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Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem

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Zpěvačka se na tiskové konferenci k novému muzikálu ukázala s účesem, který si pamatují hlavně ti, kdo ji sledují od osmdesátých let.
Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem

Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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