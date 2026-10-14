Love Island: Matúš vyhrál tajemnou krabičku a získal moc vyřadit jeden pár ze soutěže. S Naty ale čelí kritice ostatních

Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova Love Island 32, FOTO: distr. TV Nova
Ve dvaatřicátém dílu reality show Love Island dostaly události ve vile rychlý spád. Spory ohledně upřímnosti vztahu Naty a Matúše nevyřešila ani snaha ostatních o usmíření. K večernímu ohništi navíc dorazila moderátorka Zorka s překvapivým úkolem. Matúš s Naty musí na základě výhry z odpolední hry okamžitě poslat jeden pár domů. Pochybnosti o vztahu Matúše s Naty
Vnímání vztahu Naty a Matúše se stalo hlavním tématem večerních rozhovorů v kuchyni. Viki s Honzou a Cynthia s Jakubem probírali hru Kolo štěstí. Shodli se, že Naty a Matúš pokládali otázky cíleně tak, aby v očích veřejnosti i obyvatel vily obhájili opravdovost svých citů. Cynthia označila Matúše za manipulátora. Vyjádřila obavu, že naivní Naty tomuto tlaku podléhá a oba si tím u diváků spíše škodí.
V obýváku se mezitím odehrála konfrontace mezi Petrem a Vanesou. Vanesa po předchozím vyjasňování postojů definitivně přesunula Petra do kamarádské roviny. Petr nesl její rozhodnutí nelibě a vyčítal jí, že k němu nebyla upřímná dříve.
Romantická noc v Hideaway
Příjemnější zprávu dostali Viki s Honzou. Diváci je zvolili smilníky týdne, díky čemuž získali právo poslat jeden pár do Hideaway. Vybrali Julii s Pepem, pro které tak připravili romantickou noc mimo hlavní ložnici. Pepe s Julií byli následně za asistence Ondřeje přeneseni pryč. Ráno je přišli probudit Ondřej s Honzou.
Julie s Pepem se vrátili v uvolněné náladě s tím, že si mimo dosah kamer otevřeně vyjasnili věci, které nechtěli řešit veřejně. Ostatním obyvatelům vily neunikly škrábance na Pepeho zádech. Amélie mezitím s Ondřejem probírala, že by uvítala příchod nových soutěžících, aby otestovali jejich vztah.
Výhra tajemné krabičky v kostýmech
Poklidné dopoledne využili Cynthia a Jakub k upřímnému rozhovoru s Naty a Matúšem. Upozornili je, že neustálé obhajování vzájemných citů působí cíleně a nepřirozeně. Naty s Matúšem přislíbili, že na svůj vztah už nebudou zbytečně poutat pozornost. Uklidnění situace ovšem netrvalo dlouho. V Naty začalo probublávat naštvání vůči Viki a Honzovi. Vadilo jí, že nepřišli diskutovat osobně a poslali za sebe Cynthii s Jakubem.
Obyvatelé vily se následně přesunuli k nové výzvě s názvem Bohové flexu. Chlapci ve fluorescenčních kostýmech předváděli své fyzické přednosti. Celou hru ovládl Matúš a jako odměnu získal tajemnou krabičku. Petr zkusil v rámci soutěže políbit Vanesu v budce, ta ho ovšem znovu odmítla. Beáta neskrývala úlevu, že si Petr nevybral právě ji. Odpoledne dorazila zpráva avizující nečekané události u ohniště. Petr si vzal stranou Beátu a společně spekulovali o příchodu nových soutěžících. Honza s Viki se pokusili vyjasnit si situaci s Naty, rozhovor ale brzy uvízl na mrtvém bodě. Naty reagovala podrážděně a zpochybnila budoucnost jejich vztahu po skončení show.
Nečekaný úkol u ohniště
Večer se k obyvatelům vily připojila u ohniště Zorka. V úvodu si promluvila s jednotlivými účastníky a otevřela nepříjemná témata. Zeptala se Petra na jeho pocity po definitivním odmítnutí od Vanesy. Následně konfrontovala Beátu i Demiho s dotazem, jaký má jejich pobyt ve vile smysl, když o nikoho nejeví reálný zájem.
Pozornost se nakonec stočila k tajemné krabičce, kterou odpoledne vyhrál Matúš. Po jejím otevření si všichni přečetli úkol. Naty a Matúš v něm dostali moc okamžitě poslat domů jeden pár, jehož vztah se již nemá kam posunout.
Tento díl reality show
uvidí diváci 14. října večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je epizoda již nyní dostupná na platformě Oneplay. Love Island Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).