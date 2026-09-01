Love Island: Srdíčka zamířila do vily. Těšit se můžete na známé influencerky, MMA bojovníka i modela z Teplic

Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova Love Island Česko & Slovensko 2026, FOTO: Distr. TV Nova
Moderátorka Zorka Hejdová opět otevírá brány luxusní vily v další řadě reality show Love Island Česko & Slovensko. Do tropického ráje na platformě Oneplay zamíří hned první zářijový týden nová skupina soutěžících. Šestá sezona ponese výrazný motiv hříchu a postaví zamilované páry před zcela nové vztahové výzvy. Obyvatelé malebného ostrova přijíždějí s velkou nadějí na nalezení trvalého partnerského štěstí. Zářivá sestava ženských srdíček
Produkce pořadu letos vsadila na velmi rozmanitý výběr ženských osobností. Každá z dívek přináší do vily zcela odlišné životní zkušenosti a očekávání od budoucího partnerství. Usměvavá influencerka
Natália ze Seredě miluje sport a z minulosti má už bohaté zkušenosti s vystupováním v televizní show Farma. „Do Love Islandu si jdu užít léto a něco mi podvědomě říká, že si tam najdu i lásku,“ svěřila se v rozhovoru pro TV Nova.
Pražská fotbalistka
Amálie v sobě kombinuje tvrdou sportovní disciplínu s křehkou romantickou duší toužící po sebevědomém partnerovi. Ve vile hledá dominantního muže se smyslem pro pracovitost, který bez problémů ustojí její silnou osobnost. Studentka výživového poradenství Viktoria má polské kořeny a do soutěže vstupuje krátce po ukončení pětiletého vztahu na dálku. Temperamentní tvůrkyně obsahu jedná s lidmi zcela na rovinu a ráda by ve vile potkala mimořádně ambiciózního partnera.
Cestovatelka
Nela z Ostravy studovala v Austrálii a prožila si obrovské zklamání kvůli nevěře svého bývalého přítele. U svého budoucího protějšku vyžaduje maximální upřímnost a velkou slabost má pro urostlé muže s hokejovou postavou. Velkou mediální pozornost má za sebou úspěšná slovenská influencerka Cynthia kvůli předchozímu vztahu se známým rapperem. „Na Love Island se jedu hlavně bavit a možná tam najdu i svého budoucího partnera,“ dodala s nadějí. Mužská polovička vily v očekávání
Zájemci o lásku z řad mužů mají letos velmi silné sportovní a profesní zázemí. Do vztahových zkoušek jdou s obrovským odhodláním najít skutečnou spřízněnou duši. Teplický model
Jan se pyšní titulem vicemistra republiky v kulturistice a zakládá si na absolutní loajalitě. Atraktivní student hledá partnerku se sebejistým vystupováním a v partnerství naprosto nesnáší vměšování cizích lidí.
Zručný řemeslník
Jakub z Bílovce má za sebou neúspěšný šestiletý vztah poznamenaný partnerčinou nevěrou a odlišným životním směřováním. Emocionálně zralý muž přijíždí na ostrov s cílem vybudovat velmi hluboké spojení se spolehlivou ženou.
Asistent pedagoga
Tomáš miluje děti a nebojí se velkých romantických gest ani otevřeného vyjadřování citů. Charismatický model pochází z velké rodiny a pro vytvoření dlouhodobého páru potřebuje najít protějšek se stejnými životními hodnotami.
Jednadvacetiletý amatérský MMA zápasník
Honza z Olomouce zaujme ve vile statusem bratrance Karlose Vémoly i velkou touhou najít po těžkých zdravotních zkouškách opravdovou lásku. Třicetiletý majitel penzionu Maxo z Cíferu v sobě nezapře energického extroverta a pod maskou drsného pracovníka bezpečnostní služby skrývá muže toužícího po hlubokém citovém poutu. Do show přijíždí s jasným cílem objevit empatickou a loajální partnerku. Hřích a pokušení pod dohledem kamer
Tvůrci slibují ročník plný nečekaných emocí a obrovské přitažlivosti. Kreativní producenti Pavel Nosek a Lukáš Franta letos sázejí na mnohem vypjatější situace, ve kterých soutěžící odhalí své pravé povahové rysy. Skutečný charakter lidí se totiž nejlépe projeví právě ve chvílích mimořádně těžkého rozhodování. Obyvatelé ostrovní vily budou muset velmi často riskovat a čelit nástrahám vztahového pokušení. Zářijové večery tak přinesou televizním divákům pořádnou dávku napětí z rodících se sympatií i případných konfliktů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).