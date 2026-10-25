Lívance z kynutého těsta připomenou sladké snídaně z dětství, moderní servírování jim navíc sluší

Když přijde chuť na lívance, možností je dneska spousta. Mně se ale stejně jako první vybaví babiččina kuchyně. Vlažné mléko, kostička droždí odložená na talířku, mísa schovaná pod utěrkou a nakonec talíř lívanců, který mizel skoro dřív, než se stihla opéct další várka. Dělám je pořád hodně podobně. Jen kynutí jsem si upravila po svém: těsto dávám do mikrovlnné trouby na 2× 3 minuty na 90 W. Výsledek je pořád poctivý, měkký a voňavý, jen odpadá hledání toho správně teplého místa v kuchyni.
Babička by mísu do mikrovlnky samozřejmě nedala. Postavila by ji někam ke kamnům, přes vršek přehodila utěrku a pak by se prostě čekalo. Někdy i déle, než se člověku chtělo. Já si ve všední den ráda pomůžu, když to jde, a u lívanců se mi tahle malá zkratka překvapivě osvědčila. Těsto nechávám spíš tekutější, aby se na pánvi samo hezky roztáhlo a hotové lívance nebyly těžké ani druhý den. Nejraději je peču nasucho a hned po dopečení je potřu rozpuštěným . máslem
Můj tip zní: Nepřehánět to s moukou. Pokud má zůstat měkký střed, těsto nesmí být hutné. Má být o něco hustší než palačinkové, ale pořád takové, aby šlo bez boje nalévat. Recept na domácí kynuté lívance
Počet porcí: asi 12 až 14 lívanců Ingredience pro přípravu 500 ml vlažného mléka 300 g polohrubé mouky 2 ks vajec 42 g čerstvého droždí, tedy 1 kostička 2 lžíce cukru krupice 1 špetka soli 30 g rozpuštěného másla do těsta, pokud ho tam chcete přidat 40 až 60 g rozpuštěného másla na potírání hotových lívanců dle chuti povidla, tvaroh, zakysaná smetana, skořicový cukr nebo marmeláda k podávání Postup přípravy poctivých lívanců z kynutého těsta
1. Do větší mísy nalijte asi polovinu
vlažného mléka, přidejte cukr, rozdrobte droždí a vmíchejte 2 lžíce mouky. Není potřeba žádné dlouhé šlehání, stačí krátce promíchat. Kvásek nechte pár minut stát, měl by napěnit a být na něm vidět, že se probudil.
2 Ke kvásku přilijte zbytek
mléka, přidejte 2 vejce, špetku soli a postupně zapracujte polohrubou mouku. Kdo chce, může dát rovnou do těsta i trochu rozpuštěného másla. Těsto má být hladké, spíš tekutější a bez moučných hrudek.
3. Mísu přikryjte a vložte do
mikrovlnné trouby. Nastavte 90 W na 3 minuty, potom těsto nechte chvíli stát a celý postup ještě jednou zopakujte. Po druhém cyklu už by měla být mísa viditelně plnější a těsto pěkně nakynuté.
4. Vykynuté těsto opatrně promíchejte. Když se vám zdá moc husté, přidejte 1 až 2 lžíce
mléka. Pokud je naopak příliš řídké, zachrání to trocha mouky. Lívancové těsto snese drobnou nepřesnost, ale po nalití na pánev by se nemělo rozběhnout úplně do stran.
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5. Rozehřejte nepřilnavou pánev nebo lívanečník. Já peču lívance
nasucho, bez oleje, protože hotové kusy potom potírám rozpuštěným máslem. Jestli vaše pánev ráda zlobí a chytá se, dejte před první várkou jen opravdu tenkou vrstvičku tuku.
6. Menší naběračkou lijte na pánev jednotlivé porce těsta. Pečte na středním plameni. Jakmile se nahoře začnou objevovat bublinky a spodní strana zezlátne, lívance otočte. Druhá strana bývá hotová rychleji, takže je dobré se od pánve moc nevzdalovat.
Foto: Cooky.cz, Druhá strana lívanců bývá hotová rychleji.
7. Upečené lívance skládejte na talíř nebo do mísy a můžete je přikrýt utěrkou. Ještě teplé je potřete
rozpuštěným máslem. Tenhle krok bych nevynechávala, povrch zůstane jemný a lívance tak rychle neoschnou.
8. Podávejte je s tím, co u vás doma mizí nejrychleji. U nás vedou
povidla, tvaroh a trochu zakysané smetany, dětem ale často stačí skořicový cukr. Nejlepší jsou ještě teplé. Když nějaké zůstanou do druhého dne, stačí je krátce ohřát a znovu změknou. Rady z kuchyně a proč nový kabát neznamená jinou chuť Na kvásek použijte opravdu jen vlažné mléko. Horké mléko droždí nesvědčí a těsto pak nemusí pořádně nakynout. Chcete-li lívance ještě o něco nadýchanější, oddělte žloutky a bílky a sníh z bílků vmíchejte do těsta až úplně nakonec. Pečení nasucho se nejlépe daří na dobré nepřilnavé pánvi. Pak už stačí jen máslo na potření a chuť je hodně blízko tomu, co si člověk pamatuje z dětství. Nejlepší jsou hned po upečení, ale v uzavřené dóze bez potíží vydrží do dalšího dne. Na kynutých lívancích mám ráda, že unesou i malou moderní zkratku a pořád chutnají jako domácí jídlo. Víkendové, trochu pomalejší, i když se u něj dnes dá kus času ušetřit. Nový kabát je tady hlavně pohodlí. Místo hledání teplého kouta kratší kynutí v mikrovlnné troubě, místo smažení v tuku pečení nasucho a nakonec poctivé máslo, které je pěkně zvláční.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková