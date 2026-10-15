Lom Amerika ukazuje, co s krajinou udělala těžba vápence. Opět je přístupný veřejnosti

Kdo stojí na okraji Velké Ameriky poprvé, vidí hlavně hloubku: padesát metrů kolmých stěn, modrozelené jezírko na dně a vrstvy horniny střídající se v ostrých pruzích. Většina návštěvníků pořídí fotku, obejde vyhlídku a vrátí se k autu. Jenže to, co dělá tuhle soustavu lomů severozápadně od Mořiny skutečně výjimečnou, se z okraje přečíst nedá. Teprve dole, u paty stěn, ve štolách, na dně zatopené jámy, se z kulisy stává geologická učebnice, kterou jinde v Českém krasu nenajdete pohromadě na jednom místě.
Šest vrstev devonu v jednom řezu
Česká geologická služba řadí lom Amerika mezi
lokality nadregionálního významu. Důvod je prostý: od severozápadu k jihovýchodu tu stěny odkrývají kompletní sled spodnodevonských vápenců, kotýské, koněpruské, slivenecké, loděnické, řeporyjské, a v jižním předpolí i spodní polohy zlíchovských. Šest souvrství na jednom profilu, příkře skloněných podél jižního křídla takzvané antiklinály Ameriky.
Na stěnách jsou navíc čitelné příčné tektonické poruchy a výplně krasových kapes, míst, kde voda kdysi rozpustila vápenec a dutinu později zaplnily mladší sedimenty. Právě tyhle kapsy jsou pro geology cenné: nesou stopu starších povrchů a vývoje zkrasovění, které sahá miliony let zpátky.
K tomu přidejte způsob těžby. Vápenec se tu dobýval takzvaným nálevkováním, postupným hloubením jámového lomu směrem dolů. Výsledkem je mohutný trychtýřovitý odkryv, jaký v Barrandienu nemá obdobu.
Geopark Barrandien vede Velkou Ameriku jako klíčovou lokalitu D05, Malou Ameriku jako D06. Co uvidíte z okraje, a co teprve dole
Bez průvodce je Amerika hlavně ikonická vyhlídka. Kolem lomů vede žlutá turistická značka a krátká naučná stezka Český Grand Canyon a Český Mauthausen: 2,5 kilometru, jedenáct informačních panelů, nenáročný terén vhodný i pro rodiny s dětmi. Stezka zahrnuje i pietní zastavení u památníku politických vězňů, kteří v lomech za komunistického režimu pracovali.
Vstup dolů do Velké Ameriky je přísně zakázán. Důvodů je víc: bezpečnost strmých stěn, ochrana území v rámci CHKO Český kras a evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky, jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra velkého v Česku. Organizované prohlídky s průvodcem jsou výjimkou z tohoto zákazu a jedinou legální cestou ke dnu lomu a do podzemí.
S průvodcem se mění všechno. Sestoupíte k jezírku, projdete štolami Malé Ameriky, uvidíte vrstvy v detailu a uslyšíte výklad ke stratigrafii, tektonice, historii těžby i osudu politických vězňů. Rozdíl mezi vyhlídkou a exkurzí je jako rozdíl mezi obálkou knihy a jejím obsahem.
Jak se na prohlídku dostat v sezoně 2026
Organizované vstupy zajišťují dva hlavní pořadatelé. Spolek Hagen Mořina provádí historickým podzemím lomů; termíny vypisuje průběžně a rezervace předem je podmínkou.
Denní exkurze (Valenta Rail) Noční prohlídka Dospělý 790 Kč 790 Kč Dítě 6–14,9 let 590 Kč 690 Kč Děti do 6 let vstup zakázán vstup zakázán
Nutná je pevná obuv, v podzemí přilba. Na noční variantu si přibalte vlastní svítilnu a reflexní prvky. Lokalita není vhodná pro lidi s klaustrofobií nebo astmatem. Senioři zvládnou exkurzi, pokud se bez potíží pohybují v nerovném kamenitém terénu.
Jak se tam dostat
Velká Amerika leží asi kilometr severozápadně od Mořiny, západně od silnice na Kozolupy. Na východním okraji lomu je malé parkoviště a autobusová zastávka. Pěšky od železniční stanice Karlštejn počítejte s přibližně šesti kilometry. Kdo chce víc, může lomy začlenit do Geologické naučné stezky Český kras: 39 kilometrů, 17 zastavení, Velká Amerika je jedním z nich.
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Název „Amerika“ mimochodem nepochází z žádné filmové asociace. Podle doložených historických pramenů jej nesla nedaleká usedlost, doložená už v roce 1859. Od ní přešel na lom, z lomu na celou oblast, a trampská tradice dvacátého století ho definitivně zafixovala do české krajinné paměti.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková