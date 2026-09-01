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Love Island: Srdíčka zamířila do vily. Těšit se můžete na známé influencerky, MMA bojovníka i modela z Teplic

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Šestá řada show Love Island představila nové soutěžící. Do luxusní vily míří pestrá sestava lidí s velkým očekáváním i bolestnými zkušenostmi z minulosti.
Love Island Česko & Slovensko 2026

Love Island Česko & Slovensko 2026

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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