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Love Island: Movie Night odhalila, jak se soutěžící za zády pomlouvají. Naty se pak pustila do Viki

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Ve 33. dílu Love Island poslali Naty a Matúš domů Beátu s Petrem. Večerní promítání tajných záběrů pak vyvolalo hádky a konfrontaci mezi Naty a Viki.
Love Island - epizoda 33

Love Island - epizoda 33

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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