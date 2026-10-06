Lógr z kávovaru rozežene mravence i slimáky za pár dní. Většina zahrádkářů ho ale sype špatně a efekt je nulový

Mravenci, tito malí pracovití šestinozí tvorové, jsou nejen zázrakem přírody, ale také běžným nepřítelem na našich zahradách a v kuchyních.
Jejich rozmanitost a přizpůsobivost je ohromující, neboť jich existuje více než 12 000 druhů. Tito tvorové patří do čeledi Formicidae v rámci řádu Hymenoptera, který sdílejí s vosami a včelami. A podobně zajímaví jsou slimáci – ovšem oba tyto tvory vídáme na zahradě obvykle spíše neradi. Fascinující fakta o mravencích
Mravenci se dorozumívají a koordinují své aktivity pomocí feromonů, chemických signálů, které jsou pro každou kolonii neuvěřitelně specifické, jak se lze dočíst na blogu
FantasticGardeners. Tato komunikace jim umožňuje provádět složité úkoly, jako je shánění potravy, obrana hnízda nebo dokonce chov mšic pro medovici. Zdroj fotografie: Depositphotos Tato přírodní alternativa k chemickým pesticidům nejenže odhánějí mravence a slimáky, ale je bezpečná i pro životní prostředí.
Mravenčí kolonie funguje s jasnou dělbou práce, která zahrnuje dělníky, vojáky a královnu, přičemž každý z nich plní specifické role, které podporují přežití kolonie. V terénu se orientují za pomoci čichu – i to mají společné se slimáky – a právě díky tomu proti nim můžete bojovat i s docela obyčejnou kávou.
Jak káva odpuzuje mravence a slimáky
Tajemství odpuzujících vlastností kávové sedliny spočívá podle webu
CritterStop v jejích esenciálních olejích, které jsou pro tyto škůdce velmi dráždivé. Když sedlinu nasypete kolem rostlin nebo podél cest, kterými mravenci běžně procházejí, narušíte jejich pachové stopy a prostředí se pro ně stane nepřátelským. A stejně to funguje i na slimáky. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Už žádní slimáci na zahradě: Stačí použít kávu a na záhon už nepáchnou. Chcete postřik? Vsaďte na skořici
Ale skvěle vám může pomoci i skořice – a její použití je navíc o něco jednodušší. Stačí jednu tyčinku povařit asi 5 minut v 1 litru vody. Tímto odvarem pak
zalijte hnízda mravenců nebo cesty, kudy se pohybují slimáci. A stejně efektivní je i postřik, kterým rychle ošetříte všechna exponovaná místa. Pokud ho každý třetí den obnovíte, uvidíte, že se budou škůdci vaší zahradě zdaleka vyhýbat. A hodit se vám může i vápno. Podrobně o něm Chalupáři-Zahrádkáři nedávno psali v tomto článku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři