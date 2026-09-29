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Londýnské řezy s mandlovým sněhem. Klasika, která na plechu nevydrží ani den

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Londýnské řezy jsou pro mě jeden z těch dezertů, které vypadají nenápadně, ale na první sousto vás dostanou. Křehké máslové těsto, vrstva pikantního džemu a navrch mandlový sníh, který se při pečení promění v křupavou zlatavou krustu. Přesně takový dezert, který se hodí na sváteční stůl i na cestu k babičce.
Obrázek na recept na londýnské řezy

Obrázek na recept na londýnské řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na londýnské řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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