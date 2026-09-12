López chtěl vyzvat vítěze Garcia–Benn. Tak si nasadil falešný plnovous a šel se ho zeptat osobně

Ryan Garcia a Conor Benn měli na závěrečné tiskové konferenci před sobotním zápasem v Las Vegas dost vlastních témat. Garcia zpochybňoval, zda Benn zvládne limit welterové váhy, Benn mu odpovídal, že by se měl raději starat sám o sebe, a slovní přestřelka před duelem o titul WBC postupně získávala tradiční boxerské obrátky. Pak dostal mikrofon muž sedící mezi novináři.
Měl čepici, sluneční brýle, dlouhý falešný plnovous a představil se jako Jack Hoffman. Několik okamžiků skutečně vypadal jako poněkud extravagantní člen médií, který přišel položit otázku. Potom vous sundal. Pod ním byl Teófimo López. A důvod jeho návštěvy byl docela jednoduchý: nový šampion WBA ve welterové váze chtěl oběma mužům osobně připomenout, že po jejich sobotním zápase by rád dostal vítěze.
Sociální síť by byla jednodušší. López si vybral falešný plnovous
López přitom nepotřeboval podobnou scénu, aby se dostal do titulkových stránek. Teprve před několika týdny porazil Rollyho Romera a získal pás WBA, takže jeho zájem o sjednocovací zápas dává sportovně naprostý smysl.
Mohl po tiskové konferenci napsat jednu větu na Instagram. Mohl přijít na pódium jako normální host. Nebo mohl prostě sdělit médiím, že chce vítěze. Místo toho se převlékl za reportéra, posadil se mezi novináře a čekal na svůj okamžik. Sky Sports popisuje, že v převleku dokonce položil Bennovi otázku, než svou identitu odhalil. Podle dalších reportů použil falešné jméno a chvíli svou roli skutečně hrál.
Box tím opět připomněl, že mezi sportovní přípravou a propagací zápasu vede někdy velmi tenká hranice.
Garcia se smál. Benn velmi rychle pochopil, proč López přišel
Jakmile falešný plnovous zmizel, oba hlavní protagonisté pochopili pointu.
López připomněl, že čeká na vítěze jejich duelu, a Garcia na výzvu reagoval pozitivně. Z potenciálního příštího zápasu tak během několika sekund vznikla scéna, kterou lze bez dalšího vysvětlování sdílet na sociálních sítích.
A právě to je na podobných výstupech důležité. Profesionální box je sport, ve kterém nestačí pouze vyhrávat. Nejdražší zápasy potřebují příběh a soupeři se velmi často začínají prodávat ještě předtím, než je předchozí duel vůbec odboxovaný. López se tedy nepřišel pouze pobavit. Přišel si zabrat místo v další kapitole.
Vítěz Garcia–Benn bude mít něco, co López chce
Sobotní duel má jasnou sportovní cenu. Garcia bude poprvé obhajovat titul WBC ve welterové váze, který získal letos proti Mariu Barriosovi. Benn nastoupí do prvního zápasu o světový titul a zároveň se vrací do limitu 147 liber po několika letech, během nichž bojoval ve vyšších vahách.
López mezitím drží titul WBA.
Pokud tedy všechny okolnosti dovolí další jednání, zápas vítěze proti Lópezovi by nabízel přirozenou možnost sjednocení titulů. To je podstatná část příběhu, protože vysvětluje, proč jeho přítomnost nebyla pouze náhodným reklamním kouskem. Falešný plnovous byl komedie. Výzva pod ním už byla byznys.
Box má zvláštní talent udělat z příštího zápasu událost ještě před tím současným
Garcia s Bennem přitom ještě ani nevstoupili do ringu. Nejprve musí oba zvládnout sobotní večer v T-Mobile Areně a teprve potom začne dávat smysl vážně mluvit o jejich dalším soupeři.
López se ale rozhodl nenechat nic náhodě. Až po zápase někdo vítězi položí obligátní otázku, koho chce příště, jedno jméno už bude připravené. Přišlo na tiskovou konferenci samo. Sedlo si mezi novináře. Představilo se jako Jack Hoffman. A pro jistotu si nasadilo falešný plnovous.
DALŠÍ NOVINKY ZE SPORTU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Sky Sports – Ryan Garcia and Conor Benn in latest war of words as Teofimo Lopez gatecrashes press conference in disguise [1], The Ring – Garcia belittles Benn for PED ordeal as Teofimo Lopez crashes press conference [2], AEBOX – Teófimo López se cuela disfrazado de periodista en la rueda de prensa de Ryan García y Conor Benn [3], The Guardian – Benn and Garcia turn past scandals into a $30m Las Vegas world title payday [4].