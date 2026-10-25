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Lívance z kynutého těsta připomenou sladké snídaně z dětství, moderní servírování jim navíc sluší

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Když se u nás doma řeknou kynuté lívance, vybaví se mi hned babiččina kuchyně, teplé mléko, kostička droždí a talíř, který mizel pod rukama ještě rychleji než první várka z pánve. Dnes je dělám podobně, jen jsem si po svém zjednodušila kynutí: těsto dávám na 2x 3 minuty do mikrovlnné trouby na 90 W. Výsledek zůstává poctivý, měkký a voňavý, jen je práce o něco pohodlnější.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo vrátit se k základu: Klasické kynuté lívance po babičce v modernějším a ještě lákavějším podání

Obrázek k receptu s názvem Stačilo vrátit se k základu: Klasické kynuté lívance po babičce v modernějším a ještě lákavějším podání

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo vrátit se k základu: Klasické kynuté lívance po babičce v modernějším a ještě lákavějším podání
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 01:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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