Londýn vytáhl jaderný trumf proti Moskvě. Britské Tridenty mají krýt deset zemí JEF, které nečekají na souhlas NATO

Jenkins nese titul první námořní lord. Prohlášení zaznělo v rozhovoru pro finský deník Iltalehti a finská veřejnoprávní Yle ho převzala. Dosud se taková věta říkala nanejvýš mezi řádky. Britská ambasáda v Helsinkách následně vysvětlila, z čeho admirál vychází: všechny státy JEF jsou členy NATO, a patří tedy pod společný alianční odstrašující rámec. Jaderná část slibu zůstává ukotvená v alianci a nový jaderný blok mimo ni nevzniká. Novinkou je výslovné spojení britského odstrašení s menší koalicí, která umí jednat dřív, než se rozběhne celá procedura NATO.
Proč přeříznutý kabel v Baltu nemusí čekat na 32 spojenců
Joint Expeditionary Force vznikla v roce 2014 jako koalice ochotných. Rámcovou zemí je Velká Británie, dalšími členy jsou Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Londýn tak své ujištění dává devíti partnerům. Uskupení hlídá severní křídlo aliance, tedy Balt, severní Atlantik a oblast označovanou jako High North.
Od NATO se JEF liší hlavně způsobem rozhodování. Aby se spustil článek 5 Washingtonské smlouvy, musí členské státy situaci vyhodnotit jako ozbrojený útok, a i potom si každý stát sám určí, jak odpoví. Aliance má 32 členů, takže tenhle proces může trvat. JEF ke svému nasazení souhlas celé aliance nepotřebuje a smí zasáhnout i v situacích pod prahem otevřeného konfliktu. Jde například o sabotáž podmořských kabelů, útoky dronů na infrastrukturu, provokace stínové flotily nebo agresivní průzkum v Baltu a severním Atlantiku. Na hybridní nátlak, který se schválně drží pod hranicí války, se takový nástroj hodí lépe než mechanismus stavěný na ozbrojený útok.
Lídři JEF tyto scénáře sepsali ve společném prohlášení z helsinského summitu v březnu 2026. Hrozby, které nedosahují prahu článku 5, v něm zmiňují výslovně.
Od roku 1969 je pod hladinou Atlantiku vždy aspoň jedna britská ponorka
Ochrana, o které Jenkins mluví, má podobu politického přiřazení: Británie výslovně váže své strategické jaderné odstrašení k bezpečnosti celého JEF. Rozmístění jaderných zbraní v Estonsku nebo na finsko-ruské hranici se pod tím neskrývá.
Britské odstrašení stojí na programu Continuous At Sea Deterrence, tedy na nepřetržité podmořské hlídce, která od roku 1969 nebyla ani jednou přerušena. Království má čtyři balistické ponorky třídy Vanguard a nejméně jedna z nich je v každém okamžiku skrytě na hlídce v Atlantiku. Nesou rakety Trident II D5, třístupňové balistické střely na tuhé palivo. Jejich dolet kolem 7 400 kilometrů znamená, že ponorka nemusí k cíli připlouvat blízko. Každá raketa navíc může nést několik nezávisle naváděných návratových těles.
Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) má Británie 225 jaderných hlavic, z nichž je operačně k dispozici asi 150. Rusko jich má zhruba 5 420, tedy víc než třicetkrát tolik. Na odstrašení ale nerozhoduje počet kusů. Rozhoduje jistota, že protivník nedokáže prvním úderem zničit schopnost odvety. Ponorka ukrytá v oceánu tuhle jistotu dává: ani kdyby Moskva vyřadila všechno na britských ostrovech, aspoň jeden Vanguard zůstane schopný odpovědět.
Ruských průniků do britských vod je za dva roky téměř o třetinu víc
Toto číslo Jenkins uvedl v dubnu 2026 v projevu v londýnském think-tanku RUSI. Dodal, že ruské námořnictvo je čím dál aktivnější v severním Atlantiku, kolem podmořské infrastruktury i v oblasti High North. Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky a ruskou ochotu zkoušet hranice na severu neoslabila.
Ruští vojenští plánovači zatím mohli počítat s tím, že sabotáž kabelu, provokace v Baltu nebo nátlak na energetické trasy narazí na pomalé rozhodování Západu. Jenkins proto chce JEF proměnit z platformy pro občasná cvičení v sílu, která bude připravená „bojovat od první chvíle“. Měla by mít vlastní plánování, sdílenou logistiku a sladěnou techniku. Za ní by navíc stála jaderná mocnost s věrohodnou odvetou.
První kroky už padly. V červenci 2026 schválilo všech deset zemí takzvanou Maritime Proposition, tedy společný námořní rámec pro hlubší integraci. Začátkem října se ministři obrany sešli v islandském Keflavíku, kde zároveň probíhalo cvičení Lion Protector 26. Na stejném summitu se projednávala i žádost Kanady o vstup do rámce JEF.
Finsko se 14. září přidalo i k jaderné iniciativě Paříže
Francie v roce 2026 přišla s vlastním konceptem „předsunutého odstrašení“. Ten stojí na strategické signalizaci a řízení eskalace pod jaderným prahem. Prezident Macron přitom výslovně řekl, že konečné rozhodnutí o použití jaderných zbraní s nikým sdílet nebude a že nejde o garanci v přísném smyslu slova. Finsko se k iniciativě připojilo 14. září a se Francií má vzniknout společná řídicí skupina pro jadernou problematiku.
Britská nabídka nestaví na novém konceptu. Opírá se o odstrašení, které už desítky let slouží obraně NATO, a nově ho váže na konkrétní regionální vojenský formát. Paříž tedy nabízí strategický dialog s výhradou, kterou sám prezident vyslovil nahlas. Londýn nabízí operační rámec, tedy sílu určenou k boji. Finsko a pobaltské státy tak získávají dvě pojistky a ani jedna z nich NATO nenahrazuje. Z dosud zveřejněných slov nevyplývá, za jakých okolností by britské jaderné odstrašení vstoupilo do hry při incidentu pod prahem článku 5.
Česko se týká jen nepřímo. Mezi členy JEF není žádný jeho soused, chybí Německo, Polsko, Slovensko i Rakousko, a ve veřejných zdrojích nejsou známky, že by Praha o vstup usilovala. Prostor, který uskupení hlídá, je ale důležitý pro námořní zásobování, podmořské komunikační kabely, energetické trasy a případný přesun spojeneckých posil do Evropy. Moskva se k Jenkinsovým slovům zatím oficiálně nevyjádřila. V listopadu se má v Oslu na palubě letadlové lodi HMS Prince of Wales konat Atlantic Future Forum, po kterém má být podepsána formální deklarace o novém severním námořním partnerství.