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Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC

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Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky, získala pásy ve dvou váhových kategoriích a porazila zkušenou Lucii Pudilovou. Její cesta nakonec vedla až ke smlouvě s UFC.
Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC

Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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