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Ložnice jako místo regenerace a klidu: Zjistěte, jak vytvořit prostor, který opravdu funguje

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Ložnice nemusí být jen místností, ve které večer odložíme telefon, zavřeme oči a čekáme na ráno. Je to prostor, kde tělo i mysl zpomalují, regenerují a hledají klid. Atmosféru přitom nemusí ovlivňovat jen matrace nebo postel. Významnou roli hrají také barvy, vzory, osvětlení, a především materiály, kterých se během noci dotýkáme.
Ložnice jako místo regenerace a klidu: Zjistěte, jak vytvořit prostor, který opravdu funguje

Ložnice jako místo regenerace a klidu: Zjistěte, jak vytvořit prostor, který opravdu funguje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

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