především videa, ve kterých si umí udělat legraci sama ze sebe. A při pohledu na číslo 213 tisíc sledujících je jasné, že to funguje.
Z moderátorky se občas stane komička
Jeden z jejích povedených kousků vznikl v reakci na pořad Na lovu. Soutěžící tehdy při otázce na věk Borhyové tipoval, že v roce 2018 slavila šedesátiny. Moderátorka si z jeho poněkud velkorysého odhadu udělala vlastní video, ve kterém na jeho odpověď reagovala. Příspěvek se rychle šířil a získal kolem milionu zhlédnutí.
Podobně fungovalo i video z loňského Mezinárodního dne ručníků, kdy se Borhyová v rámci vtípku vydala ven pouze v ručníku. Ani tady nešlo o klasickou fotografii televizní moderátorky, na jakou jsou diváci zvyklí. Naopak ukázala, že jí nedělá problém shodit trochu vlastní uhlazenosti a udělat ze sebe na pár sekund terč vlastního vtipu.
V tom je podle nás její sociální obsah zajímavý. Lucie Borhyová je už od roku 1999 spojená s večerními Televizními novinami a pro většinu diváků je tedy především tváří velmi uhlazeného televizního formátu. Na Instagramu si ale může dovolit přesný opak. Ukáže se v autě cestou do práce, přidá nepovedený nebo záměrně přehnaný moment a občas nechá sledující nahlédnout i trochu za televizní obrazovku.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Lucie Borhyová natočila svůj vysněný odchod do práce. Porovnání s realitou pobavilo tisíce fanoušků byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.