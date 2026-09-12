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López chtěl vyzvat vítěze Garcia–Benn. Tak si nasadil falešný plnovous a šel se ho zeptat osobně

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Teófimo López mohl vítěze zápasu Ryana Garcii s Conorem Bennem vyzvat obyčejným příspěvkem na sociální síti. Místo toho si nasadil paruku, falešný plnovous a na tiskové konferenci předstíral, že je reportér.
Rolando Rolly Romero,Teofimo Lopez

Rolando Rolly Romero,Teofimo Lopez

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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