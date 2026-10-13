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Liverpool dal za Wirtze miliardy a legenda klubu už má dost. Carragher chce německou hvězdu vyřadit ze základu

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Liverpool za Floriana Wirtze zaplatil včetně bonusů přes tři miliardy korun. Jamie Carragher po debaklu s City prohlásil, že to nefunguje a Němec má jít z týmu.
Liverpool dal za Wirtze miliardy a legenda klubu už má dost. Carragher chce německou hvězdu vyřadit ze základu

Liverpool dal za Wirtze miliardy a legenda klubu už má dost. Carragher chce německou hvězdu vyřadit ze základu

Zdroj: Liverpool FC
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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