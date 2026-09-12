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Lucie Bílá tajila svatbu týdny: U obřadu bylo jen šest lidí, pak přátelům vyrazila dech!

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Zlatá slavice Lucie Bílá (60) prožívá po boku Radka Filipiho jedno z nejkrásnějších období svého života. Své životní „ano“ si ale dvojice chtěla uchovat jen pro sebe, a tak o svatbě vědělo pouze několik nejbližších. Zatímco veřejnost neměla ani tušení, zpěvačka už byla několik týdnů vdanou paní. A dokonce i své přátele nechala až do poslední chvíle žít v domnění, že přicházejí na úplně jinou oslavu. Zpěvačka se na tiskové konfenenci k muzikálu Obyčejná holka rozpovídala o tomto speciálním období.
Lucie Bílá s partnerem Radkem Filipim jsou stále zamilovaní.

Lucie Bílá s partnerem Radkem Filipim jsou stále zamilovaní.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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