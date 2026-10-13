Liverpool dal za Wirtze miliardy a legenda klubu už má dost. Carragher chce německou hvězdu vyřadit ze základu

Neděle 11. října 2026, Anfield, 66. minuta. Liverpool prohrává s Manchesterem City 0:1, hraje o deseti a u postranní čáry se rozsvítí číslo Floriana Wirtze. Místo něj jde na hřiště devatenáctiletý Trey Nyoni. Wirtz za 65 minut nedal gól, na žádný nenahrál a podle souhrnných statistik nevyslal ani střelu na bránu. Za dalších dvanáct minut je konečný stav 0:3. Jamie Carragher, hráč s druhým nejvyšším počtem startů v historii klubu, pak ve studiu Sky Sports řekl to, co se v Liverpoolu zatím neříkalo nahlas: s Wirtzem to nefunguje, nikdy to nefungovalo a klub mu dal dost šancí. Ostrá slova ovšem nepadla jen kvůli jednomu odpoledni. Carragher buduje stejný argument už několik měsíců a nedělní porážka mu jen dodala na důraznosti. Otázka proto nezní, jestli je Wirtz špatný fotbalista. Zní, zda Liverpool koupil hráče, pro kterého nemá funkční roli.
Tři miliardy za neviditelný vliv
Podle BBC zaplatil Liverpool v červnu 2025 Leverkusenu klubový rekord: zhruba 2,88 miliardy korun garantovaně a dalších zhruba 460 milionů v bonusech. Celkem tedy až 3,34 miliardy korun. Za takovou částku si klub nekupuje šikovného záložníka, ale hráče, který rozhoduje zápasy.
V Leverkusenu Wirtz přesně takový byl. V 197 zápasech dal 57 gólů a jen v bundeslize od debutu přidal 44 asistencí. BBC ho při přestupu řadila mezi nejlepší „desítky“ německé ligy. V Liverpoolu se čísla smrskla:
|
|Leverkusen
|Liverpool
|Zápasy
|197
|56
|Góly
|57
|7
|Asistence
|44 (jen bundesliga)
|11
|Gólové příspěvky na zápas
|přes 0,5
|zhruba 0,32
Leverkusenské číslo je navíc podhodnocené, protože do asistencí nepočítá poháry ani evropské soutěže. V první sezoně v Premier League dal Wirtz podle Sky Sports pět gólů a připsal si tři asistence ve 33 ligových startech. To je zhruba jeden gólový příspěvek na čtyři zápasy. Takovou produkci by klub mohl tolerovat u hráče za stovky milionů, ne však u toho, kdo stál přes tři miliardy.
Carragher to neřekl poprvé
Nedělní výrok je jen druhou fází delší kritiky. Už 25. srpna 2026 Carragher v rozsáhlé analýze pro Sky Sports rozebral, proč Wirtz v systému trenéra Andoniho Iraoly nemá jasné místo. Jeho logika byla taktická, ne emotivní: pokud má Dominik Szoboszlai hrát na desítce a Liverpool potřebuje stabilnější dvojici ve středu, na Wirtze nezbývá centrální pozice. Na levé straně podle Carraghera také nesedí, protože Iraola chce na krajích energická křídla, která běhají oběma směry.
Tehdy Wirtze označil za „úhledného a pořádného fotbalistu“, nikoli za hráče, za kterého se platí přes tři miliardy korun. A dodal větu, která se po zápase s City ukázala jako předzvěst: „Nevidím, kam v týmu zapadá. Nemůžete v tom pokračovat.“
Po porážce s City už Carragher nemluvil o struktuře, ale o trpělivosti. Podle něj má Wirtz za sebou 55 až 60 zápasů a on sám nevěří, že se něco změní. Těžko si prý vybaví utkání, ve kterém by Němec Liverpoolu sám vyhrál zápas nebo byl jeho nejlepším hráčem. Odmítl také výmluvu, že každý příchozí potřebuje na Premier League rok adaptace. Ten rok už uběhl.
Tohle rozlišení je důležité. Srpnová kritika byla diagnóza, říjnová je výzva k zásahu. Kdo Carraghera obviňuje z hysterie po jednom debaklu, přehlíží, že stejný názor zastával už v klidnějších týdnech. Kritika navíc nepřichází jen od něj. Gary Neville v srpnu řekl, že Wirtz i Alexander Isak dostali dost času a musí začít dodávat, a od Němce chtěl hlavně větší vliv v posledních metrech hřiště.
Carragherův hlas má u fanoušků váhu, kterou si vysloužil na trávníku. Za Liverpool odehrál v letech 1997 až 2013 celkem 737 zápasů a vyhrál s ním mimo jiné Ligu mistrů 2005 a Pohár UEFA 2001. Klub ho podle oficiálního profilu řadí na druhé místo v počtu startů v celé historii.
