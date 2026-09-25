Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Lucie Borhyová natočila svůj vysněný odchod do práce. Porovnání s realitou pobavilo tisíce fanoušků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lucie Borhyová znovu ukázala, že si umí udělat legraci sama ze sebe. Ve videu z cesty do práce pobavila fanoušky kontrastem mezi ideální představou a skutečností.
Fotografie Lucie Borhyové

Fotografie Lucie Borhyové

Zdroj: Foto: NextFoto, Lucie Borhyová na TK k VIII. ročníku Roztančeného divadla v Mladé Boleslavi
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Poslední hodiny Freddieho Mercuryho: Zpíval, ačkoliv už mu docházely síly a přiznal se až den před smrtí
Poslední hodiny Freddieho Mercuryho: Zpíval, ačkoliv už mu docházely síly a přiznal se až den před smrtí
Prezident Pavel v New Yorku pořádně zaskočil ochranku. Jeho tempo přineslo scénu, kterou by za Zemana nezažili
Prezident Pavel v New Yorku pořádně zaskočil ochranku. Jeho tempo přineslo scénu, kterou by za Zemana nezažili

Prezident Petr Pavel začal newyorský pracovní den během v Central Parku. A za nás je to rozhodně působivý...

Zdislava Pokorná v New Yorku běhala za Petrem Macinkou: Ministr zneužil imunitu a tvrdil, že ji zavřou
Zdislava Pokorná v New Yorku běhala za Petrem Macinkou: Ministr zneužil imunitu a tvrdil, že ji zavřou

Zdislava Pokorná, kterou teď diváci vídají ve Zrádcích, připomněla své setkání s Petrem Macinkou v New...

Saša Rašilov po letech promluvil o boji s alkoholem: „Nedá se to porazit,“ popisuje své prozření
Saša Rašilov po letech promluvil o boji s alkoholem: „Nedá se to porazit,“ popisuje své prozření

Saša Rašilov znovu otevřel citlivé téma alkoholu. Alkoholu připisuje superschopnosti, které ale člověku...

Andrej Babiš reaguje na strach Čechů ze státního dluhu: Lidé jsou prý tak bohatí, že o nic nejde
Andrej Babiš reaguje na strach Čechů ze státního dluhu: Lidé jsou prý tak bohatí, že o nic nejde

Andrej Babiš se na sociálních sítích snažil Čechy uklidnit kvůli státnímu dluhu. Argumentoval mimo jiné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.