Love Island: Movie Night odhalila, jak se soutěžící za zády pomlouvají. Naty se pak pustila do Viki

Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 33, FOTO: distr. TV Nova
Ve 33. dílu reality show Love Island dostali Naty a Matúš moc vyřadit jeden z párů a poslali domů Beátu s Petrem. Odpolední pohodu po hrách následně vystřídalo promítání tajných záběrů během Movie Night. Videa ukázala pomluvy i pochybnosti o vztazích, což vyústilo v otevřenou konfrontaci mezi Naty a Viki. Konec pro Beátu s Petrem
Rozhodování u ohniště vyvrcholilo předáním moci do rukou Naty a Matúše. Zorka je pověřila vyřazením jednoho z párů. Dvojice se nakonec shodla, že soutěž opustí Beáta s Petrem. Vyřazení tento verdikt vyslechli a přijali ho s pochopením.
Ještě před jejich odchodem Matúš ironicky konfrontoval Honzu s dotazem, zda se bál vyřazení. Naty sice Honzu s Viki ujišťovala, že by pro ně nehlasovali, z jejich předchozího šeptání ale vyplynulo, že i tuto variantu probírali. Hlavním ohniskem nedůvěry tak zůstal vztah mezi Naty a Matúšem na jedné straně a Viki s Honzou na straně druhé. Beáta a Petr se poté rozloučili s ostatními soutěžícími a opustili vilu.
Pochybnosti o vztahu Julie s Demim
Následující ráno probírali Viki s Honzou v altánku s Cynthií situaci ve vile. Řešili především to, jak Naty s Matúšem reagovali na jejich snahu urovnat napjaté vztahy. Ostatní páry se věnovaly odlehčenějším tématům. Ondřej s Amélií probírali jazyky lásky. Pepe v rozhovoru s Julií zpochybnil její vztah s Demim.
Odpoledne přineslo rozptýlení. Honza a Pepe trénovali bojové nástupy do klece a soutěžící si zahráli dětské hry. Při hře na schovávanou se Ondřej zavřel do kuchyňské skříňky tak pečlivě, že v Amélii vyvolal obavy, zda neodjel na rande s novou dívkou.
Do hovorů se ale vrátila vztahová politika. Naty s Matúšem v soukromí připustili, že měli předchozí večer poslat domů raději Viki s Honzou. Takový krok by jim podle jejich slov další pobyt ve vile značně usnadnil. Jakub s Cynthií mezitím debatovali o tom, že Naty nedokáže přijmout upřímnou zpětnou vazbu. Honza k tomu poznamenal, že je pro něj snazší vycházet s Matúšem než právě s Naty.
Promítání tajných záběrů
Klidný den narušila zpráva o večerní Movie Night. Soutěžící se oblékli do andělských a ďábelských kostýmů a zasedli k promítání. První ukázka s Ondřejem, Pepem a Julií nabídla odlehčenou scénu. Hned další video ale odtajnilo rozhovor Julie a Demiho o společné dovolené. Pepeho tyto záběry viditelně znervózněly. Navazující video ukázalo informace o zpožděné menstruaci Julie a probíralo se také seznámení s Demiho rodiči.
Srdíčka zhlédla i moment z Casa Amor. Matúš v něm před Emily připustil, že je otevřený dalšímu seznamování. Viki s Honzou se u jeho obhajoby posmívali, načež na ně Naty ostřejším tónem vyjela. V dalším videu Honza označil Naty za hloupoučkou. Svá slova po projekci vysvětloval jejím zaslepením vůči Matúšovi. Objevila se také reakce Cynthie poté, co si přečetla vzkaz o Jakubově odchodu z vily.
Otevřený konflikt mezi Naty a Viki
Promítal se i klip s Matúšovými výroky o fanynkách, které mu budou psát po skončení soutěže. To vyvolalo další vlnu obhajování a vyříkávání vzájemných postojů.
Závěr večera se nesl v napjatém duchu. Julie na obrazovce označila Amélii za dívku vyhledávající pozornost. Poslední video ukázalo rozhovor Naty a Julie o nedospělé energii Amélie a Viki. To vyvolalo přímou konfrontaci. Viki vyčetla Naty její pohrdání mladšími dívkami. Naty reagovala kritikou jejího neustálého ječení. Podle závěru ukázek měla Movie Night vzápětí přinést ještě výbušnější situaci.
Třiatřicátý díl reality show
uvidí diváci 15. října večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je epizoda již nyní dostupná na platformě Oneplay. Love Island Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).