Zápas, který zlomila červená karta
Výsledek 0:3 ale nevypráví celý příběh a kdo chce Wirtze soudit poctivě, musí ho od skóre oddělit. Liverpool hrál s City dlouho vyrovnaně, místy byl lepší. Podle statistik Sky Sports vystřelil na bránu šestkrát, City jen čtyřikrát. Očekávané góly skončily 0,94 ku 1,28, ze standardních situací měl Liverpool dokonce 0,51 xG proti 0,10 hostů. Wirtz zahrával rohy ve 21. a 32. minutě a po jedné jeho standardce se Alexis Mac Allister dostal k zakončení na přední tyči.
Pak přišla 62. minuta a druhá žlutá karta pro Ryana Gravenbercha. Během šestnácti minut se zápas rozpadl:
- 65. minuta: Erling Haaland, 0:1
- 66. minuta: Wirtz střídán, na hřiště jde Nyoni
- 68. minuta: Jérémy Doku, 0:2
- 78. minuta: Rayan Cherki, 0:3
Iraola na tiskové konferenci mluvil o „dvou různých zápasech“, o jednom před vyloučením a druhém po něm. Do 62. minuty podle něj byl lepším týmem Liverpool a hráči si za ten výkon zaslouží uznání. O Wirtzově místě v sestavě nepadlo ani slovo.
Podle nás je tu potřeba držet dvě věci současně. Kolaps po vyloučení nejde na Wirtzův účet. Způsobila ho Gravenberchova nedisciplinovanost a díra ve středu, kterou City okamžitě využilo. Zároveň ale platí, že v oněch vyrovnaných 62 minutách, kdy měl Liverpool míč i šance, Wirtz nic nerozhodl. A právě kvůli takovým zápasům si ho klub kupoval. Hodnocení 6,0 a očekávané góly 0,14 ukazují hráče, který byl na hřišti, ale nebyl vidět.
Problém širší než jeden Němec
Carragher sám Wirtze nevytrhává z kontextu. V srpnu varoval, že přestupové léto 2025 může skončit jako jedno z nejhorších v historii Premier League, pokud se situace rychle nezlepší. Do jednoho balíku zařadil Isaka (zhruba 3,6 miliardy korun), Milose Kerkeze (asi 1,15 miliardy), Jeremieho Frimponga, Giorgiho Mamardašviliho i Giovanniho Leoniho. Mluvil o „dvanácti měsících výkonů pod očekáváním“ u všech posil kromě Huga Ekitikeho.
Wirtz je ale v tomhle seznamu nejviditelnější. Nikdo jiný nepřišel s tak jasnou nálepkou tvůrce, který má posunout tým o úroveň výš.
Nabízí se srovnání s Kevinem De Bruynem. I Belgičan se do Anglie vracel jako drahý ofenzivní záložník a i u něj panovaly pochybnosti o ceně. Jenže už v první sezoně v City si podle klubových čísel připsal 29 gólových příspěvků. Následovalo 422 zápasů, 108 gólů, šest ligových titulů a Liga mistrů. De Bruyne nepotřeboval systém, který by mu někdo stavěl. Systém se postupně stavěl kolem něj, protože okamžitě dodával.
U Wirtze se děje opak. Liverpool byl po zápase s City podle archivu LFChistory na devátém místě tabulky a Carragher už po dřívější porážce s Newcastlem připustil, že by bral postup do Ligy mistrů. Pokud hráč za 3,34 miliardy korun nerozhoduje v poslední třetině hřiště, chybí Liverpoolu přesně ta nadstavba, kvůli které ho kupoval.
Lavička, nebo nová role?
Jestli Iraola Carraghera poslechne, se ukáže rychle. Liverpool čeká venkovní zápas Ligy mistrů s LASK Linec, pak výjezd na Brentford v Premier League a doma Villarreal. Trenér sám upozornil na čtyři zápasy během deseti dnů, takže rotace přijde tak či tak. Wirtz po zápase s City nefiguroval mezi zraněnými. Čeští fanoušci mohou ligové zápasy sledovat na CANAL+, který drží práva na Premier League až do roku 2028.
Nyoni, který Wirtze v neděli střídal, je nejjednodušší varianta z lavičky. Carragherova logika ale míří jinam než k prosté výměně jména za jméno. Chce Szoboszlaiho na desítce a vedle Gravenbercha běhavějšího, defenzivně spolehlivějšího středního záložníka. Kdyby Iraola tenhle model přijal, Wirtz by nepřišel jen o místo. Přišel by i o samotnou pozici, protože ta by v sestavě přestala existovat.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by klub uvažoval o jeho prodeji. Carragher mluví o lavičce, ne o odchodu. Vzhledem k Wirtzovým třiadvaceti letům a k ceně, kterou nikdo v nejbližších letech neodepíše, je podle nás pravděpodobnější hledání nové role než rychlý konec na Anfieldu. Jenže každý další týden bez rozhodujícího momentu tu roli zužuje.
V Leverkusenu se hrálo pro Wirtze. V Liverpoolu zatím hledá tým, který by pro něj hrál, a trenér hledá místo, kam ho postavit. Tři miliardy korun v té rovnici nic nezmění. Rozhodne až zápas, ve kterém Wirtz konečně udělá rozdíl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner