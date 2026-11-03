Lobov obvinil McGregora, že se chce vrátit do UFC jen kvůli financování svých zlozvyků. Pak popsal, co mu McGregor provedl

Čtyři hodiny ráno, telefon plný oznámení a výzva k zápasu, kterou si adresát přečte, až se vyspí. Artem Lobov a Conor McGregor roky patřili do stejné dublinské stáje SBG Ireland a stávali si navzájem v rohu při velkých nocích. Pak jeden z nich sedne k telefonu a napíše, že u toho druhého už o zápasení nejde. A pak přidá věci, u kterých trash talk končí. Redakce MMAmagu se podívala do záznamu McGregorových zápasů na webu UFC a spočítala, jak dlouho už Irovi v kleci nikdo nezvedl ruku.
Výzva ve čtyři ráno a jedna věta o návyku
Artem Lobov je bývalý bojovník UFC a dlouholetý tréninkový partner Conora McGregora, dvojnásobného šampiona UFC a největší hvězdy irského MMA. Na sociální síti X napsal větu, kterou pak převzaly zámořské weby. Server BJPENN.COM ji cituje takto: „Poslední zápas se odehrál před mnoha lety; teď už jde o živení návyku.“ V originále stojí „supporting the habit“, tedy Lobovova narážka na návyk, ne popis čehokoliv ověřeného. Sám k ní hned připojil dovětek: „Samozřejmě jen podle mého skromného názoru.“
Druhá část se týká tělocvičny. „Všechny ty roky jsem byl v SBG každé úterý a čtvrtek; nikde jsem ho neviděl,“ napsal Lobov. Tvrdí tedy, že McGregora v jejich společné stáji nepotkával, a staví proti tomu sám sebe.
Nejcitovanější je ale třetí pasáž. „Jsem kmotr toho, že člověk vždycky dorazí, naučil jsem Conora být skutečným bojovníkem. Ale on mě vyzývá ve čtyři ráno, haha, to je feťácká hodina, spal jsem se svými dětmi. Údajně, samozřejmě,“ uvedl Lobov. Ta hodina je v celém vlákně podstatnější než samotná výzva: Lobov z ní dělá argument o tom, kdo z dvojice žije jak. McGregor na jeho slova podle BJPENN.COM do uzávěrky nereagoval.
Nejtvrdší část ale přišla až pak a týká se Lobovova auta a jeho šedesátileté matky.
Pasáž, kterou Lobov sám raději doplnil slovem allegedly
Lobov v příspěvcích tvrdí, že McGregor místo přímého kontaktu poslal lidi zapálit mu auto a vyhrožovat jeho šedesátileté matce kladivem. Jde o obvinění jedné strany, nic víc. Nezávislé potvrzení takového incidentu neexistuje ve veřejně dostupné podobě a o žádném policejním ani soudním kroku v této věci se veřejně neinformovalo.
Ve zpravodajství o sporu obou mužů včetně soudních rubrik irských médií figurují spory kolem whiskey a věc týkající se výroků na sociálních sítích. McGregor se k obvinění nevyjádřil.
Za pozornost stojí forma. Lobov svoje nejostřejší věty obkládá dovětky typu „in my humble opinion“ a „allegedly“, tedy „podle mého skromného názoru“ a „údajně“. Muž, který o sobě píše, že je kmotr toho, že člověk vždycky dorazí, píše opatrně jako člověk, který má za sebou roky u soudu. A ty roky skutečně má.
Od společného rohu k dublinské soudní síni
Začalo to u klece. Když Lobov v roce 2017 nastoupil proti Andremu Filimu, McGregor od kraje klece křičel pokyny a rozhodčí Marc Goddard ho označil za faktického čtvrtého rohovníka. Starší texty o Lobovovi mluví o McGregorovi jako o jeho dlouholetém příteli a tréninkovém partnerovi.
Pak přišla whiskey. V listopadu 2022 se veřejně objevila Lobovova žaloba kvůli značce Proper No. Twelve. Ze soudního zpravodajství irské veřejnoprávní stanice RTÉ, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Lobov tvrdil ústní dohodu z října 2017 v dublinské tělocvičně o 5 % z výnosu z prodeje značky, stvrzenou podáním ruky před třemi svědky. McGregor podle RTÉ připustil, že Lobovovi později nabídl 1 milion dolarů za práci na rozvoji whiskey, dohodu o podílu z prodeje ale popřel. Značka se prodala společnosti Proximo Spirits za 600 milionů dolarů.
Spor skončil smírem u dublinského High Court 15. dubna 2026, podmínky se nezveřejnily. Právně je tedy zavřeno. Osobně evidentně ne: muž, který McGregorovi kdysi dělal veřejnou obhajobu, o něm teď píše jako o někom, kdo se neukazuje v tělocvičně.
Zbývá přitom otázka, kterou Lobov otevřel hned první větou: kdy naposledy McGregorovi v kleci zvedli ruku.
Šest let a devět měsíců bez zvednuté ruky
Poslední výhra Conora McGregora v UFC je z 18. ledna 2020. Na turnaji UFC 246 tehdy zastavil Donalda Cerroneho v čase 0:40 prvního kola.
|Údaj
|Hodnota
|Detail
|Poslední výhra McGregora v UFC
|18. 1. 2020
|UFC 246, TKO Cerrone, 0:40 prvního kola
|Datum zpracování článku
|3. 11. 2026
|nic
|Uplynulo
|6 let, 9 měsíců a 16 dní
|2 481 dní
Návrat na turnaji UFC 329 proti Maxi Hollowayovi skončil po 1:09 prvního kola. Podle reportu agentury AP McGregor po úvodním kopu nešťastně dopadl na pravé koleno a zápas nemohl pokračovat. Server MMA Fighting pak informoval o operaci poškozeného kolena s natrženým předním zkříženým vazem a o rekonvalescenci v rozsahu 9 až 12 měsíců.
Dana White mluvil o zhruba roční pauze. McGregor sám míří na léto 2027 a opakuje, že chce odbýt poslední zápas současné smlouvy s UFC. Trilogie s Hollowayem je zatím jeho cíl, žádný takový zápas organizace neoznámila.
Když se účtuje mimo klec
GLOSA Trash talk od soupeře se čte jako reklama. Trash talk od člověka, který vám kdysi podával ručník mezi koly, se čte jinak, protože nikdo nemůže říct, že téma nezná. Právě to dává Lobovovým větám váhu, kterou by stejná slova od náhodného účtu na X nikdy neměla.
Jenže váha není důkaz. Z celého vlákna je ověřitelná jediná věc, a to kalendář: poslední zvednutá ruka v lednu 2020, koleno po operaci a cíl někde v létě 2027. Zbytek jsou tvrzení jednoho muže, který druhému kdysi stál v rohu, a mlčení toho druhého.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková