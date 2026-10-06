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Lógr z kávovaru rozežene mravence i slimáky za pár dní. Většina zahrádkářů ho ale sype špatně a efekt je nulový

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Použití kávové sedliny je jednoduché a umožní vám udržovat svou zahradu bez škůdců, aniž byste se museli uchylovat k drsným chemickým prostředkům.
Kávovou sedlinu nevyhazovat, pomůže vám s hnojením rostlin doma i na zahradě

Kávovou sedlinu nevyhazovat, pomůže vám s hnojením rostlin doma i na zahradě

Zdroj: Shanegenziuk / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 21:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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