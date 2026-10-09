Lotyšsko chce střelu, která doletí až k Moskvě. Barracuda zvládne přes 920 km, metropole je od Rigy 834 km

Záměr zveřejnil sám lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs. V září 2026 navštívil sídlo firmy Anduril Industries a hned potom na síti X napsal, že se těší na dokončení nákupu střel Barracuda a na širší lotyšsko-americkou spolupráci ve zbrojním průmyslu. Variantu, počet kusů, cenu ani harmonogram dodávek lotyšská strana neuvedla. Nákup tedy zatím existuje jako politický závazek a smlouva s čísly chybí.
Šestnáct střel se vejde do jediného nákladního kontejneru
Barracuda je rodina proudových střel s plochou dráhou letu, kterou Anduril představil v září 2024. Varianta 500M doletí na víc než 500 námořních mil, což je zhruba 926 kilometrů, tedy přes 920 kilometrů. Moskva přitom leží od Rigy vzdušnou čarou asi 834 kilometrů, takže ruská metropole by se ocitla uvnitř doletu s rezervou téměř sto kilometrů. Bojová nálož váží přes 45 kilogramů a střela vydrží ve vzduchu víc než 120 minut.
Pro Lotyšsko dává smysl pozemní verze SLB-500M. Odpaluje se ze standardního dvacetistopého ISO kontejneru, tedy zhruba šestimetrového, a do jednoho se vejde až 16 střel. Výrobce staví na softwarově definované architektuře, kterou lze průběžně aktualizovat bez výměny hardwaru.
Pozemní odpal řeší konkrétní slabinu. Estonsko, Lotyšsko ani Litva podle NATO nemají vlastní stíhací letouny a jejich vzdušný prostor hlídají spojenecké rotace v rámci mise Baltic Air Policing. Dvoumilionová země tak nemusí stavět drahé letectvo, když jí k úderu do hloubky stačí kontejner, obsluha a satelitní navigace.
Kam Barracuda zapadá mezi ruským Iskanderem a Kalibrem
Riga po delším dosahu nesahá poprvé. V prosinci 2023 podepsala s USA smlouvu na raketomety HIMARS s raketami ATACMS, které doletí do 300 kilometrů. Barracuda by tenhle dosah víc než ztrojnásobila a posunula by lotyšskou armádu z obrany blízkého okolí k cílům hluboko za hranicí.
Ve srovnání s ruskou výzbrojí se nová střela řadí doprostřed. Balistický Iskander-M, který Rusko drží mimo jiné v Kaliningradské oblasti, doletí na 400 až 500 kilometrů, takže Barracuda ho dosahem překonává. Námořní Kalibr 3M-14 s doletem 1 500 až 2 500 kilometrů má naopak výrazně delší dosah. Americký Tomahawk Block V dolétá přes 1 600 kilometrů a jeden kus stojí kolem 3,64 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 91 milionů korun.
Kusová cena Barracudy veřejně potvrzená není. Dokud nebude, srovnání s Tomahawkem stojí jen na dosahu a představa výrazně levnější střely zůstává nepodloženým předpokladem.
Tisíce kusů ročně: výrobu rozjíždí i polská Bydgoszcz
Anduril má pro americkou armádu dodat nejméně 3 000 kusů SLB-500M během tří let, s tempem minimálně tisíc střel ročně od první poloviny roku 2027. V září 2026 firma oznámila, že Barracuda vstoupila do sériové výroby a že počítá s několika tisíci systémů ročně. Lotyšsko by tedy kupovalo zbraň, kterou ve velkém objemu odebírá i americká armáda, a nebylo by jejím zkušebním zákazníkem.
Druhá výrobní linka vzniká v Polsku. V Bydgoszczi, v závodech zbrojovky WZL-2 ze skupiny PGZ, se rozbíhá nejdřív montáž a potom i výroba Barracudy-500M. Polská vláda v červenci 2026 výslovně uvedla, že o systém vyráběný v PGZ projevilo zájem Estonsko i Lotyšsko.
Vzniká tak řetězec, ve kterém vývoj zajišťují Spojené státy, výrobu Polsko a odběr pobaltské státy. Lotyšsku to zkracuje logistiku a v krizi snižuje závislost na dodávkách přes Atlantik, protože střely by se vyráběly kousek od jeho hranic.
Proč Riga zbrojí naplno a co z toho mají čeští vojáci
Lotyšsko řeší reálnou hrozbu. V březnu 2026 oznámilo ministerstvo obrany v Rize, že do lotyšského vzdušného prostoru vletěl bezpilotní prostředek z ruského směru a zřítil se na lotyšském území. Obranný rozpočet na rok 2026 vyhnala Riga na 4,91 % HDP, což je v rámci NATO jedna z nejvyšších hodnot.
Rusko má v regionu Iskandery i Kalibry, zatímco pobaltské státy dosud neměly čím zasáhnout cíle hluboko na jeho území. Barracuda tuhle nerovnováhu narušuje: v dosahu by se ocitla velitelská centra, sklady, letiště i infrastruktura, a k tomu by nebyla potřeba žádná spojenecká stíhačka ve vzduchu. Smyslem nákupu je hlavně odstrašení a sám o sobě strategickou rovnováhu v regionu nepřeklopí. Jakou váhu nakonec bude mít, závisí na počtu kusů, který zatím nikdo nezná. Jeden kontejner pojme šestnáct střel a o počtu kontejnerů Riga mlčí.
V Lotyšsku působí mnohonárodní brigáda NATO pod kanadským velením s více než 3 500 vojáky. Od ledna 2026 do ní znovu přispívá i Armáda České republiky, a to ženijními jednotkami. Lotyšská úderná kapacita by tak nepřímo posílila palebné zázemí prostoru, ve kterém čeští vojáci působí. Počet střel, cenu ani termín dodávek Riga zatím nezveřejnila.