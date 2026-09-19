Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC

Přezdívka „Silent Killer“ vystihuje kontrast, který Lucii Szabovou provází od začátku kariéry. Mimo klec působí nenápadně, v zápasech však dokázala soupeřky ukončovat údery i na zemi. OKTAGON ji na svém oficiálním profilu vede s bilancí 12-0 a připomíná také její původ v judu, titul mistryně Slovenska v thajském boxu a vítězství na Slovak Open 2018.
V době, kdy patřila mezi nejvýraznější ženské tváře domácí scény, navíc na více než dva roky zmizela z klece kvůli těhotenství a narození syna. Po návratu však navázala tam, kde skončila.
Návrat po mateřství
Szabová oznámila těhotenství v únoru 2022 přímo v kleci pražské O2 areny. V září stejného roku se jí narodil syn Dragan. Bez zápasových příjmů během těhotenství pracovala také v úklidové firmě a trénovala klienty.
OKTAGON později popsal její cestu zpět jako návrat po přibližně dvou a půl letech. Szabová se znovu dostala do profesionálního MMA v březnu 2024 proti Roże Gumienné a Polku ve třetím kole donutila vzdát se.
Následovala výhra nad Aitanou Álvarez a v únoru 2025 také výrazný výsledek proti bývalé bojovnici UFC Kalindře Farii. Szabová ji ukončila už v prvním kole a definitivně se přiblížila k titulové šanci.
První pás získala na Štvanici
Na titul si sáhla v srpnu 2025. Na turnaji OKTAGON 74 nastoupila proti Cecilii Bolander, která předtím držela pás bantamové váhy. Zápas skončil už v prvním kole poté, co si Norka při přechodu na zem poranila koleno a Szabová pokračovala údery na zemi až do zásahu rozhodčího.
Neporažená bojovnice ale u jednoho pásu nezůstala. V dubnu 2026 sestoupila do muší váhy a na OKTAGONu 87 v Liberci vyzvala Leidiane Fernandes. Po komplikovaném prvním kole převzala kontrolu a ve třetím Brazilku ukončila na TKO. Szabová se tím stala první ženou v historii OKTAGONu, která získala mistrovské pásy ve dvou váhových kategoriích.
Pudilová otevřela cestu do UFC
Dalším krokem byl zápas, který se domácí scéna snažila dát dohromady několik let. Na Štvanici v srpnu 2026 nastoupila Szabová proti Lucii Pudilové, která měla za sebou jedenáct zápasů v UFC a představovala nejzkušenější soupeřku její kariéry.
Tentokrát se bojovalo celých pět kol. Pudilová dokázala dostat zápas na zem a měla své úspěšné pasáže, Szabová však postupně převzala kontrolu a zvítězila jednomyslně na body. Podle zveřejněných bodových lístků OKTAGONu dva rozhodčí skórovali zápas 49:46 a třetí 50:45 pro slovenskou šampionku.
Výhra nad Pudilovou se stala posledním velkým krokem jejího působení v OKTAGONu. Na přelomu srpna a září 2026 byl potvrzen její přesun do UFC, kde se stala první slovenskou bojovnicí v ženském rosteru organizace.
Szabová tak domácí scénu neopouštěla jako talent, který ještě čeká na zásadní výsledek. Odcházela jako neporažená dvojnásobná šampionka, která zvládla návrat po mateřské pauze, porazila bývalé bojovnice UFC a dotáhla svou cestu až do největší MMA organizace světa. Pro slovenské ženské MMA nastavila dosud nejvyšší laťku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková